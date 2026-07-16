Hành trình 500 ngày đêm đón các anh trở về

16/07/2026

“Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027) thể hiện lòng tri ân của Việt Nam đối với những người đã hy sinh vì độc lập dân tộc, đồng thời mang lại hy vọng cho các gia đình được đoàn tụ với người thân sau nhiều năm chờ đợi.

Sáng 15/6/2026, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (Ban Chỉ đạo 515) Thành phố triển khai công tác khảo sát, thăm dò tìm kiếm các rãnh mộ liệt sĩ chôn tập thể tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng (Nghĩa trang Đô Thành trước kia). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Chiến tranh đã lùi xa nhưng những nỗi đau vẫn còn đó. Gần 1,2 triệu người con ưu tú của dân tộc đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu giành tự do, độc lập và thống nhất đất nước. Đến nay, vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy hài cốt; khoảng 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được tìm thấy, quy tập nhưng chưa xác định được danh tính. Thời gian càng trôi qua, độ khó của công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ càng tăng lên gấp bội.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại A5 (thôn Giang Nam) cùng nhiều di vật liên quan. Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang tìm kiếm,quy tập hài cốt liệt sĩ tại điểm cao 685 (thôn Nặm Ngặt) Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Chính trong bối cảnh cấp bách ấy, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ (từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027) đã được phát động, quy mô chưa từng có với nhiều đội quy tập ở trong nước và tại hai nước bạn Lào và Campuchia.

Sau hơn bốn tháng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, lực lượng chức năng đã tìm kiếm, quy tập được gần 1.400 hài cốt liệt sĩ, trong đó có hàng trăm hài cốt được tìm thấy trong nước và tại Lào, Campuchia. Đặc biệt, việc phát hiện một khu mộ liệt sĩ tập thể tại Công viên Lê Thị Riêng (Thành phố Hồ Chí Minh) với 69 hài cốt liệt sĩ cùng nhiều di vật, đang tiếp tục được xác minh và giám định để xác định danh tính.

Sáng 6/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, T.P Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Cùng với công tác tìm kiếm, việc lấy mẫu ADN phục vụ xác định danh tính liệt sĩ tiếp tục được đẩy mạnh. Đến nay, các đơn vị đã lấy mẫu hài cốt đối với 52.717 mộ liệt sĩ, trong đó 37.513 mộ đủ điều kiện lấy mẫu, đạt 71,16%, còn 15.204 mộ không đủ điều kiện. Đối với thân nhân liệt sĩ, đã lấy 93.464 mẫu sinh phẩm, trong đó 53.036 mẫu đã được phân tích và đồng bộ vào cơ sở dữ liệu ADN.

Lễ tưởng niệm 159 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Minh Phú - TTXVN

Sáng 6/7/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự Lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, T.P Hồ Chí Minh. Ảnh: Dương Giang-TTXVN

Tỉnh Quảng Trị phối hợp với hai tỉnh Savannakhet và Khammuane (Lào) tổ chức lễ bàn giao, đón nhận 28 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về nước. Ảnh: TTXVN

Các địa phương cũng đã chuyển giao 15.729 mẫu hài cốt liệt sĩ để lưu trữ, bảo quản. Trong đó, Viện Pháp y Quân đội đã tiếp nhận 9.087 mẫu hài cốt của 15/17 tỉnh, thành phố và thực hiện giám định 124 mẫu.

Sáng 14/6/2026, tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại lễ tưởng niệm - kỳ siêu anh hùng liệt sĩ, chiến sĩ và đồng bào yêu nước hy sinh trong Chiến dịch Xuân Mậu Thân 1968, được chôn cất tại Nghĩa trang Đô Thành khi xưa. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Tối 21/12/2025, tại Nghĩa trang liệt sĩ Đồi 82 (xã Tân Biên, tỉnh Tây Ninh), Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh tổ chức Lễ tưởng niệm 159 hài cốt liệt sĩ. Ảnh: Minh Phú – TTXVN

Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), nhiều cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước trở về Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên (Tuyên Quang) dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN

Chiến dịch 500 ngày đêm chính là biểu hiện sinh động nhất của đạo lý "uống nước nhớ nguồn" và đã thực sự chạm đến tầng sâu cảm xúc của nhân dân Việt Nam. Bởi mỗi bộ hài cốt được đón về, mỗi cái tên được khắc lại trên bia đá là một gia đình bớt đi một nỗi đau khắc khoải đợi chờ và một vết thương chiến tranh được xoa dịu./.

Bài: Thanh Hòa - Ảnh: TTXVN

