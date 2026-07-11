Hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng

11/07/2026

Ngày Dân số Thế giới (11/7) năm nay, Liên Hợp Quốc nhấn mạnh vai trò của con người trong phát triển bền vững, nhất là giới trẻ để nâng cao nhận thức của toàn thế giới về các vấn đề dân số toàn cầu. Tại Việt Nam, sự kiện này được phát động với chủ đề chính: “Chung tay hiện thực hóa khát vọng của thanh niên cho một tương lai tươi sáng”, nhằm tôn vinh và đầu tư vào thế hệ trẻ, lực lượng lao động chủ lực trong tương lai, trực tiếp thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và xây dựng xã hội văn minh, tiến bộ.

Đại diện Bộ Y tế và các Tổ chức quốc tế cho trẻ uống Vitamin A tại lễ phát động Ngày Vi chất dinh dưỡng toàn quốc. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Đại diện Bộ Y tế và các Tổ chức quốc tế cho trẻ uống Vitamin A tại lễ phát động Ngày Vi chất dinh dưỡng toàn quốc. Ảnh: Dương Ngọc - TTXVN

Việt Nam cải thiện chất lượng dân số nhờ các chính sách về quyền con người theo cách nhân văn và thiết thực. Trong ảnh: Cô giáo chăm sóc học sinh xóm Rằng tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Trọng Đạt - TTXVN