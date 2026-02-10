Hội chợ Mùa Xuân 2026: Doanh nghiệp da giày tung nhiều ưu đãi lớn thu hút khách hàng

10/02/2026

Không khí mua sắm những ngày cận Tết tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 2/2 đến 13/2 đã trở nên sôi động hơn khi nhiều doanh nghiệp da giày Việt Nam đồng loạt tung ra các chương trình ưu đãi lớn, đưa sản phẩm nội địa đến gần hơn với người tiêu dùng.

Ngành hàng đồ da tung ra nhiều chương trình ưu đãi lớn thu hút khách hàng tại Hội chợ Mùa Xuân 2026. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Từ giày dép, túi xách, ví da đến dây lưng, ba lô…, các gian hàng da giày không chỉ thu hút bởi mức giá hấp dẫn mà còn bởi cam kết rõ ràng về nguồn gốc, chất lượng.

Gian hàng của Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu H.A.T là doanh nghiệp trực tiếp sản xuất sản phẩm và chuyên gia công các sản phẩm đồ da cho nhiều thương hiệu lớn xuất khẩu như túi xách, giày, dây lưng, ba lô… nhanh chóng trở thành điểm dừng chân đông khách.

Chị Nguyễn Thị Kim Phượng, đại diện gian hàng cho biết, sau những hiệu quả nhận được về mặt doanh thu khi tham gia Triển lãm A80 và Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 cùng Hiệp hội Da Giày Việt Nam, công ty tiếp tục góp mặt tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 với tư cách thành viên độc lập mang đến nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho người mua để kích cầu tiêu dùng dịp Tết.

Sản phẩm da giày Việt tham gia Hội chợ phong phú, đa dạng, mẫu mã đẹp, chất lượng tốt và nguồn gốc rõ ràng. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

“Có những sản phẩm đồng giá chỉ từ 95.000 đồng nhưng vẫn sử dụng da bò tự nhiên. Ngoài ra, nhiều dòng sản phẩm được giảm giá lên tới 60%, tùy phân khúc”- chị Phượng cho biết thêm.

Những dòng sản phẩm của công ty được khách hàng lựa chọn nhiều là ví, túi xách và dây lưng khi được chia thành nhiều mức giá, phù hợp với nhiều nhóm khách hàng.

Với định hướng phát triển thương hiệu Việt, Công ty cổ phần sản xuất và xuất khẩu H.A.T mong muốn giới thiệu trực tiếp câu chuyện thương hiệu và mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất với mức giá hợp lí nhất trong mùa mua sắm cuối năm.

Cùng tham gia hội chợ, Công ty Cổ phần Vương Thịnh là doanh nghiệp có hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực da giày tại Việt Nam cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi thu hút.

Mặt hàng da giày thu hút khách tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 nhờ có nhiều chương trình ưu đãi lớn. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Chị Lê Huyền Trang, nhân viên gian hàng của công ty, cho biết Công ty cổ phần Vương Thịnh chuyên sản xuất giày dép nam, túi xách và dây lưng nam nữ.

“Tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, doanh thu của công ty khá tốt, thậm chí hiệu quả hơn bán tại trung tâm thương mại. Vì vậy, lần này chúng tôi mạnh dạn tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026 với ưu đãi giảm giá từ 30% đến 50% cho nhiều dòng sản phẩm.”- chị Trang chia sẻ.

Không chỉ giảm giá trực tiếp, gian hàng của doanh nghiệp này còn triển khai chương trình lì xì đầu năm cho khách hàng. Theo đó, hóa đơn dưới 999.000 đồng được lì xì 20.000 đồng, hóa đơn dưới 2 triệu đồng được lì xì 100.000 đồng, góp phần tạo thêm không khí mua sắm rộn ràng dịp Tết.

“Khách hàng đa phần là khách quen. Nhiều người sau khi sử dụng sản phẩm thấy chất lượng da đảm bảo, giá thành hợp lí thì quay lại mua thường xuyên. Tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, chúng tôi vừa mong đạt doanh thu, vừa tìm thêm khách hàng mới để thương hiệu được biết đến rộng rãi hơn.”- chị Trang cho hay.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 tạo cơ hội cho doanh nghiệp da giày Việt tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Tham quan Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, chị Trần Thị Thu Huyền (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi đến hội chợ với mong muốn tìm mua những sản phẩm chất lượng, giá tốt trong dịp cuối năm. Những mặt hàng túi xách ở đây ưu đãi khá tốt lên đến 40-50% nên tôi cũng chọn mua cho mình một chiếc túi xách hợp với túi tiền và quan trọng là mình mua được đúng hàng chính hãng.”.

Có thể nói, bằng việc đưa ra những ưu đãi hấp dẫn, các doanh nghiệp da giày Việt Nam đã có cơ hội tiếp cận sản phẩm nhiều hơn cũng như quảng bá thương hiệu rộng rãi hơn đến người tiêu dùng trong nước tại Hội chợ Mùa Xuân năm 2026./.