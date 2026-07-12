Hoa bàng vuông trên đảo Lý Sơn

12/07/2026

Mùa bàng vuông nở ở Lý Sơn luôn được người dân địa phương và du khách chờ đón.

Hoa bàng vuông được biết đến là loài hoa của Trường Sa và Hoàng Sa. Tuy nhiên, loài hoa này đã tồn tại trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, hơn 100 năm qua. Bàng vuông nở về đêm vào mùa hè giữa nắng, gió và vị mặn của biển khơi. Cánh hoa màu trắng ngà, nhụy dài màu tím hồng tỏa tròn như một chùm pháo hoa mềm mại. Mùa bàng vuông nở trên đảo tiền tiêu Lý Sơn luôn được người dân địa phương và du khách chờ đón.

Du khách từ khắp đất nước thích thú với hoa bàng vuông khi đến đảo Lý Sơn. Ảnh: Kha Phạm-TTXVN

Hoa bàng vuông chỉ nở đẹp vào ban đêm. Ảnh: Kha Phạm-TTXVN

Kha Phạm