Hội chợ Mùa Xuân 2026: Bệ phóng vươn ra biển lớn cho ngành da giày, may mặc Việt Nam

12/02/2026

Hội chợ Mùa Xuân 2026, với sự tham gia quy mô lớn của các doanh nghiệp ngành da giày và may mặc, đã chứng minh vai trò then chốt như một "bệ phóng" hiệu quả trong việc quảng bá, tìm kiếm và mở rộng thị trường quốc tế. Sự kiện này không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm mà còn là một diễn đàn chiến lược, nơi các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội kết nối trực tiếp với các đối tác tiềm năng, khẳng định năng lực sản xuất và chất lượng sản phẩm trên trường quốc tế.

Ngành da giày và may mặc luôn là những trụ cột quan trọng trong kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Tại Hội chợ Mùa Xuân 2026, sự hiện diện của các doanh nghiệp trong ngành này nổi bật với quy mô gian hàng ấn tượng, thiết kế hiện đại và cách bài trí chuyên nghiệp. Từ các thương hiệu lớn đã có tên tuổi trên thị trường quốc tế đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ đang tìm kiếm cơ hội, tất cả đều mang đến những sản phẩm chất lượng cao, thể hiện rõ nét sự đầu tư vào thiết kế, công nghệ và tiêu chuẩn sản xuất.

Các gian hàng không chỉ trưng bày sản phẩm may mặc với đa dạng chủng loại từ thời trang công sở, dạo phố đến đồ thể thao, mà còn giới thiệu các dòng giày dép với mẫu mã phong phú, chất liệu bền bỉ và tính năng ưu việt. Nhiều doanh nghiệp đã chú trọng giới thiệu các sản phẩm sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường, vải sợi tự nhiên như tre, chuối, hoặc quy trình sản xuất đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững - những yếu tố ngày càng được ưa chuộng trên thị trường quốc tế, đặc biệt là các thị trường khó tính như Châu Âu và Bắc Mỹ.

Điểm mấu chốt làm nên thành công của hội chợ trong việc quảng bá và tìm kiếm thị trường quốc tế chính là các hoạt động kết nối giao thương. Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã tổ chức nhiều phiên giao thương B2B (Business-to-Business) với sự tham gia của hàng trăm nhà mua hàng, nhà phân phối, nhà bán lẻ đến từ các quốc gia và khu vực khác nhau. Các phiên kết nối này, được tổ chức bởi các cơ quan xúc tiến thương mại như Thương vụ Việt Nam tại nước ngoài, đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội trình bày trực tiếp năng lực sản xuất, giới thiệu các bộ sưu tập mới và đàm phán các hợp đồng mua bán tiềm năng.

Nhiều thông tin phản hồi tích cực từ các nhà mua hàng quốc tế đã được ghi nhận. Họ bày tỏ sự ấn tượng với chất lượng sản phẩm, khả năng cạnh tranh về giá cả và sự linh hoạt trong sản xuất của các doanh nghiệp Việt Nam. Đặc biệt, với lợi thế về sự ổn định chính trị và môi trường đầu tư thuận lợi, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một điểm đến hấp dẫn cho các đơn hàng gia công và sản xuất, đồng thời là nơi có tiềm năng phát triển các thương hiệu riêng.

Tuy nhiên, bên cạnh những tín hiệu khả quan, các doanh nghiệp ngành da giày, may mặc vẫn đối mặt với những thách thức không nhỏ trong việc mở rộng thị trường quốc tế.

Yêu cầu về tiêu chuẩn và chứng nhận: Các thị trường lớn như EU, Mỹ đòi hỏi các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, an toàn lao động, bảo vệ môi trường, và nguồn gốc xuất xứ (ví dụ: Đạo luật Phòng ngừa Lao động Cưỡng bức của người Duy Ngô Nhĩ - UFLPA). Việc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu này đòi hỏi doanh nghiệp phải đầu tư lớn vào hệ thống quản lý, công nghệ và quy trình sản xuất.

Mặt khác, thị trường dệt may, da giày toàn cầu có sự cạnh tranh rất lớn từ các quốc gia khác. Để duy trì và gia tăng thị phần, doanh nghiệp Việt Nam cần không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh, từ chất lượng sản phẩm, mẫu mã thiết kế đến hiệu quả sản xuất và dịch vụ hậu mãi.

Mặc dù có thế mạnh về gia công, nhiều doanh nghiệp Việt Nam vẫn chưa xây dựng được thương hiệu mạnh trên thị trường quốc tế. Việc chuyển đổi từ mô hình gia công (OEM) sang tự chủ thiết kế, sản xuất và xây dựng thương hiệu riêng (ODM, OBM) là một bước đi chiến lược nhưng cũng đầy thách thức.

Trước những thách thức này, Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã góp phần định hướng cho các doanh nghiệp. Việc các cơ quan xúc tiến thương mại tích cực hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tiếp cận thông tin thị trường, quy định nhập khẩu, và vận động chính sách là vô cùng quan trọng. Song song đó, các hiệp hội ngành hàng cần chủ động phối hợp với đối tác quốc tế để nắm bắt xu hướng và thông tin thị trường.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã khẳng định vai trò không thể thay thế trong việc quảng bá và tìm kiếm thị trường cho ngành da giày, may mặc Việt Nam. Đây là bước đệm quan trọng để các doanh nghiệp tiếp tục chinh phục những thị trường khó tính, khẳng định vị thế trên bản đồ sản xuất và xuất khẩu toàn cầu, và hướng tới mục tiêu đưa các sản phẩm "Made in Vietnam" ngày càng phủ sóng rộng rãi hơn trên thế giới./.