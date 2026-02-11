Hội chợ Mùa Xuân 2026: Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc thu hút khách tham quan mua sắm Tết

11/02/2026

Hiếm có một sự kiện thương mại lớn nào lại thu hút sự chú ý của khách hàng và du khách như Hội chợ Mùa Xuân 2026, bởi trong suốt những ngày diễn ra Hội chợ, các chương trình nghệ thuật liên tục được biểu diễn, mang đến cho du khách tham quan hội chợ chuỗi hoạt động nghệ thuật phong phú, góp phần khuấy động không khí hội chợ và đưa nghệ thuật đến gần hơn với đông đảo công chúng.

Chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Đại diện Ban tổ chức cho biết, trong suốt những ngày diễn ra Hội chợ Mùa Xuân, bên cạnh các hoạt động mua sắm Tết còn có nHiều chương trình nghệ thuật được biểu diễn phục vụ du khách với tần suất 3 buổi/ngày. Sáng từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 15 giờ đến 17 giờ, buổi tối từ 19 giờ đến 21 giờ.

Với thế mạnh về biểu diễn tổng hợp, Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam mang đến Hội chợ Mùa Xuân những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, với mật độ và quy mô chương trình khá dày. Các chương trình biểu diễn được dàn dựng hấp dẫn, đậm chất xuân với nhiều tiết mục ca múa, trình diễn hòa tấu, độc tấu nhạc cụ dân tộc tôn vinh vẻ đẹp của đất nước, con người Việt Nam qua hành trình ba miền Bắc - Trung - Nam.

Các chương trình nghệ thuật có sự đầu tư lớn về mặt âm thanh, ánh sáng. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Có thể kể đến những tiết mục như hát múa “Một vòng Việt Nam”, các ca khúc “Cung đàn mùa Xuân”, chùm sáo “Phiên chợ mùa Xuân”, “Quê hương ba miền”, “Việt Nam trong tôi là”…; hay các màn múa “Duyên dáng Việt Nam”, “Hương cốm mùa Xuân”, “Trúc mai sum vầy”… mang đến không khí tươi mới, rộn ràng, đồng thời gợi lên những cảm xúc thân thương, gần gũi về quê hương, gia đình và cội nguồn văn hóa.

Chuỗi chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam thực hiện, được xây dựng linh hoạt theo từng ngày biểu diễn, tạo nên điểm nhấn riêng và mang đến cho sân khấu Hội chợ không gian nghệ thuật giàu màu sắc. Mỗi tiết mục là một lát cắt văn hóa, phản ánh đời sống tinh thần phong phú của người Việt, từ sinh hoạt lao động, lễ hội đến những cảm xúc về quê hương, đất nước…

Nhiều chương trình được dàn dựng công phu, hấp dẫn. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Theo NSƯT Lê Khánh Toàn, Phó Giám đốc Nhà hát Ca, Múa, Nhạc quốc gia Việt Nam, các chương trình nghệ thuật biểu diễn hàng ngày tại Hội chợ Mùa Xuân nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí, thưởng thức nghệ thuật của công chúng trong không khí mừng Đảng, mừng Xuân, đồng thời là cơ hội để các nhà hát giới thiệu những chương trình được dàn dựng công phu, kết hợp âm thanh, ánh sáng và sân khấu hiện đại.

NSƯT Lê Khánh Toàn cho biết thêm, việc biểu diễn tại Hội chợ Mùa Xuân đã tạo điều kiện để khán giả ở nhiều tỉnh, thành được tiếp cận gần hơn với nghệ thuật ca, múa, nhạc chuyên nghiệp. Thông qua các chương trình được dàn dựng công phu, hoạt động biểu diễn không chỉ góp phần lan tỏa các giá trị văn hóa - nghệ thuật Việt Nam, mà còn khẳng định vai trò của nghệ thuật trong việc kết nối cộng đồng, làm phong phú và nâng cao đời sống tinh thần của công chúng.

Chương trình nghệ thuật đậm sắc xuân và không khí Tết. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Ngoài chương trình của các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp thì nhiều tỉnh thành cũng đem đến những chương trình nghệ thuật đậm đà bản sắc văn hóa của địa phương như Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Huế, Bắc Ninh, Sơn La…

Vì thế, đến với Hội chợ, du khách còn có cơ hội được thưởng thức những làn điệu dân ca hấp dẫn như đờn ca tài tử, Quan họ Bắc Ninh và cả những màn trình diễn áo dài, áo bà ba, các tiết mục biểu diễn xiếc, tung hứng, nhào lộn, ảo thuật đường phố… tạo nên bầu không khí sôi động và đầy tiếng cười.

Đặc biệt, chương trình diễu hành Việt phục với chủ đề “Dáng Việt trên yên ngựa” thu hút sự chú ý của khách tham quan. Những bộ Việt phục ngày xuân xuất hiện duyên dáng trong cuộc diễu hành đặc biệt cùng ngựa, tái hiện vẻ đẹp hào hoa, trang nghiêm mà phóng khoáng trong lối phục sức của người Việt xưa.

Các chương trình nghệ thuật đặc sắc của Hội chợ Mùa Xuân 2026 thực sự là những bữa tiệc văn hóa hấp dẫn vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Theo Ban Tổ chức, các chương trình nghệ thuật tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 được xây dựng với tinh thần xuyên suốt là tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, khơi dậy niềm tự hào, niềm tin và khát vọng phát triển, đồng thời tạo điều kiện để các loại hình nghệ thuật đến gần hơn với công chúng trong một không gian mở, thân thiện. Việc quy tụ nhiều nhà hát cùng tham gia biểu diễn không chỉ thể hiện sự đa dạng về loại hình, phong cách, mà còn cho thấy nỗ lực kết nối, lan tỏa sức sống của nghệ thuật trong đời sống xã hội hôm nay.

Với hàng trăm gian hàng, đa dạng sản phẩm cùng loạt chương trình ưu đãi và biểu diễn nghệ thuật phong phú, Hội chợ Mùa Xuân đang góp phần tạo nên không khí rộn ràng, thúc đẩy tiêu dùng và mang lại không khí Tết cho người dân Thủ đô./.