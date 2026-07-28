Hiện thực hóa chủ trương khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân

28/07/2026

Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí cho người dân theo tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị là một chủ trương mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước, hướng tới mục tiêu mọi người dân đều được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng và chủ động quản lý sức khỏe bản thân. Đây là bước chuyển dịch mang tính chiến lược, thay đổi mạnh mẽ tư duy từ tập trung khám, chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe toàn diện theo vòng đời.

Bệnh viện Quân y 7A (Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc ( vùng căn cứ cách mạng thời kỳ chống Mỹ cứu nước ) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Tinh thần đột phá này đã được cụ thể hóa trong Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân” với mục tiêu chiến lược là từ năm 2026 người dân sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần, đồng thời được lập sổ sức khỏe điện tử để quản lý xuyên suốt, từng bước giảm thiểu gánh nặng chi phí y tế.

Ngay sau đó, hàng loạt cơ chế, chính sách đã được thể chế hóa đồng bộ thông qua Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 261/2025/QH15 của Quốc hội nhằm tạo cơ chế đột phá cho công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Quân y 7A (Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc (vùng căn cứ cách mạng thời kỳ chống Mỹ cứu nước) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trên tiếp tục được đẩy mạnh khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 6/5/2026 yêu cầu lãnh đạo các tỉnh, thành phố coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và gắn liền với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, phấn đấu hoàn thành mục tiêu toàn dân được khám sức khỏe miễn phí và có sổ sức khỏe điện tử ngay trong năm 2026. Bám sát chỉ đạo này, Bộ Y tế cũng lập tức ban hành Kế hoạch triển khai, xác định rõ phạm vi, cơ chế phối hợp và lộ trình thực hiện.

Trong giai đoạn đầu từ năm 2026, chính sách sẽ ưu tiên bao phủ các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương và khu vực đặc thù như người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, người có công, bệnh nhân mạn tính, cùng người dân tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, xã đảo và vùng kinh tế khó khăn. Song song đó, lực lượng lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức tiếp tục được chăm sóc sức khỏe theo quy định an toàn lao động hiện hành.

Bệnh viện Quân y 7A (Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc (vùng căn cứ cách mạng thời kỳ chống Mỹ cứu nước) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Để đảm bảo chương trình vận hành hiệu quả, ngành y tế các địa phương đang tích cực phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền cơ sở để triển khai khám trực tiếp tại trạm y tế hoặc các cơ sở khám, chữa bệnh. Đặc biệt, toàn bộ dữ liệu kết quả khám sẽ được chuẩn hóa, lập sổ sức khỏe điện tử và kết nối liên thông với hệ thống giám định bảo hiểm y tế. Việc tích hợp dữ liệu này trực tiếp lên ứng dụng định danh điện tử VNeID không chỉ giúp người dân dễ dàng theo dõi sức khỏe cá nhân, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho việc quản lý y tế số hiện đại trên phạm vi toàn quốc.

Bệnh viện Quân y 7A (Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc (vùng căn cứ cách mạng thời kỳ chống Mỹ cứu nước) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Tại Hà Nội, chương trình khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí cho người dân bắt đầu được triển khai từ ngày 1/7/2026. Chương trình được triển khai cho người dân ở tất cả các nhóm tuổi, từ trẻ em dưới 6 tuổi, thanh thiếu niên, người trưởng thành đến người cao tuổi. Sau khi rà soát các nhóm đã được khám sức khỏe theo quy định như người lao động tại doanh nghiệp, cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, thành phố dự kiến tổ chức khám miễn phí cho khoảng 6 triệu người dân.

Bệnh viện Quân y 7A (Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc (vùng căn cứ cách mạng thời kỳ chống Mỹ cứu nước) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Tại Tp. Hồ Chí Minh, theo kế hoạch triển khai, thành phố phấn đấu bảo đảm 100% người dân đang sinh sống trên địa bàn 168 phường, xã, đặc khu được khám sức khỏe định kỳ miễn phí ít nhất 01 lần trong năm. Riêng trẻ dưới 2 tuổi được phấn đấu khám sức khỏe định kỳ 02 lần trong năm; một số nhóm nghề nghiệp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và các đối tượng ưu tiên khác được tổ chức khám với tần suất phù hợp theo quy định. Năm 2026, chương trình được triển khai từ ngày 25/5 và phấn đấu hoàn thành chậm nhất vào ngày 31/12. Tính đến đầu tháng 6 năm 2026, thành phố đã tổ chức hơn 162.000 lượt khám sức khỏe cho người dân; trong đó có hơn 56.000 lượt khám sàng lọc và hơn 105.000 lượt khám định kỳ.

