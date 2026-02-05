Hội chợ Mùa Xuân 2026: Làng nghề Việt hội tụ trong Tết Sum vầy

Vào những ngày này, không gian quảng bá “Tết Sum vầy” tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra ở Khu triển lãm Kim Quy, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, thành phố Hà Nội, không chỉ là điểm đến mua sắm sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của các làng nghề trên khắp cả nước, mà còn là nơi kết nối thương mại và trải nghiệm không khí đón Tết Bính Ngọ đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Không gian quảng bá "Tết Sum Vầy” được thiết kế đậm chất văn hóa Việt với hình tượng Khuê Văn Các và Chùa Một Cột, tạo điểm nhấn gợi nhớ nét đẹp Thăng Long – Hà Nội. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Với hơn 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu trên quy mô hoành tráng hơn 100.000 m2, không gian quảng bá “Tết Sum vầy” được tổ chức theo mô hình xúc tiến thương mại tổng hợp, kết hợp hài hòa giữa trưng bày sản phẩm, trải nghiệm văn hóa và kết nối giao thương. Sự kiện thu hút sự tham gia tích cực của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, làng nghề truyền thống của Hà Nội cùng nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các sản phẩm trưng bày tại đây là những sản phẩm tiêu biểu, sản phẩm OCOP chất lượng cao, đại diện cho thế mạnh của từng vùng miền. Tất cả đều được chú trọng nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, bảo đảm tính ứng dụng, thân thiện với môi trường và phù hợp xu hướng tiêu dùng hiện đại trong dịp Tết cổ truyền.

Sắc Xuân tràn ngập không gian "Tết Sum vầy" của Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là hành trình du xuân xuyên Việt hoành tráng, sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan và mua sắm mà còn là một không gian Tết sum vầy ý nghĩa, nơi các làng nghề truyền thống Việt Nam hội tụ cùng nhau kể câu chuyện “đặc sản” của quê hương mình.

Việt Nam là đất nước của hàng trăm làng nghề truyền thống, nơi mỗi làng quê, tỉnh thành đều có một ngành nghề truyền thống đặc sắc riêng của mình. Đến với Hội chợ Mùa Xuân 2026, lần đầu tiên các thương hiệu làng nghề Việt Nam có dịp được cùng hội tụ và mang đến cho công chúng những sắc màu Tết Việt gắn liền với câu chuyện sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Ngày khai mạc Hội chợ, vợ chồng nghệ nhân Đặng Văn Biền và Chu Thị Thái ở thôn Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội đến từ rất sớm. Gian hàng của anh chị rực rỡ tò he, sản phẩm truyền thống bao đời nay của làng nghề. Anh Biền vừa nặn tò he vừa kể chuyện cho du khách về tình yêu lao động và sự quyến rũ của sản phẩm tò he này.

Dấu ấn văn hóa Việt lan tỏa tại "Tết Sum vầy". Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Anh Biền cho biết, Tết của người Việt, nhất là với trẻ em, hình ảnh những con tò he ngộ nghĩnh gắn liền với tuổi thơ, là hình ảnh món đồ chơi rất đỗi quen thuộc tại các hội chợ, lễ hội. Trẻ em rất thích tò he nên vào dịp Tết người lớn thường mua tặng cho con em mình như một món quà mừng tuổi vào ngày đầu năm mới.

Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, nhiều du khách quốc tế đã đến xem nghệ nhân Việt biểu diễn tò hè và trải nghiệm cách làm sản phẩm này tại Hội chợ. Anh Biền rất vui khi làng nghề của mình được giới thiệu và lan tỏa rộng rãi.

Cùng chung cảm xúc vui Tết đón xuân như anh Biền, các nghệ nhân đến từ làng nghề lụa đũi Nam Cao tỉnh Thái Bình mang đến Hội chợ nhiều sản phẩm lụa đũi dộc đáo. Sản phẩm lụa đũi Nam Cao không chỉ đẹp, tinh tế và giàu tính truyền thống mà còn được các họa sĩ, nhà thiết kế trẻ sáng tạo làm mới để đưa sản phẩm vươn tới thị trường quốc tế như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc.

Sự đa dạng, phong phú và hấp dẫn của các dòng sản phẩm thủ công truyền thống thu hút sự quan tâm của khách hàng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Bà Lương Thanh Hạnh, Giám đốc HanhSilk cho biết, lụa đũi tơ tằm được làm hoàn toàn thủ công, người thợ phải ngâm tay trần trong nước lạnh để kéo đũi. Mỗi ngày các nghệ nhân chỉ kéo được 70-100gr sợi. Từ sợi phải mất gần 50 ngày với hơn 20 công đoạn mới dệt được một tấm lụa đũi, nên khi mang sản phẩm đến Hội chợ, người thợ làng nghề Nam Cao như mang theo cả một hành trình nghề lụa đến giới thiệu với công chúng.

