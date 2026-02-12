Hội chợ Mùa Xuân 2026: Khi văn hóa đồng hành cùng doanh nghiệp

12/02/2026

Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là nơi trình diễn, giới thiệu và bán các mặt hàng Tết mà còn là nơi để các địa phương, doanh nghiệp thể hiện bản sắc văn hóa của riêng mình, góp phần làm cho sân chơi thương mại vốn tưởng chừng chỉ nặng về vấn đề được – thua trở nên hấp dẫn, gần gũi và dễ tiếp cận hơn với mọi đối tượng khách hàng. Đặc biệt, văn hóa còn giúp nâng cao giá trị của sản phẩm khi nó thể hiện được tài năng, trí tuệ và bản sắc riêng của con người được kết tinh trong từng sản phẩm.

Không gian hội chợ được thiết kế hoành tráng, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc văn hóa Việt. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Giữa một không gian mênh mông, rộng lớn của Hội chợ Mùa Xuân 2026, du khách và khách hàng không khó để nhận ra những điểm trưng bày đầy ấn tượng và đậm chất văn hóa vùng miền như không gian trưng bày của Hà Nội, Tp. Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Huế, Lạng Sơn, Sơn La, Đắk Lắk…

Hội chợ được tổ chức như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi các giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng hội tụ, được cấu trúc thành 08 phân khu nội dung nổi bật, có quy mô trưng bày trên diện tích khoảng 100.000 m² trong nhà và trên 45.000 m² ngoài trời.

Điều thú vị và hấp dẫn mọi đối tượng khách hàng khi đến với Hội chợ là sức lan tỏa những dấu ấn ăn hóa đặc trưng vùng miền thể hiện đậm nét tại các phân khu trưng bày của địa phương.

Hà Nội, Thủ đô, trái tim của cả nước đem đến Hội chợ Mùa Xuân 2026 phân khu “Tết sum vầy”. Đây không chỉ là không gian trưng bày thương mại mà còn mang đậm màu sắc văn hoá truyền thống, góp phần tái hiện tinh thần Tết cổ truyền của người Hà Nội.

Văn hóa không chỉ làm mềm các hoạt động thương mại mà còn giúp doanh nghiệp dễ tiếp cận hơn với khách hàng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Phân khu “Tết sum vầy” có quy mô khoảng 9.500m², được bố trí thành nhiều không gian chức năng đa dạng, hài hòa giữa yếu tố mua sắm, quảng bá sản phẩm và trải nghiệm văn hóa.

Nổi bật là khu trưng bày, giới thiệu các sản phẩm thương mại tiêu biểu của Thủ đô; không gian quảng bá sản phẩm OCOP đặc trưng; khu giới thiệu sản phẩm thủ công mĩ nghệ, làng nghề truyền thống; cùng không gian trải nghiệm văn hóa Tết xưa, mang đậm bản sắc dân tộc.

Không dừng lại ở hoạt động trưng bày và mua sắm, không gian “Tết sum vầy” còn tái hiện không khí Tết cổ truyền thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm văn hóa đặc sắc của người Hà Nội như: trình diễn nghệ thuật thư pháp, xin chữ đầu xuân, gói bánh chưng, bánh giầy, giã giò, nặn tò he, ẩm thực ngày Tết, nghệ thuật cắm hoa, bày mâm ngũ quả, mâm cỗ Tết, kết hợp với các tiểu cảnh và mô hình trang trí mang đậm sắc xuân… Tất cả tạo nên một không gian vừa ấm áp, vừa giàu cảm xúc, gợi nhắc kí ức sum họp của mỗi gia đình Việt.

Doanh nghiệp ngày càng chú trọng việc đưa hàm lượng văn hóa hiện diện sâu trong từng sản phẩm để dễ đến với người tiêu dùng hơn. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Với chủ đề "Xuân sắc phương Nam - Tiên phong vững bước", không gian triển lãm của Tp. Hồ Chí Minh – trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước - rộng hơn 3.300 m², quy tụ gần 80 doanh nghiệp tiêu biểu, trưng bày hơn 300 sản phẩm, giải pháp và dịch vụ, phản ánh sinh động sức sống, khát vọng phát triển và tinh thần tiên phong của thành phố kinh tế đầu tàu cả nước.

