Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Cầu nối giao thương, khơi mở hợp tác

Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đang trở thành điểm hẹn sôi động của hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế mỗi ngày. Nổi bật giữa không gian trưng bày là khu gian hàng quốc tế với hơn 100 doanh nghiệp đến từ các quốc gia ASEAN, Trung Quốc, Australia, Pháp…, mang theo sản phẩm, công nghệ và cơ hội hợp tác mới.

Ông Michael Grace, Giám đốc điều hành Pedders Suspensions & Brakes (Australia) chia sẻ: “Là doanh nghiệp có hơn 75 năm hoạt động tại Australia, chúng tôi mong muốn mở rộng thị trường tại Việt Nam. Tôi thực sự ấn tượng trước sự quan tâm của khách tham quan đối với các sản phẩm hệ thống treo và phanh hiệu suất cao của công ty. Cơ hội tại thị trường Việt Nam là rất lớn”.

Từ nước Pháp, Công ty Bretinov, thành lập năm 2013, mang đến những dây chuyền sản xuất thực phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại. Năm 2024, doanh nghiệp này đã khánh thành nhà máy cuốn nem tự động đầu tiên trên thế giới, kết hợp giữa kỹ thuật Pháp và tinh hoa ẩm thực Việt Nam.

Ông Laurent Aufret, Giám đốc kinh doanh của Bretinov, đánh giá cao công tác tổ chức hội chợ: “Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tận tình trong quá trình tham dự. Tại đây, chúng tôi đã kết nối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác. Có thể nói, mục tiêu tham gia hội chợ của chúng tôi đã đạt được thành công tốt đẹp”.

Qua những cuộc gặp gỡ tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế xây dựng nền tảng hợp tác bền vững cho tương lai.

