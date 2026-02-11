Hội chợ Mùa Xuân 2026: Doanh nghiệp đá quý kỳ vọng bứt phá doanh thu và mở rộng thị trường

11/02/2026

Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 được kỳ vọng trở thành điểm hẹn lớn của ngành đá quý Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp mang đến những tác phẩm đặc sắc, thể hiện khát vọng kết nối thị trường, quảng bá thương hiệu và gia tăng doanh số.

Để hiểu rõ hơn về sự chuẩn bị cũng như những kỳ vọng của doanh nghiệp đá quý tại Hội chợ Mùa Xuân năm nay, phóng viên Báo ảnh Việt Nam đã có cuộc trao đổi với ông Trung Dũng - chủ Showroom đá quý Dũng Kiều.

Một góc không gian trưng bày của ngành hàng đá quý tại Hội chợ Mùa Xuân. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Thưa ông, các doanh nghiệp đá quý đã chuẩn bị gì cho không gian trưng bày tại Hội chợ Mùa Xuân năm năm 2026?

Tới tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, các doanh nghiệp đá quý chúng tôi mang đến rất nhiều sản phẩm mà có thể nói là một bức tranh tổng thể về đá quý và nghệ thuật chế tác đá của Việt Nam. Các gian hàng lớn đến nhỏ đều chuẩn bị rất công phu với sự hỗ trợ của Hiệp hội Đá quý Việt Nam. Sự đa dạng này tạo nên một không gian trưng bày phong phú, giúp khách tham quan có cái nhìn toàn diện về ngành đá quý trong nước.

Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về những sản phẩm nổi bật mà các doanh nghiệp mang tới Hội chợ Mùa Xuân năm 2026?

Các doanh nghiệp đều có những sản phẩm đặc sắc riêng của mình để mang đến hội chợ lần này. Ngay tại gian hàng của đá quý Dũng Kiều, tôi mang đến một bức tranh đá rất lớn, cùng bộ bàn ghế bằng đá nguyên khối và nhiều tác phẩm hoa nghệ thuật. Đây đều là những sản phẩm đẹp, phù hợp trưng bày, trang trí trong nhà và mang ý nghĩa phong thủy nên được người dân rất ưa chuộng.

Ngoài ra, ngay bên cạnh gian hàng của tôi còn có gian hàng của doanh nghiệp đá quý Tô Chinh cũng có nhiều sản phẩm có kích cỡ lớn và độc đáo. Đó là sản phẩm Cúp chiến thắng bằng đá chuông được cắm cây lộc đỏ với mong muốn cầu chúc một năm mới chiến thắng và nhiều tài lộc cho đất nước, tượng Bát mã bằng ngọc thể hiện hình ảnh đàn ngựa phi trên thảm lúa biểu trưng cho cây lúa nước Việt Nam, tượng Tam Thế Phật cầu cho quốc thái dân an. Ngoài ra, một tác phẩm khác là hình chữ S Việt Nam với tiêu chí bàn thiền, được nghệ nhân thăng hoa sáng tác thành hai phân đoạn thiền, kết hợp hình ảnh cây tre biểu tượng gần gũi của dân tộc. Hay bức Phú Quý khắc họa cây chuối, cây tùng, đài sen… Tất cả đều mang hơi thở Việt như một lời chào xuân năm mới.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 quy tụ nhiều doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực đá quý của Việt Nam. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Xin ông cho biết đối tượng khách hàng cũng như mức giá của các sản phẩm đá quý hiện này chia theo các phân khúc thế nào?

Khách hàng sử dụng sản phẩm đá quý hiện nay cũng rất đa dạng nên thông thường các doanh nghiệp thường phải xác định phân khúc khách hàng rõ ràng cho từng loại sản phẩm của mình. Khách hàng làm resort, lâu đài, biệt thự sẽ có nhu cầu khác với khách ở nhà phố hay người mới bắt đầu chơi đá phong thủy. Vì vậy mà mức giá cũng rất đa dạng. Một tác phẩm dành cho nhà sưu tầm có thể lên tới 10 tỷ đồng, nhưng với người mới chơi, chỉ cần vài trăm nghìn đồng cũng có thể sở hữu một sản phẩm phong thủy. Riêng các dòng vòng phong thủy ngọc ruby là sản phẩm dễ dùng đối với tất cả khách hàng thì có giá dao động từ 2 đến 6 triệu đồng.

Sản phẩm rất phong phú và đa dạng, đáp ứng thị hiếu của khách hàng. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Theo ông tình hình tiêu thụ sản phẩm đá quý trong nước và xuất khẩu hiện nay như thế nào?

Đây là mặt hàng cũng khá kén người dùng. Vì vậy mà việc tiêu thụ trong nước và xuất khẩu cũng còn nhiều hạn chế mặc dù Việt Nam có nguồn đá quý phong phú. Hiện nay, Hiệp hội Đá quý Việt Nam đang đề xuất Chính phủ ban hành các chính sách để hợp thức hóa đầu vào và đầu ra sản phẩm sao hiệu quả. Khi đó thì ngành đá quý mới có thể phát triển bền vững.

Ông đánh giá thế nào về vai trò của Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam đối với việc quảng bá thương hiệu và mở rộng thị trường cho ngành đá quý?

Chúng tôi rất mừng khi Trung tâm Triển lãm Việt Nam hoàn thành và đã quy tụ được nhiều doanh nghiệp tham gia tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026. Việc tổ chức bài bản và phối hợp hỗ trợ từ Ban tổ chức không chỉ doanh nghiệp mà cả nghệ nhân làng nghề trong nước đều có cơ hội quảng bá sản phẩm.

Các doanh nghiệp đá quý chúng tôi mang đến hội chợ những sản phẩm đặc sắc nhất để phục vụ năm mới 2026 với mong muốn không chỉ kinh doanh thuận lợi mà còn góp phần lan tỏa giá trị văn hóa, nghệ thuật đá quý Việt Nam đến đông đảo công chúng. Từ đó có thể quảng bá được rộng rãi thương hiệu đá quý Việt Nam hơn để mở rộng kết nối phát triển thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước./.

Khách tham quan, tìm hiểu và mua sắm tại khu trưng bày đá quý. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam