Hạ tầng giao thông “đánh thức” kinh tế ven biển Vĩnh Long

Từ những vuông tôm công nghệ cao tại xã Bảo Thạnh và xã Tân Thủy (Vĩnh Long), những cánh đồng muối trắng cho đến các mô hình du lịch sinh thái, tất cả đang vươn mình mạnh mẽ nhờ những "mạch máu" giao thông vừa được khơi thông.

Hạ tầng giao thông hoàn chỉnh tạo thuận lợi người dân vùng ven biển phát triển kinh tế. Ảnh: Huỳnh Phúc Hậu - TTXVN

Nhiều năm về trước, vùng đất xã Bảo Thạnh - Tân Thủy có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế biển nhưng rào cản lớn nhất khiến vùng đất này luôn là “vùng xâu, vùng xa” của tỉnh do hạ tầng giao thông yếu kém. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục chính ven biển, kết nối trực tiếp từ quốc lộ, tỉnh lộ vào tận các khu nuôi trồng, sản xuất của người dân đã tạo ra bước chuyển biến tích cực. Cùng đó, hệ thống điện trung thế 3 pha, hệ thống kênh mương cấp thoát nước được quy hoạch đồng bộ, bài bản khơi thông những điểm “nghẽn” về hạ tầng, giúp người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất.

Ông Võ Văn Lực, xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước đây đường giao thông nhỏ hẹp, chằng chịt ổ voi, ổ gà. Do xe tải lớn không vào được tận nơi nên bà con nông dân sản xuất muối gặp nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển mua bán. Để bán được muối, diêm dân phải thuê người vận chuyển ra đến bến sông thương lái mới thu mua để chuyển đi bằng ghe xuồng, tốn kém thêm chi phí 1 giạ (40 kg) từ 10.000 - 15.000 đồng. Nếu có ruộng muối tận xa bến sông thì chi phí tăng thêm nhiều so với ruộng muối gần. Hầu hết diêm dân sản xuất muối phải bán cho thương lái thu mua bằng xuồng, ghe. Kể từ khi có dự án làm các tuyến đường giao thông, hàng hóa vận chuyển vận chuyển dễ dàng, người dân bán sản phẩm, hàng hóa thuận lợi, chi phí vận chuyển thấp, lợi nhuận được tăng lên.

Ông Trần Văn Hùng, có hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản tại xã Tân Thủy cho biết, trước đây mua vật tư, thức ăn cho tôm phải vận chuyển bằng xe máy hoặc ghe nhỏ, chi phí cao. Đến khi thu hoạch tôm, hộ nuôi tôm lại càng khổ do thương lái ép giá với lý do đường khó đi, cước vận chuyển đắt đỏ. Theo đó, lợi nhuận của nông dân bị giảm vì chi phí vận chuyển mất 10 - 15% trong khoảng lợi nhuận.