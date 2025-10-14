Họa sĩ Hồng Vân đưa len bước vào thế giới hội họa

14/10/2025

Trong nghệ thuật tạo hình, chất liệu luôn là yếu tố định hình phong cách và giá trị. Nếu sơn dầu gắn liền với trường phái cổ điển, acrylic mang hơi thở hiện đại thì họa sĩ Hồng Vân lại chọn cho mình một con đường riêng là biến sợi len tưởng chừng chỉ để dệt may thành ngôn ngữ hội họa qua những bức tranh độc đáo.

Họa sĩ Nguyễn Thị Hồng Vân đã xây dựng xưởng thêu len nhằm nâng đỡ, tạo điều kiện hòa nhập cho các em nhỏ khuyết tật,

các em có hoàn cảnh khó khăn.

Trong căn phòng nhỏ phố Hàng Chuối ở Hà Nội, họa sĩ Hồng Vân miệt mài với từng sợi len, mũi kim để tạo nên những bức tranh giàu sức sống. Ít ai biết rằng, hành trình đến với nghệ thuật thêu len của chị không bắt đầu từ những phòng tranh sang trọng, mà từ những chuyến đi vùng sâu vùng xa để dạy nghề thủ công cho người dân tộc và những người yếu thế.

Không gian xưởng thêu len của chị Hồng Vân tại ngôi nhà nhỏ trên con phố Hàng Chuối (Hà Nội).

Theo chị Vân thêu tranh bằng len là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và kiên nhẫn. Một bức tranh có thể mất nhiều tháng, thậm chí cả năm mới hoàn thiện. Khó nhất không phải là kỹ thuật cầm kim hay chọn sợi len, mà là giữ được sự tập trung tuyệt đối để từng mũi thêu lên vải đều đặn, mềm mại. Có những bức tranh khổ lớn, chị phải dùng loại kim bản to, len nhỏ chỉ vài milimét, khiến tay đau nhức vì sức căng.

Tranh len của họa sĩ Hồng Vân không đơn thuần là sự thay thế chất liệu vải và sơn, mà còn mở ra một không gian thẩm mỹ mới. Những sợi len được sắp đặt, đan xen để tạo nên độ nổi, độ bóng, ánh sáng và chiều sâu. Các bức hoa, phong cảnh hay chân dung bằng len không chỉ tái hiện hình khối, màu sắc, mà còn mang lại cảm giác sống động như một vật thể ba chiều. Đó là sự khác biệt khiến tranh len của Hồng Vân dần có chỗ đứng trong các triển lãm nghệ thuật đương đại.

Màu sắc của len được dùng trong bức tranh khá nhiều màu sắc tạo sự bắt mắt.

Không chỉ sáng tác cho riêng mình, Hồng Vân còn mở lớp dạy nghề miễn phí cho những người khuyết tật, tự kỷ, khiếm thính hay hoàn cảnh khó khăn. Các bức tranh len của chị được nhiều doanh nghiệp, tổ chức lựa chọn làm quà tặng mang đến nguồn thu nhập ổn định hơn cho học viên.

“Khi các em làm được điều tưởng chừng không thể, tôi cũng học được niềm tin rằng, nghệ thuật có sức chữa lành. Điều tôi mong nhất không phải là bán được thật nhiều tranh, mà là tạo một đầu ra ổn định để học viên có việc làm, có niềm tin vào giá trị bản thân. Với tôi, tranh len không chỉ là nghệ thuật, mà là một nghề, một cơ hội sống cho nhiều người.” chị Vân chia sẻ.

Việc làm tranh len đòi hỏi giữ được sự tập trung tuyệt đối để từng mũi thêu lên vải đều đặn, mềm mại.

Hiện tại, lớp học của chị Vân chỉ có chưa đến 10 học viên thường xuyên, nhưng nhu cầu rất lớn. Các bức tranh len của chị được nhiều doanh nghiệp, tổ chức lựa chọn làm quà tặng mang đến nguồn thu nhập ổn định hơn cho học viên. Chị hy vọng sẽ có thêm sự chung tay từ cộng đồng, để mở rộng mô hình, giúp đỡ nhiều người hơn.

Tới thăm xưởng tranh Len Art của họa sĩ Hồng Vân, Louis- sinh viên đến từ Pháp cho biết: “Tôi rất ấn tượng với những bức tranh len bởi cách họ làm từng chi tiết nhỏ, tranh rất đẹp. Tôi thích nhất là những bức tranh chủ đề Việt Nam bởi hơn 1 tháng đến Việt Nam, tôi đã đi đến Đà Nẵng và Sapa. Tôi rất thích phong cảnh và thiên nhiên ở Việt Nam.”./.

Bài: Ngân Hà- Ảnh: Khánh Long/Báo ảnh Việt Nam

