Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Tự hào nông sản Việt
Mỗi sản phẩm tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ là nông sản mà là câu chuyện về vùng đất, con người và văn hóa Việt. Giữa không gian hội chợ rực rỡ sắc màu, những câu chuyện bình dị ấy lan tỏa niềm tự hào và tình yêu quê hương đến với bạn bè trong nước và quốc tế.
Với hàng trăm gian hàng đến từ khắp các vùng miền, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 mang đến bức tranh sinh động về văn hóa, sản vật và nghề truyền thống Việt Nam. Theo Ban Tổ chức, sự kiện quy tụ hàng nghìn đơn vị tham gia, từ doanh nghiệp, hợp tác xã đến hộ sản xuất đến từ các địa phương nổi tiếng như: Hà Nội, Tuyên Quang, Hưng Yên, Phú Thọ, Bắc Ninh… Mỗi gian hàng được bài trí mang đậm dấu ấn vùng miền, giới thiệu những sản phẩm tiêu biểu phản ánh tinh thần sáng tạo và sự cần cù của người Việt.
Tại khu gian hàng của Hợp tác xã nông sản Điện Biên, từ sáng sớm khách đã đến nườm nượp. Anh Nguyễn Văn Đức, đại diện hợp tác xã, cho biết: “Mì gạo nước và nấm hương là hai mặt hàng bán chạy nhất. Khách hàng đánh giá cao vì sản phẩm sạch, ngon, giữ được hương vị đặc trưng. Tôi hy vọng qua hội chợ, nông sản Điện Biên sẽ được biết đến nhiều hơn, đến gần hơn với người dân Thủ đô”.
Điều làm nên sức hút của hội chợ không chỉ là sản phẩm mà còn ở những câu chuyện phía sau mỗi gian hàng. Nhiều du khách cho biết họ ấn tượng khi được nghe chính người sản xuất kể về hành trình làm ra sản phẩm, từ vùng nguyên liệu, cách chế biến đến triết lý gìn giữ nghề truyền thống.
Chị Thu Hồng, một du khách đến từ Bắc Ninh chia sẻ: “Tôi mua một gói chè Shan tuyết Hà Giang sau khi nghe cô chủ kể rằng chè được hái thủ công từ những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi trên đỉnh núi cao. Nghe câu chuyện mà càng thêm trân trọng công sức của người làm nghề.”
Với nhiều người, mỗi sản phẩm là một “mảnh hồn quê”, chứa đựng tình yêu, sự khéo léo và niềm tự hào của người dân địa phương. “Mỗi sản phẩm đều có câu chuyện riêng, gửi gắm bàn tay và tấm lòng của người Việt,” chị Trịnh Bảo Trâm, du khách đến từ Lào Cai bày tỏ.
Đại diện Ban Tổ chức cho biết, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 được tổ chức nhằm khuyến khích tiêu dùng hàng Việt, tạo cơ hội quảng bá sản phẩm địa phương, thúc đẩy giao thương và du lịch nội địa. Bên cạnh giá trị kinh tế, hội chợ còn góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc và kết nối cộng đồng thông qua từng sản phẩm mang đậm bản sắc Việt.