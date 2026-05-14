Hanopro và câu chuyện “bán giải pháp” chinh phục chuỗi cung ứng toàn cầu

14/05/2026

Khởi đầu từ những cuộn băng dính Rabbit Tape biểu tượng, sau hơn hai thập kỷ, Hanopro đã vươn mình trở thành một trong những nhà cung ứng giải pháp bao bì lớn nhất, chuyên sâu cho các đoàn đa quốc gia như Samsung, LG, Canon… và mạng lưới xuất khẩu tới hơn 20 quốc gia trên thế giới. Hanopro không chỉ khẳng định uy tín bằng chất lượng vượt trội mà còn bằng khát vọng bền vững, định vị giá trị "Made in Vietnam" đầy bản lĩnh trên bản đồ công nghiệp thế giới. Hanopro đã kiên trì xây dựng một thương hiệu phụ trợ đóng gói bằng thực lực, sự trung thực và một chiến lược kinh doanh khác biệt: Thay vì bán sản phẩm, họ bán giải pháp.



Hành trình xây dựng hệ tạ tầng chuẩn mực



Được thành lập từ tháng 10 năm 2002, Hanopro đã đi qua hành trình hơn 22 năm để xác lập một danh tính thương hiệu độc lập, mạnh mẽ và đầy tự trọng. Sự nhầm lẫn về tên gọi với các thực thể khác trên thị trường không thể làm mờ đi thực tế rằng Hanopro là một trong những nhà sản xuất và xuất khẩu băng dính lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Toàn cảnh nhà máy Hanopro tại KCN Hapro, xã Thuận An, Hà Nội. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Lợi thế cạnh tranh đầu tiên của Hanopro nằm ở nền tảng hạ tầng sản xuất khổng lồ và phân tán chiến lược. Với hệ thống 3 đến 5 nhà máy có tổng diện tích lên tới 20.000 - 25.000 m2, Hanopro không chỉ đơn thuần sở hữu các xưởng sản xuất mà còn thiết lập các "căn cứ địa" phụ trợ tại các tỉnh kinh tế trọng điểm phía Bắc như Gia Lâm (Hà Nội), Hải Dương, Bắc Ninh và Hải Phòng.



Công suất của Hanopro là một con số biết nói trong ngành, với 7 máy cắt băng dính BOPP với năng suất 105.000 cuộn/ngày, dây chuyền màng PE đạt 155 tấn/tháng. Quy mô này cho phép doanh nghiệp đáp ứng các đơn hàng "khủng" từ các tập đoàn đa quốc gia với thời gian giao hàng (Lead-time) cực ngắn – một yếu tố then chốt để giữ chân các đối tác FDI.

Công nhân vận hành máy sản xuất băng dính tại xưởng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trong thế giới của các chuỗi cung ứng khắc nghiệt, niềm tin không được xây dựng bằng lời nói mà bằng các chứng chỉ. Hanopro đã đầu tư bài bản để đạt được các tiêu chuẩn khắt khe nhất: ISO 9001, ISO 14001, SA 8000, ROHS và đặc biệt là chứng nhận Green Partner. Đây chính là "hộ chiếu" quyền lực giúp sản phẩm của Hanopro có mặt tại hơn 20 quốc gia, từ những thị trường đòi hỏi tiêu chuẩn kỹ thuật cao như Hoa Kỳ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc cho đến các thị trường ngách tại Châu Âu và Châu Phi.



Sản phẩm băng dính trắng đa kích cỡ của Hanopro. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Thành tựu của Hanopro được cô đọng trong nhãn hiệu "Rabbit Tape" (Băng dính con thỏ) – biểu tượng cho sự nhanh nhẹn, thông minh và bền bỉ, đã được bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam và quốc tế. Danh hiệu "Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích năm 2024" là minh chứng cho sự công nhận của chính người dùng nội địa dành cho một thương hiệu luôn đặt chữ "Tín" lên hàng đầu.



Để có được thành tựu này, tại Hanopro, văn hóa doanh nghiệp được xây dựng trên sự thích nghi tuyệt đối. Ông Tạ Đức Sơn, CEO Hanopro khẳng định: “Mọi thứ không ngừng chuyển động... bản chất của cuộc sống sẽ là: biến đổi, thích nghi và tồn tại. Ai không thể thích nghi, người ấy sẽ bị thay thế”. Tinh thần này đã giúp Hanopro duy trì sự ổn định ngay cả trong những giai đoạn khủng hoảng nhất như đại dịch COVID-19.

Công nhân nhà máy dùng mạng bọc sản phẩm băng dính. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hanopro còn tạo dựng niềm tin thép bằng cam kết: Dám chịu 100% trách nhiệm với từng sản phẩm lỗi, kể cả khi đơn hàng đã hoàn tất thanh toán. Thậm chí, khi gặp rủi ro khách quan như bão biển khiến giá vận chuyển tăng cao, Hanopro vẫn giữ nguyên giá để chia sẻ rủi ro cùng đối tác quốc tế.



