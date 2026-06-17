Hành trình tri ân giữa đại ngàn đá xám

17/06/2026

Giữa những dãy núi đá tai mèo dựng đứng nơi biên giới Tuyên Quang, cuộc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vẫn ngày đêm được triển khai với tinh thần khẩn trương, quyết liệt. Giữa bạt ngàn đá xám và địa hình hiểm trở, cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (Quân khu 2) kiên trì lần theo từng dấu tích còn lại của chiến tranh.



Mỗi điểm đào mở ra không chỉ là niềm hy vọng tìm thấy đồng đội đã ngã xuống, mà còn tiềm ẩn nhiều hiểm nguy từ bom, mìn, vật liệu nổ còn sót lại trong lòng đất. Dẫu vậy, những người lính vẫn không quản khó khăn, băng qua vực sâu, vượt núi cao, đối mặt với thời tiết khắc nghiệt và những rủi ro khó lường để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng.



Chiến dịch 500 ngày đêm là cuộc hành trình đặc biệt mang đậm ý nghĩa nhân văn và trách nhiệm. Đó không chỉ là sự tiếp nối của nhiệm vụ quân sự, mà còn là sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho Tổ quốc. Giữa đại ngàn đá xám, những bước chân không mệt mỏi của người lính hôm nay đang góp phần nối dài nghĩa tình đồng đội, đưa các anh trở về trong vòng tay đất mẹ, gia đình và đồng chí, đồng đội.

Các cán bộ, chiến sĩ Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ cơ động lên điểm cao 685 tại thôn Nậm Ngặt, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang) tiếp cận khu vực nghi có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ.