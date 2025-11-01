Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025: Cầu nối giao thương, khơi mở hợp tác
Từ những thương hiệu quốc tế đến các doanh nghiệp Việt Nam, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đang trở thành điểm hẹn kinh tế – văn hóa quan trọng trong khu vực. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, hội chợ mở ra không gian kết nối, nơi các ý tưởng, công nghệ và giá trị truyền thống cùng lan tỏa, tạo nên bức tranh hội nhập sôi động của Việt Nam trên bản đồ thương mại quốc tế.
Diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (Đông Anh, Hà Nội), Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 đang trở thành điểm hẹn sôi động của hàng nghìn lượt khách trong nước và quốc tế mỗi ngày. Nổi bật giữa không gian trưng bày là khu gian hàng quốc tế với hơn 100 doanh nghiệp đến từ các quốc gia ASEAN, Trung Quốc, Australia, Pháp…, mang theo sản phẩm, công nghệ và cơ hội hợp tác mới.
Ông Michael Grace, Giám đốc điều hành Pedders Suspensions & Brakes (Australia) chia sẻ: “Là doanh nghiệp có hơn 75 năm hoạt động tại Australia, chúng tôi mong muốn mở rộng thị trường tại Việt Nam. Tôi thực sự ấn tượng trước sự quan tâm của khách tham quan đối với các sản phẩm hệ thống treo và phanh hiệu suất cao của công ty. Cơ hội tại thị trường Việt Nam là rất lớn”.
Từ nước Pháp, Công ty Bretinov, thành lập năm 2013, mang đến những dây chuyền sản xuất thực phẩm ứng dụng công nghệ hiện đại. Năm 2024, doanh nghiệp này đã khánh thành nhà máy cuốn nem tự động đầu tiên trên thế giới, kết hợp giữa kỹ thuật Pháp và tinh hoa ẩm thực Việt Nam.
Ông Laurent Aufret, Giám đốc kinh doanh của Bretinov, đánh giá cao công tác tổ chức hội chợ: “Thông qua Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp và Cục Xúc tiến thương mại Việt Nam, chúng tôi nhận được sự hỗ trợ tận tình trong quá trình tham dự. Tại đây, chúng tôi đã kết nối với nhiều doanh nghiệp Việt Nam để tìm hiểu cơ hội hợp tác. Có thể nói, mục tiêu tham gia hội chợ của chúng tôi đã đạt được thành công tốt đẹp”.
Từ Trung Quốc, đại diện Công ty Logistics Điển Hàng, chị Trương Như Di (Zhang Ruyi), cho biết: “Hội chợ giúp tôi hiểu hơn về văn hóa và kinh tế Việt Nam, đồng thời tạo cơ hội kết nối với nhiều doanh nghiệp tiềm năng. Nếu dùng vài từ để miêu tả cảm nhận của tôi tại đây, đó là: tính quốc tế, thân thiện và giao thương”.
Ở góc độ kết nối doanh nghiệp, ông Dionathan Santos, Chủ tịch Điều hành Văn phòng Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam, nhận định hội chợ là cơ hội quý để tìm hiểu thị trường và xu hướng tiêu dùng tại Việt Nam.
“Chúng tôi nhận thấy tiềm năng to lớn trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Brazil. Phòng Thương mại và Công nghiệp Brazil - Việt Nam được thành lập nhằm kết nối và thúc đẩy hợp tác kinh tế song phương” - ông nhấn mạnh.
Không chỉ là nơi gặp gỡ của doanh nghiệp quốc tế, hội chợ còn là cơ hội để sản phẩm Việt vươn ra thế giới. Nghệ nhân gốm Nguyễn Văn Chiến từ làng nghề Bát Tràng mang đến nhiều sản phẩm gốm sứ thủ công tinh xảo, thể hiện bản sắc văn hóa Việt. Ông cho biết: “Hội chợ giúp các doanh nghiệp Bát Tràng gặp gỡ nhà nhập khẩu, nắm bắt xu hướng tiêu dùng ở các thị trường mới. Với chất lượng và tinh thần đổi mới, gốm sứ Bát Tràng hoàn toàn có thể chinh phục các thị trường khó tính như Châu Âu hay Nhật Bản”.
Theo Ban Tổ chức, nhiều doanh nghiệp quốc tế coi Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 là dịp quan trọng để tiếp cận thị trường Việt Nam và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất xanh, hàng tiêu dùng nhanh và logistics. Khi các hoạt động giao thương vẫn diễn ra sôi nổi, khu vực gian hàng quốc tế tiếp tục là điểm hẹn của các doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới.
Với họ, Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ là một sự kiện thương mại mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội hợp tác dài lâu tại Việt Nam, một thị trường năng động, giàu tiềm năng và sẵn sàng hội nhập.
Thực hiện: Việt Cường - Ngân Hà - Khánh Long