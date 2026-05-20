Hạ tầng giao thông “đánh thức” kinh tế ven biển Vĩnh Long
Từ những vuông tôm công nghệ cao tại xã Bảo Thạnh và xã Tân Thủy (Vĩnh Long), những cánh đồng muối trắng cho đến các mô hình du lịch sinh thái, tất cả đang vươn mình mạnh mẽ nhờ những "mạch máu" giao thông vừa được khơi thông.
Nhiều năm về trước, vùng đất xã Bảo Thạnh - Tân Thủy có nhiều tiềm năng để phát triển kinh tế biển nhưng rào cản lớn nhất khiến vùng đất này luôn là “vùng xâu, vùng xa” của tỉnh do hạ tầng giao thông yếu kém. Tuy nhiên, những năm gần đây, việc đầu tư xây dựng hệ thống đường giao thông, nâng cấp, mở rộng các tuyến đường trục chính ven biển, kết nối trực tiếp từ quốc lộ, tỉnh lộ vào tận các khu nuôi trồng, sản xuất của người dân đã tạo ra bước chuyển biến tích cực. Cùng đó, hệ thống điện trung thế 3 pha, hệ thống kênh mương cấp thoát nước được quy hoạch đồng bộ, bài bản khơi thông những điểm “nghẽn” về hạ tầng, giúp người dân mạnh dạn đầu tư sản xuất.
Ông Võ Văn Lực, xã Bảo Thạnh, tỉnh Vĩnh Long cho biết, trước đây đường giao thông nhỏ hẹp, chằng chịt ổ voi, ổ gà. Do xe tải lớn không vào được tận nơi nên bà con nông dân sản xuất muối gặp nhiều khó khăn trong khâu vận chuyển mua bán. Để bán được muối, diêm dân phải thuê người vận chuyển ra đến bến sông thương lái mới thu mua để chuyển đi bằng ghe xuồng, tốn kém thêm chi phí 1 giạ (40 kg) từ 10.000 - 15.000 đồng. Nếu có ruộng muối tận xa bến sông thì chi phí tăng thêm nhiều so với ruộng muối gần. Hầu hết diêm dân sản xuất muối phải bán cho thương lái thu mua bằng xuồng, ghe. Kể từ khi có dự án làm các tuyến đường giao thông, hàng hóa vận chuyển vận chuyển dễ dàng, người dân bán sản phẩm, hàng hóa thuận lợi, chi phí vận chuyển thấp, lợi nhuận được tăng lên.
Ông Trần Văn Hùng, có hơn 20 năm gắn bó với nghề nuôi trồng thủy sản tại xã Tân Thủy cho biết, trước đây mua vật tư, thức ăn cho tôm phải vận chuyển bằng xe máy hoặc ghe nhỏ, chi phí cao. Đến khi thu hoạch tôm, hộ nuôi tôm lại càng khổ do thương lái ép giá với lý do đường khó đi, cước vận chuyển đắt đỏ. Theo đó, lợi nhuận của nông dân bị giảm vì chi phí vận chuyển mất 10 - 15% trong khoảng lợi nhuận.
Theo ông Hùng, kể từ khi khơi thông các tuyến giao thông ven biển, người dân thuận lợi trong sản xuất. Việc vận chuyển hàng hóa, đi lại dễ dàng, chi phí đầu tư giảm, giúp tăng hiệu quả kinh tế. Hiện ông Hùng đã chuyển sang nuôi tôm theo hướng công nghệ cao nhiều giai đoạn, phát huy hiệu quả rất lớn, lợi nhuận mỗi năm tăng lên hơn 1 tỷ đồng.
Ông Hùng cho biết, giao thông xuyên suốt không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển từ vùng ven biển vào trung tâm xã và đến các tuyến đường chính của tỉnh mà còn mở ra một chương mới cho bức tranh kinh tế - xã hội của địa phương. Xe tải trọng lớn nay đã có thể chạy thẳng đến từng bờ ao tôm, từng ruộng muối. Nhờ đó, chi phí vận chuyển giảm nhiều, hàng hóa lưu thông nhanh chóng, tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các sản phẩm nông nghiệp bản địa.
Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Thạnh Võ Quốc Đạt, hiệu quả dễ thấy nhất từ hạ tầng giao thông chính là phát triển mạnh mô hình nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại xã Tân Thủy và Bảo Thạnh. Nuôi tôm công nghệ cao, đặc biệt là mô hình nuôi tôm thẻ chân trắng siêu thâm canh 2, 3 giai đoạn đòi hỏi khắt khe về hạ tầng.
Mô hình này cần đường lớn để chở thức ăn, vật tư nguyên khối, cần điện 3 pha để chạy quạt nước 24/24h và cần sự nhanh chóng trong khâu vận chuyển tôm tươi sống sau thu hoạch. Nhờ có đường lớn và điện lưới ổn định, người dân đã mạnh dạn phá bỏ nuôi quảng canh truyền thống, dám đầu tư hàng tỷ đồng chuyển đổi sang nuôi tôm công nghệ cao đem lại hiệu quả gấp 5-6 lần so với nuôi tôm truyền thống.
Hạ tầng giao thông cũng đang khuyến khích người dân Bảo Thạnh mạnh dạn chuyển đổi từ làm muối đất truyền thống sang mô hình làm muối trải bạt kết hợp ứng dụng khoa học kỹ thuật, cho ra hạt muối trắng, sạch, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và phục vụ ngành công nghiệp chế biến, nâng cao giá trị gia tăng trên cùng một đơn vị diện tích.
Cũng theo ông Võ Quốc Đạt, giao thông thuận lợi đã tạo điều kiện cho địa phương phát triển du lịch vùng ven biển. Hiện bãi biển Cồn Nhàn (xã Bảo Thạnh) thu hút hàng nghìn lượt du khách đến tham quan, trải nghiệm du lịch ven biển vào dịp lễ, tết, cuối tuần. Địa phương đang kiến nghị tỉnh tiếp tục đầu tư hoàn thiện hệ thống kè chống sạt lở ven biển, đầu tư mở rộng các tuyến đường giao thông ra biển, để thu hút khách du lịch đến tham quan, trải nghiệm. Từ đó, mở ra hướng phát triển du lịch, dịch vụ, thương mại... giúp người dân địa phương phát triển kinh tế bền vững hơn.
Theo UBND tỉnh Vĩnh Long, Dự án hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại khu vực xã Bảo Thạnh, Tân Thủy đảm bảo giao thông, điện phục vụ sản xuất ổn định, bền vững cho vùng nuôi trồng thủy sản khoảng 2.000 ha; trong đó có 500 ha được quy hoạch nuôi tôm theo mô hình công nghệ cao.
Dự án góp phần thu hút người dân, doanh nghiệp đầu tư phát triển nuôi trồng thủy sản, phát triển kinh tế. Dự án không chỉ giải bài toán lưu thông hàng hóa mà còn phá vỡ thế độc canh, manh mún, tạo ra một hệ sinh thái kinh tế liên hoàn: Nông nghiệp công nghệ cao - diêm nghiệp hiện đại - du lịch sinh thái trải nghiệm, giúp người dân vùng ven biển phát triển kinh tế bền vững trong thời gian tới
Dự án hạ tầng vùng nuôi tôm ứng dụng công nghệ cao tại khu vực xã Bảo Thạnh, Tân Thủy được đầu tư xây dựng 6 tuyến đường giao thông phục vụ sản xuất có chiều dài hơn 18 km đạt tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp A, đường cấp V, cấp VI đồng bằng và các công trình trên tuyến gồm 1 cầu và 18 cống thủy lợi.
Cùng đó, Dự án còn xây dựng mới tuyến trung thế 3 pha dài hơn 24 km phục vụ nuôi tôm công nghệ cao trong vùng dự án và 26 trạm biến áp với tổng mức đầu tư 164 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương ./.
Bài và ảnh: Huỳnh Phúc Hậu