Tư duy tổng thể giải pháp, chìa khoá “cắm rễ” toàn cầu

Sự khác biệt lớn nhất giúp Hanopro không bị hòa lẫn vào hàng ngàn cơ sở sản xuất băng dính giá rẻ chính là triết lý: “Chúng tôi lắng nghe để cung cấp giải pháp đóng gói phù hợp hơn là bán sản phẩm sẵn có”, ông Tạ Đức Sơn chia sẻ. Sự đặc biệt của thương hiệu Hanopro còn thể hiện qua cách tiếp cận vấn đề. Thay vì quan điểm "No, why?" (Không, tại sao phải làm?), ban lãnh đạo công ty luôn ý thức ngược lại "Why not?" (Vì sao không làm?). Điều này cho phép Hanopro đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe và quy cách đặc thù của khách hàng. Ông Sơn khẳng định: “Trong thời đại toàn cầu hóa... chúng ta không thể tồn tại nếu không làm thật và làm nghiêm túc. Tốt hơn là tạo nên sự khác biệt”.

Công đoạn vận hành máy làm màng bọc tại xưởng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Công nhân trực tiếp giám sát thiết bị làm màng bọc. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hanopro hiểu rằng mỗi ngành công nghiệp đều có những "nỗi đau" riêng về đóng gói. Thay vì đưa ra một cuộn băng dính chung chung, họ nghiên cứu và cung cấp những giải pháp kỹ thuật chuyên biệt. Cụ thể, chiến lược 4AU – "Vương miện" của ngành sơn ô tô. Dòng băng dính giấy che sơn 4AU (như 4AU-168, 4AU-M88) là giải pháp hoàn hảo cho ngành công nghiệp ô tô và nội thất. Với khả năng chịu nhiệt lên đến 80°C - 110°C, bám dính tốt trên các bề mặt cong nhưng tuyệt đối không để lại vết keo sau khi bóc, 4AU đã trở thành lựa chọn hàng đầu của các xưởng đóng tàu, nhà máy ô tô và nội thất cao cấp.



Hay như băng dính kỹ thuật cho ngành điện tử. Đối với các đối tác như Samsung hay LG, Hanopro cung cấp băng dính đồng (Copper tape) dẫn điện, dẫn nhiệt để chắn tín hiệu EMI và bảo vệ linh kiện điện tử nhạy cảm. Đây là những giải pháp đòi hỏi sự chuẩn xác tuyệt đối mà các đơn vị sản xuất phổ thông không thể chạm tới.

Công đoạn đóng gói các sản phẩm băng dính cỡ lớn. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Công đoạn hoàn thiện bao bì bằng máy dán nhãn. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hanopro không chỉ bán băng dính. Họ cung cấp một gói giải pháp bao gồm màng PE quấn pallet, túi nilon HDPE/PP, hạt chống ẩm Silica Gel, thanh nẹp góc giấy và dây đai PET. Giải pháp này giúp khách hàng tối ưu hóa chi phí logistics, giảm thiểu rác thải và bảo vệ hàng hóa tối đa trong hành trình vận chuyển xuyên lục địa.



Trong xu hướng sản xuất xanh toàn cầu, Hanopro đã thể hiện tầm nhìn thông thái khi ra mắt giải pháp Băng dính Cellulose. Được làm từ 100% bột gỗ tự nhiên kết hợp với keo cao su tự nhiên, sản phẩm này có khả năng phân hủy hoàn toàn trong lòng đất dưới 24 tháng. Đây không chỉ là một sản phẩm, mà là một "giải pháp đạo đức" dành cho những doanh nghiệp đang nỗ lực đạt mục tiêu Net Zero và tuân thủ quy định EPR (Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất). Cam kết "Dám chịu trách nhiệm 100% với từng sản phẩm lỗi" ngay cả khi đã thanh toán xong là sự cam kết mang tính biểu tượng, tạo nên sợi dây liên kết bền chặt giữa Hanopro và các tập đoàn quốc tế.

Hàng được đưa lên xe tải bằng xe nâng chuyên dụng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Sự hiện diện của "Rabbit Tape" trên khắp năm châu không chỉ mang về ngoại tệ, mà còn mang theo thông điệp về một Việt Nam trung thực, trách nhiệm và sáng tạo. Hanopro đã và đang thực hiện sứ mệnh của mình: Không chỉ dán chặt những kiện hàng, mà còn dán chặt niềm tin của thế giới vào sức mạnh nội lực của thương hiệu Việt./.

Bài: Hoàng Tuệ Nhi - Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam & Tư liệu Hanopro