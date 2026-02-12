Hội chợ Mùa Xuân 2026: Động lực khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế

12/02/2026

Hội chợ Mùa Xuân 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia lần đầu tiên được tổ chức với nhiều kì vọng lớn nhằm nâng tầm thương hiệu Việt, khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước trước thềm năm mới và vận hội mới.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 là nơi lí tưởng để các doanh nghiệp Việt Nam giới thiệu các dòng sản phẩm chất lượng cao và tìm kiếm mở rộng thị trường. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hội chợ Mùa Xuân 2026 là hội chợ quy mô đầu tiên được xây dựng trên ý tưởng về một hội chợ bản sắc và khát vọng vươn mình, nơi giao thoa giữa văn hóa truyền thống và sáng tạo đương đại; nơi hội tụ nhiều chương trình, không gian văn hóa, ẩm thực, trải nghiệm đặc sắc, độc đáo phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết. Đồng thời, Hội chợ còn là thể hiện tiềm năng, sức mạnh, bản sắc của các bộ, ngành, địa phương cùng hàng nghìn doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài nước.

Đặc biệt, quan điểm xuyên suốt và chủ đạo của Hội chợ là hướng về nhân dân, vì lợi ích của nhân dân và vì một cộng đồng được hưởng thụ các dòng sản phẩm chất lượng cao. Vì vậy, hàng hóa được giới thiệu tại Hội chợ phải là những sản phẩm tinh hoa, đáp ứng theo tiêu chí "6 nhất", gồm: tinh túy nhất, chất lượng nhất, dồi dào nhất, an toàn nhất, hiện đại nhất và ưu đãi nhất.

Hội chợ Mùa Xuân lần này kì vọng sẽ mở đầu cho sự kiện hội chợ thường niên mang tầm quốc gia và khu vực. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Với tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", Hội chợ Mùa Xuân 2026 là nơi lan tỏa, thúc đẩy mạnh mẽ nhất niềm tự hào về hàng Việt, thương hiệu Việt, kiên quyết "tuyên chiến" với hàng hóa kém chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Hội chợ còn là cơ hội để các các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, tìm kiếm đối tác, xây dựng và mở rộng nhịp cầu giao thương, trao đổi kinh nghiệm, tiếp nhận chuyển giao khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số...; nơi khơi thông dòng chảy thương mại, kinh doanh và tiêu dùng; nơi kết nối các nguồn lực trong và ngoài nước.

Các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp, công nghệ cao, may mặc, da giày, thực phẩm cao cấp được giới thiệu tại Hội chợ. Ảnh: Công Đạt & Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Vì vậy, người đứng đầu Chính phủ đã đặt ra 3 kì vọng lớn vào Hội chợ Mùa Xuân lần này.

Thứ nhất, hội chợ là điểm hẹn thịnh vượng vươn tầm quốc tế, thành công không chỉ ở giá trị doanh thu mà phải ở cả giá trị hội tụ (sản phẩm, hàng hóa, thị trường, đối tác, khách hàng, cơ hội kinh doanh...). Hội chợ phải trở thành sàn giao dịch thương mại hiện đại, tích hợp công nghệ số để nâng cao trải nghiệm mua sắm của người dân, hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam kết nối gần nhất, nhanh nhất, mạnh mẽ nhất, hiệu quả nhất với khách hàng và thị trường quốc tế. Hội chợ phải trở thành nhịp cầu đưa công nghiệp văn hóa Việt Nam hòa quyện vào dòng chảy thương mại trong nước, khu vực và trên thế giới.

Thứ hai, hội chợ là nơi thổi hồn vào sản phẩm Việt; quảng bá và khẳng định giá trị thương hiệu Việt Nam. Thủ tướng khẳng định, hội chợ không chỉ là một sự kiện thương mại trưng bày sản phẩm thuần túy, mà phải là nơi phản ánh trình độ kinh tế, năng lực sản xuất, giá trị thương mại, dịch vụ của quốc gia; truyền đi tầm vóc, vị thế và "chắp cánh" thương hiệu Việt Nam bay cao, bay xa ra thế giới. Mỗi sản phẩm hàng hóa phải là một "đại sứ" văn hóa, mỗi gian hàng phải là một "không gian" di sản quảng bá hình ảnh Việt Nam năng động, tự tin, hòa bình, ổn định và phát triển.

Các sản phẩm thuộc ngành hàng thủ công truyền thống được giới thiệu tại Hội chợ. Ảnh: Công Đạt & Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Thứ ba, hội chợ khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước, là động lực thắp sáng ngọn lửa lao động sản xuất, lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng cống hiến, kiến tạo giá trị phát triển của toàn xã hội; đồng thời tạo lập, củng cố niềm tin cho người tiêu dùng; tạo đà, tạo lực, tạo sức bật mạnh mẽ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 2 con số trong những năm tới.

Với quy mô và những kì vọng lớn, Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ là phát pháo hiệu mở màn để từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu của Hội chợ Mùa Xuân hằng năm thành điểm đến tin cậy, là địa chỉ uy tín của mọi người tiêu dùng đối với sản phẩm, hàng hóa Việt Nam, và là nơi nâng tầm thương hiệu Việt, khai mở luồng sinh khí mới cho nền kinh tế, thương mại, dịch vụ của đất nước trước vận hội mới./.

Một khu trưng bày theo chủ đề địa phương tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra từ ngày 2/2 đến hết ngày 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội với quy mô hơn 100.000 m2, gồm hơn 3.000 gian hàng được chia thành 8 phân khu được quy hoạch, thiết kế như một hành trình du xuân xuyên Việt, nơi giá trị kinh tế, văn hóa và sáng tạo cùng hội tụ.