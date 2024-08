Hà Nội thúc đẩy chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn ﻿

Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội cho biết, Hà Nội là thị trường tiêu thụ tiềm năng đối với các mặt hàng nông sản, thực phẩm với số dân đông, nhu cầu sử dụng thực phẩm an toàn là rất lớn. Bởi vậy, Hà Nội đã triển khai ký kết với 43 tỉnh, thành phố trên cả nước, qua đó xây dựng và phát triển được 997 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, tăng 51 chuỗi so với năm 2022 và 211 chuỗi so với giai đoạn 2015 - 2020.

Một trong số những doanh nghiệp tiêu biểu, tích cực hợp tác tham gia vào việc xây dựng chuỗi cung ứng nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn Hà Nội là Công ty TNHH MTV xuất nhập khẩu và phát triển công nghệ Nhật Bản với thương hiệu Kochi, chuyên sản xuất thực phẩm chăm sóc sức khỏe cộng đồng có nguồn gốc từ nông sản, dược liệu như: Tỏi đen, hà thủ ô đỏ, táo đỏ, nghệ, đông trùng hạ thảo… Ông Đỗ Hữu Xuân, đại diện Công ty co biết, Công ty rất mong muốn được hợp tác với đối tác để phát triển chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, từ đó tạo thêm cơ hội mở rộng thị trường tại Việt Nam cũng như quốc tế. Hiện nay, với những nỗ lực không ngừng, sản phẩm tỏi đen của công ty đã được xuất khẩu sang 3 châu lục cụ thể là các nước: Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Hàn Quốc, Malaysia, Nhật Bản… và sẽ tiếp tục xuất khẩu sang hai châu lục còn lại là châu Úc và châu Phi, khẳng định chất lượng và sự tin tưởng của thị trường nước ngoài với thương hiệu nông sản thực phẩm an toàn đến từ Việt Nam.

Một combo lẩu tại nhà hàng thuộc hệ thống của Công ty TNHH Hà Thành.

Đánh giá vai trò của việc phát triển các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn, bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Chi Cục trưởng Chi cục Chất lượng, chế biến và Phát triển thị trường Hà Nội cho rằng: Việc xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn có vai trò đặc biệt quan trọng. Hiện tại, các chuỗi này đã thu hút được nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ nông dân tham gia hợp tác xây dựng chuỗi, góp phần ổn định sản lượng, thích ứng với diễn biến nhu cầu thị trường, hạn chế được tổn thất cho người nông dân. Việc phát triển các các chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn còn hỗ trợ các đơn vị sản xuất quảng bá thương hiệu sản phẩm tới người tiêu dùng trong và ngoài nước, giúp các nhà phân phối lựa chọn nông sản có chất lượng, có ưu thế cạnh tranh trên thị trường.