Không gian được thiết kế đậm chất Nam Bộ, nổi bật với đường mai vàng, điểm xuyết hoa cúc, vạn thọ, mào gà… Khách tham quan còn được trải nghiệm các không gian phong cảnh, điểm đến và đời sống văn hóa Nam Bộ thông qua sự kết hợp giữa trưng bày truyền thống và công nghệ hiện đại như màn hình LED, thực tế ảo.

Điểm nhấn xuyên suốt của không gian Tp. Hồ Chí Minh là chuỗi hoạt động văn hóa - nghệ thuật đậm chất Nam Bộ như: chương trình trình diễn áo dài, áo bà ba kết hợp cùng nghệ thuật đờn ca tài tử - di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - mở ra không khí xuân ấm áp, tươi vui.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 là nơi thể hiện nổi bật sự hòa quyện và hỗ trợ lẫn nhau giữa văn hóa và thương mại thông qua nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được lồng ghép khéo léo vào các hoạt động mua bán của Hội chợ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Đến với Hội chợ Mùa Xuân 2026, Cố đô Huế có gian trưng bày mang chủ đề "Sắc xuân Cố đô – Dấu ấn di sản 2026" nổi bật như một lát cắt văn hóa đặc trưng, vừa trầm lắng, tinh tế, vừa giàu sức sống. Trên diện tích khoảng 250m², quy tụ 23 doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu, không gian Huế không chỉ là nơi trưng bày, mua bán sản phẩm mà còn là điểm hẹn văn hóa, kể câu chuyện về một Cố đô đang chuyển mình trong nhịp phát triển mới.

Ấn tượng đầu tiên khi bước vào gian hàng Huế là cách tổ chức không gian mở, hiện đại nhưng vẫn giữ được hơi thở hoài cổ. Những gam màu trầm ấm, họa tiết cung đình cách điệu, hình ảnh sông Hương, Đại Nội, làng nghề truyền thống… được sắp đặt hài hòa, tạo nên một tổng thể giàu bản sắc. Ngay từ những ngày đầu khai hội, gian hàng Huế đã trở thành điểm check-in quen thuộc của đông đảo du khách.

Nếu như Huế đem đến Hội chợ những cung bậc Tết của miền Trung thì Bắc Ninh đem lại những trải nghiệm thú vị về không gian văn hóa vùng Kinh Bắc. Ở đó, có những làn điệu dân ca Quan họ như một lời mời dịu dàng níu giữ bước chân du khách ghé thăm; có những sản vật đặc trưng của địa phương, những mặt hàng thủ công mĩ nghệ độc đáo, tinh xảo của các làng nghề nổi tiếng ở Bắc Ninh…

Chương trình nghệ thuật quảng bá cho lĩnh vực áo dài của Huế. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Bên cạnh không gian đậm chất văn hóa là khu trưng bày, giới thiệu một số sản phẩm OCOP, nông sản đặc trưng, đặc sản ẩm thực Tết của Bắc Ninh như: rượu làng Vân, chè bản Ven, nem nướng Liên Chung, bánh đa Kế, sâm Nam núi Dành, bánh chưng Hoàng Vân, nem Bùi, bánh phu thê Đình Bảng, kẹo lạc Trang Liệt, bánh khoai, bánh tẻ làng Chờ, bánh gio, bánh dày, bánh khúc làng Diềm, bánh cuốn Mão Điền, tương Đình Tổ… mỗi sản vật không chỉ mang hương vị quê nhà mà còn hàm chứa câu chuyện về phong tục, tập quán và kí ức văn hóa của người Kinh Bắc.

Có thể nói, khi văn hóa song hành cùng doanh nghiệp, địa phương thì câu chuyện kinh doanh, thương mại không chỉ dừng lại ở giá trị hiện kim của mỗi sản phẩm mà đó chính là kết tinh của tinh thần lao động, của trí tuệ, bản lĩnh và bản sắc riêng để từ đó nâng giá trị của sản phẩm lên một tầm cao mới, đủ để ấn tượng hơn, khắc sâu hơn trong tâm trí của người tiêu dùng./.