Hà Nội - thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm

27/07/2026

UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2419/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Phát triển Kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2045”, đặt mục tiêu đưa kinh tế đêm đóng góp từ 7% đến 8% GRDP vào năm 2035 và định vị thương hiệu “Thành phố trải nghiệm văn hóa ban đêm”.

Trên cơ sở quy hoạch bốn không gian trọng điểm, thành phố triển khai đồng bộ các nhóm hoạt động: từ trải nghiệm ngắm cảnh đêm trên xe bus 2 tầng, tour di sản ứng dụng công nghệ 3D Mapping và thực tế ảo (VR) tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám; các suất diễn nghệ thuật truyền thống, âm nhạc đường phố tại không gian đi bộ Hồ Gươm; đến chuỗi dịch vụ thương mại, ẩm thực và giải trí tại Chợ đêm Phố cổ, tuyến phố Tạ Hiện cùng hệ thống bán lẻ 24/7.

Sự kết hợp hài hòa giữa bảo tồn di sản, ứng dụng công nghệ và phát triển dịch vụ đa dạng không chỉ gia tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú của du khách mà còn tạo nguồn lực tài chính bền vững để tái đầu tư cho văn hóa, khẳng định thương hiệu một Hà Nội năng động, an toàn và đậm đà bản sắc khi thành phố lên đèn.

Không gian kiến trúc Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn văn hóa - giải trí nhộn nhịp của du khách trong và ngoài nước khi thành phố lên đèn. Việc kết nối các công trình di sản với các tuyến phố dịch vụ thương mại về đêm đang giúp Hà Nội tối ưu hóa tiềm năng du lịch, gia tăng trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách. Ảnh: Tiến Long/TTXVN phát

Du khách nước ngoài sử dụng thiết bị thực tế ảo để khám phá không gian văn hóa di sản trong tour đêm. Ứng dụng kính thực tế ảo (VR) vào bảo tồn di sản là điểm nhấn đột phá, giúp các tour du lịch đêm của Hà Nội trở nên hấp dẫn du khách, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc. Ảnh: Tiến Long/TTXVN phát

Đông đảo du khách trong và ngoài nước thích thú ngắm nhìn toàn cảnh không gian Hà Nội về đêm từ không gian mở trên tầng 2 của xe bus du lịch (Hanoi City Tour). Việc đưa vào vận hành và đẩy mạnh các tour ngắm cảnh đêm (Night Tour) bằng phương tiện hiện đại không chỉ làm đa dạng hóa các lựa chọn trải nghiệm cho du khách khi thành phố lên đèn, mà còn đóng vai trò như một "mạch máu" giao thông kết nối hiệu quả các điểm đến di sản văn hóa, ẩm thực và thương mại sầm uất trong chuỗi hệ sinh thái kinh tế đêm của Thủ đô. Ảnh: Tiến Long/TTXVN phát