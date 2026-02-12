Hội chợ Mùa Xuân 2026: Nhịp cầu quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới

12/02/2026

Hội chợ Mùa Xuân 2026, với chủ đề "Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng", không chỉ là một sự kiện thương mại sôi động mà còn là một minh chứng rõ nét cho nỗ lực đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Qua việc trưng bày, giới thiệu các sản phẩm mang đậm bản sắc dân tộc, các hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc, và tạo dựng không gian giao lưu văn hóa ý nghĩa, hội chợ đã thực sự trở thành một "đại sứ văn hóa" đa sắc màu, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam năng động, giàu truyền thống và đầy sáng tạo.

Ngay từ khi khai mạc, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã thể hiện rõ vai trò của mình như một "hành trình du xuân xuyên Việt". Điểm đặc biệt là sự quy tụ của "Tinh hoa Văn hóa Việt Nam" tại một phân khu riêng biệt, do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì. Nơi đây không chỉ trưng bày các sản phẩm thủ công mỹ nghệ tinh xảo, các sản vật đặc trưng của các vùng miền, mà còn tái hiện sinh động các loại hình nghệ thuật truyền thống như múa rối nước, ca múa nhạc dân tộc, xiếc, cùng các chương trình biểu diễn của các nhà hát chuyên nghiệp.

Việc kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật truyền thống và hơi thở đương đại đã tạo nên sức hút mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân và du khách quốc tế. Các nghệ nhân, nghệ sĩ không chỉ trình diễn kỹ thuật mà còn kể những câu chuyện văn hóa đằng sau mỗi sản phẩm, mỗi tiết mục, giúp công chúng hiểu sâu sắc hơn về giá trị lao động sáng tạo, về lịch sử và con người Việt Nam. Các hoạt động trải nghiệm như trình diễn nhạc cụ dân tộc, trò chơi dân gian, chế biến ẩm thực đặc trưng cũng góp phần tạo nên một bức tranh văn hóa đa chiều, sống động và đầy cuốn hút.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu văn hóa truyền thống mà còn là nơi tôn vinh sự sáng tạo và đổi mới của con người Việt Nam trong thời đại mới. Các sản phẩm được trưng bày đều thể hiện sự kết hợp tinh tế giữa nét đẹp truyền thống và xu hướng hiện đại, từ thiết kế đến chất liệu và công nghệ sản xuất. Điều này cho thấy một Việt Nam không ngừng vươn lên, sẵn sàng hội nhập và cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh kỳ vọng hội chợ sẽ là nơi "thổi hồn vào sản phẩm Việt Nam; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt Nam". Mỗi sản phẩm hàng hóa tại hội chợ được ví như một "đại sứ" văn hóa, mỗi gian hàng là một "không gian" di sản, mang theo hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển ra thế giới. Sự hiện diện của các đối tác quốc tế, các cơ quan ngoại giao và thương mại nước ngoài tại hội chợ càng củng cố vai trò cầu nối, giúp các sản phẩm và giá trị văn hóa Việt Nam tiếp cận và lan tỏa rộng rãi hơn.

Việc thương mại hóa có chọn lọc các sản phẩm văn hóa tại hội chợ không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn tạo động lực để các nghề thủ công, nghệ thuật biểu diễn và du lịch di sản phát triển bền vững. Đây là minh chứng cho thấy văn hóa không chỉ còn là giá trị tinh thần mà đã từng bước tham gia vào chuỗi sản xuất - kinh doanh, trở thành một thành tố quan trọng của ngành công nghiệp sáng tạo.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã thành công trong việc tạo ra một không gian đa chiều, nơi các giá trị văn hóa được bảo tồn, phát huy và giới thiệu một cách hấp dẫn đến bạn bè quốc tế. Sự kiện này không chỉ góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của người dân mà còn đặt nền móng vững chắc cho việc khẳng định vị thế và bản sắc văn hóa Việt Nam trên trường quốc tế.

Để tiếp tục phát huy những thành công này, việc tổ chức các sự kiện văn hóa và thương mại như Hội chợ Mùa Xuân cần được duy trì và nâng cao chất lượng, nhằm xây dựng hình ảnh Việt Nam là điểm đến hấp dẫn về văn hóa và là đối tác tin cậy trong giao thương quốc tế./.