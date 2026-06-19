Hà Nội nhộn nhịp chợ Tết Đoan Ngọ

19/06/2026

Tết Đoan Ngọ là dịp người dân tưởng nhớ tổ tiên, cầu bình an và mùa màng bội thu, đồng thời thể hiện sự gắn kết gia đình và cộng đồng.

Diễn ra vào ngày 5/5 Âm lịch, Tết Đoan Ngọ là dịp để các gia đình Việt quây quần, chuẩn bị mâm lễ dâng tổ tiên, cầu sức khỏe, bình an, mùa màng bội thu, diệt trừ sâu bọ.

Ngay từ sáng sớm ngày 19/6 (ngày 5/5 Âm lịch), người dân Thủ đô tấp nập tới các khu chợ truyền thống mua rượu nếp, hoa quả, chuẩn bị mâm lễ trong ngày tết Đoan Ngọ.

Không khí mua bán tại chợ Hàng Bè (phường Hoàn Kiếm). Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Rượu nếp - thức quà không thể thiếu trong ngày tết Đoan Ngọ. Ảnh: Khánh Hoà - TTXVN

Theo quan niệm dân gian, đây là thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi dễ phát sinh sâu bệnh và các loại dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe con người và cây trồng, vật nuôi. Vì vậy, ông cha ta đã hình thành tục “diệt sâu bọ” với mong muốn xua đuổi bệnh tật, bảo vệ sức khỏe và cầu bình an.

Tết Đoan Ngọ cũng gắn liền với nền văn minh nông nghiệp lúa nước. Đây là thời điểm cây trái bước vào mùa thu hoạch, những loại hoa quả đầu mùa được lựa chọn dâng cúng tổ tiên như cách bày tỏ lòng biết ơn đối với thiên nhiên, đất trời đã ban tặng mùa màng tươi tốt.