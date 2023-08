Hoang sơ Kỳ Co

15/08/2023

Bãi Kỳ Co có một điểm đến không thể bỏ qua khi đến với Quy Nhơn.

Cách trung tâm thành phố Quy Nhơn khoảng 20 km về phía Đông Nam, bán đảo Kỳ Co (thuộc địa phận xã Nhơn Lý, tỉnh Bình Định) được coi là một địa điểm du lịch lý thú nhất tại Quy Nhơn. Đảo Kỳ Co nổi tiếng với bãi tắm có ba mặt tựa núi, một mặt hướng ra biển tạo nên một khung cảnh hoang sơ và là lựa chọn khám phá ưa thích của du khách trong kỳ nghỉ cùng người thân, bạn bè.

Bãi biển Kỳ Co có vị trí đặc biệt với ba mặt giáp núi và một mặt giáp biển tạo thành một bãi biển biệt lập, tách biệt với khu vực đất liền và không bị ảnh hưởng bởi cuộc sống thành phố giúp du khách tĩnh tâm ngắm cảnh và tắm biển. Tạo hóa đã hình thành ra một vịnh nhỏ với núi non hùng vĩ với những tầng cây xanh rợp mát hay những hàng dừa rủ bóng xuống bãi cát trắng tạo nên vẻ đẹp thơ mộng làm đắm say lòng người.

Đặc biệt, hai bên bờ biển Kỳ Co còn có những bãi đá bị nước biển bào mòn, lâu dần tạo thành các lỗ hổng lớn trông như những hang động kì thú nằm nhấp nhô trên mặt nước biển. Những núi đá nằm kế tiếp nhau, dựng đứng tạo thành hàng trông như được bày trí sẵn mà không có một điểm khuyết. Thi thoảng du khách sẽ gặp vùng đá sụt xuống tạo thành những hố nông, khi thủy triều lên hoặc sóng biển đánh vào thì một lượng nước được lưu lại tạo thành những hồ nước nhỏ.



Hành trình ra đảo Kỳ Co cũng là một trải nghiệm đáng nhớ. Khi du khách đến được xã đảo Nhơn Lý sẽ có 2 cách để ra đảo Kỳ Co đó là: Du khách có thể di chuyển đếnbằng đường bộ hoặc lựa chọn di chuyển bằng cano.



Nếu du khách lựa chọn di chuyển bằng đường bộ thì dọc đường đi sẽ được ngắm toàn cảnh khu vực xã đảo Nhơn Lý với những làng chài nằm xen kẻ giữa những bãi biển trong xanh. Với khung cảnh đầy lãng mạn này du khách có thể dừng lại lưu lại những hình ảnh và cảm nhận sự tuyệt vời của phong cảnh vùng biển với những làng chài yên bình phía xa xăm.



Ngoài ra, du khách có thể lựa chọn ra đảo bằng cano. Chiếc cano sẽ đưa du khách lướt nhanh trên những con sóng khoảng 40 phút là tới đảo Kỳ Co. Khi du khách di chuyển bằng thuyền từ ngoài khơi vào bờ sẽ thấy rõ nước biển được chia thành các dải màu, chuyển dần từ xanh đậm sang xanh dương rồi đến màu xanh ngọc bích trong vắt. Thả mình vào dòng nước trong xanh như nhìn sâu tận đáy này, du khách sẽ có cảm giác đang bơi giữa một "hồ bơi khổng lồ" tuyệt đẹp.

Đến Kỳ Co, du khách đừng bỏ lỡ có cả dịch vụ ra Bãi Dứa ngắm san hô bằng thuyền thúng. Những người ngư dân với kinh nghiệm đi biển lâu năm sẽ an toàn điều khiển thuyền thúng đưa du khách len qua những khe núi để tìm những rạn san hô đẹp ở khu vực Bãi Dứa. Trong làn nước biển trong xanh, du khách sẽ chỉ cần trang bị một chiếc kính bơi, mặc áo phao và dưới sự hướng dẫn của ngư dân là du khách đã có thể thỏa thích ngắm những dải san hô rực rỡ sắc màu. Trong quá trình lặn ngắm san hô du khách sẽ thấy lẫn trong đó là những đàn cá nhỏ bơi tung tăng vô cùng thích thú. Ngoài ra, du khách còn có thể thuê thuyền hay cano để đi câu cá, câu mực hoặc theo ngư dân ra biển tìm hiểu công việc đánh bắt hải sản thường ngày của họ.

Đảo Kỳ Co là điểm đến còn khá hoang sơ, dịch vụ du lịch ở đây rất bình dân nhưng có lẽ cái sẽ níu kéo du khách chính là cảm nhận về con người nơi đây vô cùng gần gũi, thân thiện và mến khách. Có thể nói, Kỳ Co cùng với một số địa điểm lân cận khác như Eo Gió, đảo Yến, khu cắm trại Trung Lương,… đã góp phần tạo nên sự đa dạng trong "sổ tay" du lịch tuyệt vời của Quy Nhơn./.

Du khách tới đảo Kỳ Co bằng cano.

Nếu di chuyển bằng đường bộ thì dọc đường thì du khách nên thuê xe máy tự lái tại thành phố Quy Nhơn với phí thuê từ 150.000 – 180.000 đồng/ngày. Đây được xem là phương tiện vừa tiết kiệm chi phí vừa giúp bạn chủ động được lịch trình và thuận tiện nhất cho việc ngắm cảnh dọc đường đi.



Còn với lựa chọn đi cano thì du khách nên chọn nhà tàu để đặt trước để có người đón bạn đi tham quan Kỳ Co. Giá vé cano sẽ đi khứ hồi bao gồm cả ăn trưa hải sản và vé vào bãi Kỳ Co vào khoảng từ 370.000 – 450.000 VND/người.



Bài và ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam