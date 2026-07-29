Hai bức ảnh trong phần mộ vô danh thắp lên hy vọng tìm lại tên liệt sĩ

29/07/2026

Trong quá trình khai quật phần mộ số 115 tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đức Minh, xã Mỏ Cày, tỉnh Quảng Ngãi để lấy mẫu sinh phẩm, Đội lấy mẫu số 5 đã tìm thấy một chiếc ví, trong đó hai bức ảnh chân dung (một nam, một nữ), cùng một số vật dụng cá nhân khác. Đáng chú ý, hai bức ảnh vẫn còn nguyên vẹn đến 60%. Bên cạnh đó, còn có một bì bóng ghi rõ địa chỉ, vị trí... được đánh giá là nguồn thông tin quan trọng phục vụ công tác xác minh. Phát hiện này không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn đối với công tác giám định ADN, mà còn thắp lên hy vọng về một ngày không xa, những người lính hi sinh trên chiến trường năm xưa được gọi đúng tên mình.