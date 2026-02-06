Hội chợ Mùa Xuân 2026: Nơi lan tỏa hình ảnh về một Việt Nam thịnh vượng và hội nhập mạnh mẽ

06/02/2026

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra ở Đông Anh, Hà Nội, du khách sẽ không khỏi ngạc nhiên khi đến với phân khu “Xuân Thịnh vượng” tại sảnh 6. Đây là phân khu do Bộ Công thương chủ trì với không gian trưng bày của các ngành sản xuất trọng điểm của Việt Nam như may mặc, da giày, nông sản, công nghiệp, dịch vụ và xuất khẩu. Tất các các mặt hàng tại đây đề cao yếu tố “made in Việt Nam”, sáng tạo và đổi mới sản phẩm theo tinh thần của Nghị quyết 57, gắn với lòng yêu nước và tự hào về hàng Việt Nam trong tiến trình làm mới mình để hội nhập quốc tế và khẳng định vị thế trên thị trường.

Cổng vào phân khu “Xuân Thịnh vượng” tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VNEC rực rỡ sắc xuân, thu hút đông đảo người dân tham quan. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Sự đột phá, ứng dụng chuyển đổi số, tái cấu trúc ngành kinh tế theo hướng phát triển tuần hoàn và bền vững đã giúp nhiều ngành sản xuất của Việt Nam có được những thành công trong năm 2025. Chủ đề: “Xuân Thịnh vượng” với thông điệp “Từ chính sách đến phát triển kinh tế” là điểm nhấn rõ rệt nhất của Hội chợ Mùa Xuân 2026, nó cho thấy Việt Nam đang có những bước hoạch định mạnh mẽ về mặt chính sách để đưa nền kinh tế bứt tốc trong giai đoạn mới.

Việc Việt Nam đặt ra mục tiêu tăng trưởng GDP hai con số không chỉ là một con số về tốc độ tăng trưởng mà còn là một tuyên bố mạnh mẽ về khát vọng phát triển, về mong muốn đưa kinh tế Việt Nam bứt phá lên một nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu. Nhìn lại giai đoạn vừa qua, kinh tế Việt Nam đã tạo dựng được những nền tảng quan trọng, tăng trưởng được duy trì ở mức cao, ổn định của kinh tế vĩ mô được giữ vững, lạm phát được kiểm soát, quy mô GDP không ngừng mở rộng, thu nhập đầu người không ngừng tăng nhanh, đưa Việt Nam tiến gần hơn tới ngưỡng trung bình cao. Những cơ sở này đặt ra mục tiêu phát triển cao hơn cho gia đoạn tới, đặc biệt là các thành phần kinh tế trọng điểm của quốc gia.

Phân khu "Xuân Thịnh vượng" được thiết kế theo phong cách hiện đại, năng động, thể hiện khát vọng đổi mới, sáng tạo, hội nhập và phát triển của doanh nghiệp. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Những ngày diễn ra Hội chợ, lượng khách đến tham quan, mua sắm ngày càng đông, cho thấy sức cung cầu của thị trường Tết 2026 tăng mạnh. Đặc biệt, phân khu “Xuân Thịnh vượng” chứng kiến lượng khách vượt trội, chứng tỏ sức hấp dẫn của các doanh nghiệp Việt đang ở mức cao.

Phân khu “Xuân Thịnh vượng” do Bộ Công thương chủ trì không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày giới thiệu sản phẩm của các doanh nghiệp tiêu biểu, mà còn là nơi đưa ra các giải pháp thúc đẩy kết nối cung - cầu, kích thích tiêu dùng và phát triển thị trường, vì vậy đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khách hàng.

Đối với các doanh nghiệp tham gia, phân khu “Xuân Thịnh vượng” là cơ hội quan trọng để quảng bá thương hiệu, nắm bắt xu hướng tiêu dùng, đặc biệt là trong bối cảnh thị trường đang phục hồi tích cực dịp cuối năm. Thông qua phân khu này, Bộ Công thương muốn hướng tới mục tiêu kết nối cung cầu, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, đồng thời tạo điều kiện để người dân có thể tiếp cận được nguồn hàng chất lượng cao, có nguồn gốc rõ ràng.

