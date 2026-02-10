Hội chợ Mùa Xuân 2026: Làng nghề Việt hội tụ trong Tết sum vầy 2026

10/02/2026

Hội chợ Mùa xuân 2026 không chỉ là hành trình Du xuân hoành tráng, sống động, đa sắc màu cho người dân và du khách tới tham quan và mua sắm mà còn là không gian nơi các làng nghề truyền thống Việt Nam hội tụ cùng kể câu chuyện “đặc sản” dân gian thấm đậm văn hóa Việt.

Đến với Hội chợ mùa Xuân 2026, lần đầu tiên các thương hiệu làng nghề cùng hội tụ và mang đến cho công chúng một câu chuyện Tết Việt gắn liền với câu chuyện sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Cổng vào khu vực Tết Sum Vầy tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia VNEC. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Một góc chợ làng Chuông, nơi buôn bán các nguyên liệu làm nón. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Vợ chồng nghệ nhân Đặng Văn Biền và chị Chu Thị Thái đến từ thôn Xuân La, xã Phượng Dực, Hà Nội đã đến Hội chợ từ rất sớm trong ngày khai mạc. Gian hàng của anh chị là rực rỡ Tò he, sản phẩm của làng nghề bao đời nay. Anh Biền vừa nặn tò he vừa kể chuyện cho du khách về tình yêu lao động và sự quyến rũ của sản phẩm tò he này. Anh Biền cho biết: "Hình ảnh những con tò he ngộ nghĩnh gắn liền với tuổi thơ của trẻ em Việt Nam rất quen thuộc tại các lễ hội. Tại Hội chợ mùa xuân 2026, nhiều du khách quốc tế đã đến xem nghệ nhân Việt biểu diễn tò hè và trải nghiệm cách làm sản phẩm này". Anh Biền rất vui khi làng nghề của mình được giới thiệu và lan tỏa rộng rãi.

Cùng chung cảm xúc đó với anh Biền, đến từ làng nghề Lụa Đũi Nam Cao tỉnh Thái Bình, nhiều nghệ nhân nơi đây mang đến gian hàng sản phẩm không chỉ đẹp, tinh tế mà thấm đẫm sự sáng tạo của các họa sĩ, thiết kế trẻ để đưa sản phẩm vươn ra thị trường quốc tế như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Mỗi tấm lụa kể một câu chuyện văn hóa, một niềm tự hào của người dân làng Nam Cao. Bà Lương Thanh Hạnh, Giám đốc HanhSilk cho biết: "Lụa đũi tơ tằm được làm hoàn toàn thủ công, đôi bàn tay phải ngâm trong nước lạnh để kéo đũi. Mỗi ngày các nghệ nhân chỉ kéo được 70-100gr sợi. Mất gần 50 ngày với hơn 20 công đoạn mới hoàn thành được sản phẩm. Nên khi mang sản phẩm đến Hội chợ, chúng tôi mang theo cả một hành trình lụa của từng nghệ nhân giới thiệu đến công chúng".

Cùng với lụa đũi Nam Cao, các làng nghề, HTX Lụa của Việt Nam tại Hội chợ mùa Xuân đều có thông điệp bản sắc riêng của làng nghề mình, các sản phẩm đa dạng như: Áo dài, khăn lụa, khăn tắm, dây buộc tóc, túi xách, thời trang tơ lụa...đa sắc màu và tạo nên một thế giới lụa Việt rực rỡ và đằm thắm.

Đến với các làng nghề gỗ, trạm khảm, sơn mài, mây tre đan, sơn son thiếp vàng..., công chúng lại như được du hành vào thế giới của nội thất, các đồ da dụng tiện ích cho cuộc sống được làm từ bàn tay lao động và nguyên liệu bản địa. Điển hình như Gỗ Minh Long giới thiệu một không gian trưng bày gỗ tập trung vào trải nghiệm vật liệu và khả năng ứng dụng thực tế. Thông qua không gian này, Gỗ Minh Long tiếp tục kể câu chuyện về hành trình hơn một thập kỷ sáng tạo dựa trên văn hoá, bản sắc và con người Việt Nam.

Rồi các sản phẩm Mây tre đan của công ty Senniro Việt Nam với các sản phẩm như rổ, rọ, túi, hộp... đều là sản phẩm thủ công bền vững được tạo nên bởi đôi tay Việt Nam đã được các người thợ làng nghề chăm chút và sáng tạo. Bà Trương Thị Phượng, Giám đốc công ty cho biết: "Năm nay công ty trưng bày hơn 200 sản phẩm tại Hội chợ mùa Xuân, chúng tôi tự hào khi được mang tinh hoa của làng nghề lan tỏa đến bạn bè trong và ngoài nước".

Hòa chung với Sắc xuân trên mỗi sản phẩm, tại mỗi gian hàng làng nghề của các tỉnh, năm nay các nghệ nhận của trình diễn văn hóa, quảng bá văn hóa tết truyền thống Việt như: Giới thiệu nghệ thuật thư pháp, câu đối, trình diễn bánh chưng, bánh dầy của bà con dân tộc, tỉa cắm hoa, bày mâm ngũ quả. Ở mỗi gian hàng đó còn có những làn điệu dân ca được cất lên từ những ca sĩ của làng quê tạo nên một không gian ngẫu hứng rộn ràng cho người mua sắm.

Với hơn 3000 gian hàng được chia thành 8 phân khu trên quy mô hoành tráng hơn 100.000 m2, không gian Làng nghề Việt với chủ đề “Tết sum vầy, Tết thịnh vượng” tiếp tục kiến tạo và định vị những giá trị đặc sắc riêng biệt tại Hội chợ mùa xuân 2026./.