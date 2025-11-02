Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Tự hào nông sản Việt

Khu ẩm thực mang đến trải nghiệm thú vị tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025.

Với hàng trăm gian hàng đến từ khắp các vùng miền, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 mang đến bức tranh sinh động về văn hóa, sản vật và nghề truyền thống Việt Nam. Theo Ban Tổ chức, sự kiện quy tụ hàng nghìn đơn vị tham gia, từ doanh nghiệp, hợp tác xã đến hộ sản xuất đến từ các địa phương nổi tiếng như: Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh… Mỗi gian hàng được bài trí mang đậm dấu ấn vùng miền, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu phản ánh tinh thần sáng tạo và sự cần cù của người Việt.

Tại khu gian hàng của Hợp tác xã nông sản Điện Biên, từ sáng sớm khách đã đến nườm nượp. Anh Nguyễn Văn Đức, đại diện hợp tác xã, cho biết: “Mì gạo nước và nấm hương là hai mặt hàng bán chạy nhất. Khách hàng đánh giá cao vì sản phẩm sạch, ngon, giữ được hương vị đặc trưng. Tôi hy vọng qua hội chợ, nông sản Điện Biên sẽ được biết đến nhiều hơn, đến gần hơn với người dân Thủ đô”.

Một góc gian hàng bán giò chả truyền thống thu hút khách tham quan, mua hàng.

Một quán kem nước ngoài thu hút đông đảo khách hàng.