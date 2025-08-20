Hà Nội tăng cường quản lý an toàn thực phẩm vì sức khỏe cộng đồng

20/08/2025

Bằng cách ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc và thúc đẩy văn hóa tuân thủ, trách nhiệm cộng đồng, Hà Nội đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái thực phẩm minh bạch, an toàn, không chỉ cho người dân trong nước mà còn cho du khách và bạn bè quốc tế…

Công nhân cty Hoa Viên đang làm đất cho vụ mùa mới tại trang trại của Cty ở Thạch Thất, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Thu hoạch chè ở đồi chè Ba Trại. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Với khoảng 10 triệu dân và hàng chục nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm lớn nhỏ - từ các chợ truyền thống, hộ gia đình cho đến doanh nghiệp chế biến quy mô lớn - Hà Nội phải đối mặt với nhiều thách thức trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, thành phố coi đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Chỉ trong 1 tháng thực hiện cao điểm Tháng hành động vì An toàn thực phẩm năm 2025, 627 đoàn kiểm tra liên ngành cùng 12 đoàn chuyên môn và 610 đoàn kiểm tra các địa phương đã được thành lập để thực hiện kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất tại gần 12.800 cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Thu Hằng, Trưởng phòng Chất lượng và phát triển thị trường (Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội) cho biết: “Chúng tôi không chỉ tập trung vào kiểm tra tại chỗ mà còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào công tác giám sát toàn diện chuỗi cung ứng thực phẩm. Một bước tiến nổi bật trong chiến lược bảo đảm an toàn thực phẩm của Hà Nội là việc ứng dụng rộng rãi công nghệ truy xuất nguồn gốc bằng mã QR. Tính đến giữa năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội và 43 tỉnh, thành phố đã chủ động, tích cực duy trì và hỗ trợ phát triển 1.327 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn áp dụng công nghệ này, giúp người tiêu dùng dễ dàng kiểm tra nguồn gốc, quy trình sản xuất và vận chuyển sản phẩm chỉ bằng một thao tác quét mã ở điện thoại thông minh”.

Chế biến thực phẩm an toàn tại công ty New Retail. Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Hà Nội phát triển “Hệ thống truy xuất nguồn gốc nông lâm sản thủy sản thực phẩm thành phố Hà Nội” (check.hanoi.gov.vn). Đến nay, hệ thống đã cấp tài khoản tham gia cho 3.572 cơ sở chế biến, sơ chế, đóng gói nông lâm thủy sản với 14.635 bộ mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Cung cấp thông tin kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu về truy suất nguồn gốc nông lâm sản trên ứng dụng Công dân Thủ đô số (iHanoi) và hệ thống đã sẵn sàng kết nối vào Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa quốc gia và Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Hệ thống truy xuất này không chỉ giúp gia tăng niềm tin của người tiêu dùng mà còn buộc các doanh nghiệp phải minh bạch và tuân thủ trách nhiệm xã hội. Đây cũng là xu thế của các nước phát triển trong đảm bảo an toàn thực phẩm.

Một điểm nổi bật trong mô hình quản lý an toàn thực phẩm của Hà Nội là việc xây dựng mạng lưới giám sát chặt chẽ từ cấp cơ sở. Các ban chỉ đạo an toàn thực phẩm tại xã, phường đều được kích hoạt để chủ động kiểm tra, phát hiện sớm nguy cơ và xử lý kịp thời. Song song với đó, Hà Nội còn tổ chức hàng nghìn lượt đào tạo, tập huấn cho cán bộ nông nghiệp, y tế, quản lý thị trường và các tổ chức đoàn thể địa phương nhằm nâng cao năng lực giám sát và thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm.

Ông Nguyễn Đình Hoa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội, nhấn mạnh: “An toàn thực phẩm không chỉ là nhiệm vụ nhất thời mà là cam kết dài hạn. Với sự kết hợp giữa kiểm tra giám sát, công nghệ số và nâng cao nhận thức cộng đồng, Hà Nội đang dần định hình một hệ sinh thái thực phẩm an toàn, minh bạch và linh hoạt, phù hợp với bối cảnh đô thị hiện đại và xu hướng phát triển quốc tế”.

Tọa đàm về cập nhật thông tin phổ biến về thị hiếu thị trường trong và ngoài nước. Ảnh: Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Đoàn công tác liên ngành của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xuống kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm tại siêu thị Big C.

Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam

Hà Nội đang từng bước đồng bộ hóa hệ thống tiêu chuẩn an toàn thực phẩm với quốc tế. Thành phố cũng tích cực hợp tác với các tổ chức quốc tế, đại sứ quán và các chương trình hỗ trợ phát triển nhằm xây dựng các mô hình nông nghiệp hữu cơ, giảm sử dụng hóa chất độc hại và giảm thiểu lãng phí thực phẩm, góp phần thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc.

Sản phẩm chè Tân Cương, Thái Nguyên được giới thiệu tại hội chợ Nông nghiệp Việt Nam năm 2025.

Ảnh: Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam

Trong một thế giới ngày càng kết nối, an toàn thực phẩm không còn là vấn đề riêng của một quốc gia hay địa phương nào. Nỗ lực của Hà Nội trong hiện đại hóa hệ thống quản lý, tăng cường minh bạch và nâng cao ý thức cộng đồng thể hiện rõ cam kết mạnh mẽ với sức khỏe con người và uy tín quốc gia./.

Bài: Hoàng Hà - Ảnh: Công Đạt, Thanh Giang, Hoàng Hà/Báo ảnh Việt Nam