Cùng với lụa đũi Nam Cao, các làng nghề, HTX lụa của Việt Nam tại Hội chợ mùa Xuân đều có thông điệp bản sắc riêng của làng nghề mình, sản phẩm làm ra đa dạng như: áo dài, khăn lụa, khăn tắm, dây buộc tóc, túi xách...

Điểm nhấn của các làng nghề năm nay là được Hội chợ phân thành các khu riêng biệt theo chủ đề sản phẩm. Điều này tạo sự thuận tiện cho việc tham quan, mua sắm của khách hàng.

Các cô gái đến từ Làng Văn hóa Du lịch cộng đồng Thái Hải (Thái Nguyên) đem vẻ đẹp văn hóa vùng Việt Bắc đến với "Tết Sum vầy". Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đến với các gian hàng đồ gỗ, chạm khảm, sơn mài, mây tre đan, sơn son thếp vàng... du khách lại như lạc vào thế giới của đồ nội thất và các đồ da dụng tiện ích cao cấp được làm bằng nguyên liệu bản địa. Điển hình như doanh nghiệp gỗ Minh Long giới thiệu một không gian trưng bày tập trung vào trải nghiệm vật liệu và khả năng ứng dụng thực tế. Thông qua không gian này, Minh Long muốn kể câu chuyện về hành trình hơn một thập kỉ sáng tạo đồ gỗ mĩ nghệ dựa trên văn hoá, bản sắc và con người Việt Nam.

Công ty Senniro Việt Nam đem đến Hội chợ dòng sản phẩm mây tre đan như rổ, rọ, túi, hộp... không chỉ đẹp mà còn thân thiện với môi trường. Bà Trương Thị Phượng, Giám đốc công ty cho biết: “Năm nay đơn vị trưng bày hơn 200 sản phẩm tại Hội chợ Mùa Xuân. Chúng tôi tự hào khi được mang tinh hoa của làng nghề lan tỏa đến bạn bè trong và ngoài nước.”.

Khu Tết Sum vầy của Hội chợ còn có các gian hàng đá quý, thủ công mĩ nghệ, gốm... Nhiều tác phẩm được tạo tác vô cùng tinh xảo lại được trưng bày trong một không gian nghệ thuật hoành tráng nên mang đến sự trải nghiệm hấp dẫn cho người xem.

"Tết Sum vầy" là cuộc hội ngộ đầy thú vị và hấp dẫn của các làng nghề thủ công truyền thống trên cả nước trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Nghệ nhân Minh Tâm (HTX gốm và Du lịch Minh Tâm, thôn Phù Lãng, xã Phù Lãng, tỉnh Bắc Ninh) vừa giới thiệu sản phẩm vừa chia sẻ cảm xúc trong ngày vui năm mới với khách hàng rằng: “Chúng tôi để sản phẩm nói lên câu chuyện của làng nghề. Các bạn xem gốm là thấy ngay chất Việt của bà con quê tôi in đậm trong từng sản phẩm.”.

Bên cạnh các gian hàng giới thiệu những mặt hàng thủ công mĩ nghệ độc đáo, Tết Sum vầy còn là không gian trình diễn văn hóa, quảng bá văn hóa Tết truyền thống của người Việt như: giới thiệu nghệ thuật thư pháp, trình diễn làm bánh chưng, bánh dầy của đồng bào các dân tộc, nghệ thuật cắm hoa, bày mâm ngũ quả…. Vì thế, đến với không gian Tết Sum vầy của Hội chợ Mùa Xuân 2026, ngoài việc tham quan mua sắm, du khách còn có cơ hội hòa mình vào một không gian văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, được đắm mình trong những làn điệu dân ca do chính những nghệ sĩ làng quê trình diễn. Tất cả tạo nên một bầu không khí rộn rã và ấm áp sắc xuân.

Vì vậy, dù chỉ mới khai trương được vài ngày nhưng không gian Tết Sum vầy của Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã thu hút đông đảo người ghé thăm. Mọi người đến đây vừa tham quan, xem và mua sản phẩm, vừa có thể thưởng trà và nghe hát quan họ để cảm nhận Tết sum vầy đang đến với từng người./.