Hội chợ Mùa Xuân 2026: Rộn ràng Tết Mông xuống phố

09/02/2026

Trong khuôn khổ Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, diễn ra từ ngày 2/2 đến 13/2 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), gian hàng tỉnh Sơn La đã để lại ấn tượng mạnh với không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc Mông. Không chỉ tái hiện sinh động không khí Tết vùng cao, gian hàng còn mang đến cho du khách những trải nghiệm văn hóa truyền thống đặc sắc.

Gian hàng tỉnh Sơn La tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 tái hiện không khí chợ Tết vùng cao của đồng bào dân tộc Mông. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Phóng viên Báo ảnh Việt Nam đã có cuộc trao đổi với chị Quàng Hạnh - Cán bộ Trung tâm Dịch vụ phường Thảo Nguyên (Sơn La) để hiểu rõ hơn về các hoạt động trình diễn, trưng bày cũng như giá trị văn hóa ngày Tết của người dân tộc Mông được giới thiệu tại gian hàng của tỉnh Sơn La tại hội chợ lần này.

+ Thưa chị, so với gian hàng của các địa phương khác, điểm nhấn nổi bật của gian hàng Sơn La tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 là gì?

- Gian hàng tỉnh Sơn La tập trung giới thiệu đậm nét văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, đặc biệt là các hoạt động, không gian và sản phẩm gắn liền với đời sống truyền thống. Thông qua hội chợ, chúng tôi mong muốn quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Mông nói riêng và các dân tộc của tỉnh Sơn La nói chung, đồng thời giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương tới đông đảo du khách.

Bầu không khí Tết Mông ngập tràn không gian Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

+ Việc mặc trang phục truyền thống của dân tộc Mông tới Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 mang ý nghĩa như thế nào?

- Chúng tôi lựa chọn mặc trang phục truyền thống của dân tộc Mông tại hội chợ với mong muốn giới thiệu bộ trang phục đã gắn bó với đồng bào qua bao thế hệ, qua đó tôn vinh sự khéo léo, tinh tế của người phụ nữ Mông. Đây cũng là cách để giúp du khách hiểu hơn về vẻ đẹp trang phục cũng như giá trị văn hóa truyền thống lâu đời của dân tộc Mông ở tỉnh Sơn La và các địa phương khác.

+ Không gian gian hàng được dựng như ngôi nhà truyền thống của người Mông, xung quanh là những cây đào ngày Tết. Chị có thể chia sẻ rõ hơn về các chi tiết trang trí này?

- Đúng vậy, đây được xem là điểm nhấn nổi bật của gian hàng tỉnh Sơn La tại hội chợ lần này. Gian hàng được thiết kế mô phỏng ngôi nhà truyền thống của đồng bào dân tộc Mông. Xung quanh nhà được trang trí bằng những quả pao, bó hoa cải, cây hồng. Đặc biệt, trên gác bếp có treo những hàng ngô là hình ảnh quen thuộc trong mỗi gia đình người Mông, thể hiện đời sống sinh hoạt gắn bó với nương rẫy và thiên nhiên.

Cũng như nhiều dân tộc ở vùng Tây Bắc, mỗi dịp Tết đến xuân về, trong nhà người Mông luôn có cành đào để đón năm mới. Ngoài sân trong vườn quanh nhà những cây đào nở rộ báo hiệu mùa xuân đã về. Vì vậy, việc dựng những cây đào tại gian hàng nhằm mang đến không khí mùa xuân Tây Bắc, đặc biệt là mùa xuân của tỉnh Sơn La, tới với du khách Thủ đô.

Du khách cùng hòa mình vào không khí Tết Mông tại Hội chợ. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

+ Những nét văn hóa truyền thống nào vào dịp lễ, Tết của người Mông sẽ được tái hiện để du khách trải nghiệm tại hội chợ lần này?

- Tại gian hàng, chúng tôi tái hiện nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc như hát giao duyên, múa khèn, thổi sáo, các điệu nhảy… là những nét sinh hoạt quen thuộc của đồng bào Mông trong các dịp lễ hội. Du khách không chỉ thưởng thức mà còn có thể trực tiếp tham gia giao lưu, hát múa cùng các chàng trai cô gái Mông.

Bên cạnh đó, trò chơi ném pao thường diễn ra trong các dịp lễ, Tết và là dịp để chàng trai cô gái người Mông giao duyên, tìm hiểu và bày tỏ tình cảm thông qua những quả pao được tung qua, bắt lại cùng cũng được tổ chức cho du khách trải nghiệm.

Ngoài ra, bánh dày là món ăn được dùng để cúng tổ tiên, thể hiện lòng biết ơn nguồn cội vào dịp lễ, Tết của người Mông. Tại không gian gian hàng, du khách sẽ được trực tiếp trải nghiệm giã bánh dày để hiểu hơn về nét văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào Mông.

Khách hàng đi hội chợ tham quan trải nghiệm không gian văn hóa và mua sắm đặc sản Tết của người Mông. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

+ Thông qua việc tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, chị kỳ vọng gian hàng Sơn La sẽ để lại ấn tượng gì trong lòng du khách?

- Tôi mong rằng sau khi tham quan gian hàng Sơn La, du khách không chỉ nhớ đến những sản vật đặc trưng hay không gian văn hóa độc đáo, mà còn cảm nhận được tình cảm, sự chân thành và niềm tự hào của đồng bào dân tộc Mông đối với bản sắc văn hóa của mình. Qua đó, góp phần lan tỏa, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc tỉnh Sơn La trong đời sống hiện đại./.