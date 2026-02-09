Hội chợ Mùa Xuân 2026: Cú hích tiêu dùng cho ngành dệt may Việt

09/02/2026

Hình tượng năm Ngọ gợi liên tưởng tới tốc độ, sự bền bỉ và tinh thần bứt phá mà cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp dệt may, hướng tới trong mùa kinh doanh cao điểm năm nay. Trong bối cảnh đó, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội) từ ngày 2/2 đến 13/2 được xem như bước đà quan trọng, tạo cú hích để nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam tăng tốc doanh thu và mở rộng thị trường khách hàng trước thềm Tết Bính Ngọ.

Chính sách giảm giá cùng với việc đảm bảo chất lượng của các mặt hàng dệt may tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã tạo hiệu ứng tích cực đối với người mua. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Mẫu mã phong phú, ưu đãi sâu hút khách

Tham gia Hội chợ Mùa Xuân 2026, nhiều doanh nghiệp đã mang đến các dòng sản phẩm đa dạng, phù hợp nhu cầu tiêu dùng mùa đông xuân, đi kèm cùng những chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Tại gian hàng Hanvico, các sản phẩm chăn, ga, gối cao cấp được giới thiệu tập trung cho mùa lạnh như chăn lông, chăn thỏ ấm áp, cùng các dòng sản phẩm có màu sắc, họa tiết mang không khí xuân.

Bà Hoàng Thị Chiên - Trưởng phòng Kinh doanh Hanvico cho biết, dù là thương hiệu cao cấp, nhưng khi tham gia Hội chợ Mùa Xuân năm 2026, Hanvico đã áp dụng chính sách chiết khấu sâu để hỗ trợ người tiêu dùng.

“Nhiều sản phẩm được giảm giá sâu lên tới 70% nên chỉ sau một ngày mở cửa đón khách, doanh thu của gian hàng Hanvico tại hội chợ đã đạt hơn 50 triệu đồng”, bà Chiên chia sẻ.

Các mặt hàng dệt may tại Hội chợ Mùa Xuân 2026 đáp ứng nhu cầu sắm Tết của người dân. Anhr: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Cùng mục tiêu tiếp cận rộng rãi hơn người tiêu dùng trong mùa mua sắm Tết, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Dệt Minh Khai mang đến hội chợ các chương trình khuyến mãi từ 20–30% cho các sản phẩm khăn tắm, khăn gội đầu và khăn bông các loại.

Đại diện gian hàng, anh Nguyễn Tiến Anh cho biết, các sản phẩm đều được làm từ 100% cotton, phù hợp với nhiều loại da.

“Chỉ trong ngày đầu tiên, gian hàng của chúng tôi đã ghi nhận doanh thu khoảng 20 triệu đồng”, anh Tiến Anh cho hay.

Là thương hiệu có bề dày trong ngành dệt may Việt Nam, Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Bắc Thăng Long tham gia hội chợ với các dòng sản phẩm đồng phục, veston và thời trang công sở quen thuộc, sử dụng chất liệu vải bền bỉ, thoáng mát.

Theo bà Hoàng Dung - Giám đốc công ty, cho biết điểm nhấn của Bắc Thăng Long tại hội chợ năm nay là việc đầu tư vào bao bì. Mỗi sản phẩm bán ra dịp Tết đều được đóng gói trong hộp quà trang nhã, mang đậm không khí xuân, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng, vừa phù hợp làm quà biếu.

Bán hàng đa kênh, mở rộng thị trường khách hàng

Không chỉ hướng tới mục tiêu doanh thu, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn là cơ hội để các doanh nghiệp dệt may mở rộng thị trường và gia tăng độ nhận diện thương hiệu.

Bên cạnh sự hỗ trợ tích cực từ Ban tổ chức trong công tác truyền thông, nhiều doanh nghiệp đã chủ động triển khai các giải pháp bán hàng đa kênh. Sự kết hợp giữa bán trực tiếp tại gian hàng, phát tờ rơi, và quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy sự thay đổi rõ nét trong tư duy tiếp cận khách hàng. Thay vì chỉ trông chờ lượng khách tự nhiên, doanh nghiệp chủ động tạo kênh để duy trì kết nối lâu dài với người tiêu dùng.

Việc các gian hàng bán hàng trực tiếp kết hợp với bán hàng livestream qua mạng ngay tại Hội chợ đã giúp nâng cao khả năng thu hút khách. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

Theo bà Hoàng Thị Chiên, các sản phẩm của Hanvico hiện được giới thiệu mạnh trên fanpage của doanh nghiệp, đồng thời kết hợp phát tờ rơi tại khu vực xung quanh hội chợ nhằm thu hút khách tham quan và mua sắm.

Trong khi đó, bà Hoàng Dung cho biết Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Bắc Thăng Long tập trung xây dựng hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng mạng xã hội, song song với hệ thống pano quảng cáo giới thiệu những bộ trang phục “Made in Vietnam” có đường kim mũi chỉ tinh xảo. Qua đó lan tỏa hình ảnh và hấp dẫn khách hàng đến hội chợ trải nghiệm, lựa chọn sản phẩm.

Chị Phương Yến - khách mua hàng cho biết: “Trước đó tôi lướt facebook thấy Hanvico đăng thông tin hội chợ, lại đang giảm giá khá sâu nên cũng tò mò nên đến xem thế nào. Mua ở hội chợ vừa đúng thương hiệu lại rẻ hơn và có nhiều mẫu để chọn nên tôi quyết định mua luôn mấy bộ vừa dùng trong nhà vừa biếu Tết cho ông bà.”.

Tiếp nối thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025, Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là điểm tựa giúp nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam kiên định với con đường “người Việt may cho người Việt mặc”, đồng thời góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa trong mùa mua sắm cao điểm./.