Bệnh viện Quân y 7A (Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc (vùng căn cứ cách mạng thời kỳ chống Mỹ cứu nước) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Ngày 22/7, UBND TP Hải Phòng đã tổ chức hội nghị đánh giá công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân trên địa bàn. Theo đó, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc đã được triển khai đồng bộ trên 114 xã, phường, đặc khu, bảo đảm 100% hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân vùng hải đảo khó khăn đều có cơ hội tiếp cận dịch vụ y tế miễn phí.

Toàn thành phố có 2,22 triệu người đã được khám và lập hồ sơ quản lý sức khỏe, đạt tỷ lệ 52,7% dân số thường trú trên địa bàn. Trong đó, có hơn 158.000 trẻ em dưới 6 tuổi được khám lâm sàng và đánh giá thể chất, hơn 863.000 học sinh từ 6 đến dưới 18 tuổi được tầm soát khúc xạ, bệnh răng miệng và cong vẹo cột sống trước khi bước vào năm học mới.

Ngành y tế cũng triển khai hơn 257.700 người từ 60 tuổi trở lên được khám, phát hiện sớm tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn tuyến giáp và các bệnh lý tim mạch, phổi mãn tính; 19.073 thai phụ được siêu âm, khám thai định kỳ và tư vấn chăm sóc sức khỏe sinh sản và hơn 175.300 công nhân lao động tại các khu cụm công nghiệp được khám tầm soát bệnh nghề nghiệp.

Bệnh viện Quân y 7A (Tp. Hồ Chí Minh) tổ chức khám sức khỏe cho nhân dân xã Tân Vĩnh Lộc (vùng căn cứ cách mạng thời kỳ chống Mỹ cứu nước) nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Đà Nẵng có gần 1 triệu người thuộc các nhóm được ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí sẽ được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người có công, hộ nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, người dân miền núi, xã đảo, vùng khó khăn và trẻ em dưới 6 tuổi chưa đi học. Cùng với đó, khoảng 653.000 trẻ em, học sinh được khám sức khỏe đầu năm học và gần 492.000 người lao động được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

Từ đầu tháng 6, ngành Y tế Đà Nẵng đã bắt đầu triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí ít nhất mỗi năm một lần cho người dân. Theo Sở Y tế Đà Nẵng, sau gần 1 tháng triển khai, hơn 19.000 người thuộc các nhóm ưu tiên đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí. Ngoài ra, bằng các nguồn lực khác, từ đầu năm đến nay, các cơ sở y tế trên địa bàn đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 278.100 người. Đến thời điểm hiện tại, ước tính đã có 51,48% dân số trên địa bàn thành phố được khám sức khỏe định kỳ và khám sàng lọc miễn phí.

Đội ngũ tình nguyện viên làm công tác phục vụ đón tiếp người dân đến khám bệnh. Ảnh: Thông Hải/Báo ảnh Việt Nam

Tại Đồng Tháp, đến ngày 2/7/2026, toàn tỉnh đã thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho hơn 2,3 triệu người dân, đạt gần 70% dân số địa phương. Chương trình được triển khai từ ngày 25/5/2026, hiện có 6 xã, phường đạt trên 60% dân số được khám sức khỏe, trong đó xã Phú Thành dẫn đầu với tỷ lệ hơn 70%. Bên cạnh đó, 67 xã, phường khác đã đạt mức trên 50%, riêng phường Sa Đéc ghi nhận tỷ lệ hơn 59%.

Việc nhiều địa phương trên cả nước đẩy mạnh việc triển khai công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí gắn với sổ sức khỏe điện tử cho người dân cho thấy Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị đang được các địa phương triển khai hiệu quả, đúng hướng với nhiều hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa bàn, phản ánh sinh động chủ trương nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe của Nhân dân./.