Lượng hàng hóa phong phú, đa dạng, chất lượng cao và giá cả hợp lí đã thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Tại đây, triển lãm “Chuỗi giá trị ngành dệt may, da giày, đồ gỗ và thủ công mĩ nghệ” với thông điệp “Từ nguyên liệu đến thị trường - Chuỗi giá trị toàn diện” được tổ chức theo hình thức diễn đàn giao thương B2B (doanh nghiệp với doanh nghiệp) kết hợp B2C (doanh nghiệp với người tiêu dùng) quy mô cấp quốc gia nhằm tạo điệu kiện tối ưu cho việc kết nối doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nguyên phụ liệu, máy móc, trang thiết bị, nhà phân phối, khách tiêu dùng trong và ngoài nước, thúc đẩy hình thành chuỗi giá trị hoàn chỉnh từ thiết kế, nguyên liệu, sản xuất đến tiêu thụ.

Theo Hiệp hội Da - Giày - Túi xách Việt Nam (LEFASO), Việt Nam hiện xếp thứ 3 thế giới về sản xuất và thứ 2 về xuất khẩu giày dép toàn cầu. Thế mạnh của Việt Nam là gia công chủ lực cho nhiều thương hiệu quốc tế. Năm 2025, tỉ trọng xuất khẩu từ các doanh nghiệp trong nước đã tăng lên mức 28%.

Nhiều sản phẩm chất lượng cao, hướng đến xu hướng tiêu dùng xanh đang phát triển trong đời sống - xã hội. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ có da giày, ngành xuất khẩu gỗ của Việt Nam cũng tăng trưởng mạnh. Hình ảnh các sản phẩm gỗ của Việt Nam đến từ Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, Hội Chế biến gỗ và thủ công mĩ nghệ thành phố Hồ Chí Minh, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Gia Lai, các HTX và doanh nghiệp tư nhân cho thấy thị trường gỗ còn nhiều tiềm năng và cơ hội mới chinh phục thị trường trong nước cũng như xuất khẩu.

Ông Nguyễn Minh Cương, Tổng Giám đốc công ty Gỗ Minh Long cho biết, gỗ Minh Long cung cấp tấm vật liệu gỗ công nghiệp, nổi tiếng với các sản phẩm trang trí, thiết kế nội thất được sản xuất bằng công nghệ hiện đại và có tính thẩm mĩ cao. Doanh nghiệp luôn đi đầu trong việc tham gia các hội chợ lớn của Việt Nam và quốc tế. Theo ông Cương, ngành gỗ của Việt Nam rất có tiềm lực và sẽ khẳng định được vị thế của mình trên thị trường xuất khẩu thế giới.

Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá thương hiệu và mở rộng hợp tác đầu tư. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hàng thủ công mĩ nghệ Việt Nam cũng làm một ngành hàng có thế mạnh xuất khi đã có mặt tại 163 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Chị Tạ Thu Hương, nghệ nhân làng nghề nón Chuông, Chủ tịch HĐQT Hợp tác xã Mây tre nón Thu Hương (xã Thanh Oai) cho biết: “Nón Chuông là sản phẩm thủ công mĩ nghệ mang đậm yếu tố dân gian. Hiện nay thương hiệu nón làng Chuông đã được nhiều bạn bè quốc tế yêu thích. Chúng tôi ứng dụng công nghệ số để chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng luôn giữ được tâm hồn của sản phẩm truyền thống gắn với làng quê.”.

Đến với Hội chợ Mùa Xuân năm nay nói chung và phân khu “Xuân Thịnh vượng” nói riêng, chúng ta sẽ thấy rõ tinh thần gắn kết những nhịp cầu giao thương, nơi dòng chảy thương mại, kinh doanh và tiêu dùng được khơi thông; nơi nguồn lực trong và ngoài nước được kết nối; nơi nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển mới được “đánh thức” và “mở khóa” thành công. Đây còn là là diễn đàn để các doanh nghiệp tìm kiếm đối tác, thị trường, mở rộng hợp tác, đầu tư kinh doanh; trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số; xây dựng mạng lưới cung ứng và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Bên cạnh đó, đây còn là nơi lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội; đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 02 con số trong những năm tới đây./.

Có thể nói, phân khu "Xuân Thịnh vượng" chính là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần của Đảng và Nhà nước trong việc đổi mới tư duy điều hành theo phương châm: Nhà nước kiến tạo, dẫn dắt và đồng hành cùng doanh nghiệp trong xúc tiến thương mại phát triển thị trường trong nước và hội nhập quốc tế phát triển xuất khẩu.