Học viện Nông nghiệp Việt Nam ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số để nâng cao chất lượng đào tạo

21/04/2026

Thực hiện Nghị quyết 57, Học viện Nông nghiệp Việt Nam đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam tiền thân là Trường Đại học Nông Lâm (thành lập ngày 12/10/1956), là đại học công lập trọng điểm quốc gia, trung tâm hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao tri thức trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. Thực hiện Nghị quyết 57, Học viện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 trong quản lý, giảng dạy và nghiên cứu. Các chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng số hóa, hiện đại, hội nhập quốc tế, nhiều chương trình đạt chuẩn AUN-QA. Nhờ đó, chất lượng đào tạo không ngừng được nâng cao, với tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 12 tháng đạt 97%. Nhiều thế hệ cựu sinh viên đã trở thành nhà khoa học, doanh nhân, cán bộ lãnh đạo, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Giờ học Giải phẫu học: Giảng viên Khoa Thú y hướng dẫn sinh viên tìm hiểu cấu trúc xương và hệ vận động của động vật trên mô hình thực tế. Ảnh: Lê Đông - TTXVN