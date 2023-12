Hà Nội nâng cao năng lực chế biến nông sản cho doanh nghiệp

14/12/2023

Những năm gần đây đặc biệt là sau đại dịch Covid 19, ngành công nghiệp chế biến nông sản, thực phẩm của Hà Nội đã phát triển mạnh đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng cần những sản phẩm chế biến nhanh, đảm bảo dinh dưỡng và tiện lợi trong sống. Nhiều doanh nghiệp đã đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng nhà máy chế biến, kho lạnh, kho bảo quản… góp phần chuyên nghiệp hóa giá trị sản phẩm nông nghiệp mang lại một phong cách tiêu dùng mới: nhanh, ngon, chất lượng. Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản (Sở NN&PTNT Hà Nội) đã đồng hành và hỗ trợ nhiều doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất chế biến, áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến như GMP, HACCP, VietGAP, IPM... trong các nhà máy nhằm đảm bảo ATTP trên địa bàn.

Nhà máy sản xuất các sản phẩm bột rau, bột trái cây, bột ngũ cốc Eherbal được đầu tư công nghệ đạt chuẩn Quốc tế.

Ảnh: Việt Cường/ Báo ảnh Việt Nam





4 doanh nghiệp gồm: Công ty Xuất nhập khẩu chế biến nông sản Jeong Ga Chan, công ty New Retail, Công ty Thiết bị HP Việt Nam, Công ty CP chế biến thực phẩm Videli đã được Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông, Lâm sản và Thủy sản hỗ trợ khuyến khích xây dựng các cơ sở chế biến, bảo quản nông sản; đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới trong chế biến nông sản, xúc tiến thương mại, phát triển thị trường.

Công ty CP chế biến thực phẩm Videli đang sản xuất chế biến 13 dòng sản phẩm thực phẩm như: Nem chua rán, dồi sụn, há cảo ... trên dây chuyền công nghệ Hàn Quốc. Từ đây đảm bảo những sản phẩm đông lạnh luôn giữ được độ tươi, ngon, rút ngắn thời gian chế biến cho những người nội trợ. Nhà máy đang sản xuất cung ứng ra thị trường 180-200 tấn thực phẩm/1 tháng. Còn công ty Jeong Ga Chan là doanh nghiệp có thế mạnh chế biến các sản phẩm từ rau, củ, quả. Hiện nay, Jeong Ga Chan xuất khẩu 10 tấn/ tháng sản phẩm nông sản sang thị trường Hàn Quốc. Công ty cũng đã triển khai đồng bộ các quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm HACCP, đào tạo và tập huấn kỹ thuật cho công nhân đồng thời đưa sản phẩm truy gốc nguồn gốc, tem, nhãn theo đúng chuẩn quốc tế.

Nhà máy chế biến bột rau xanh, bột trái cây, ngũ (Eherbal) của công ty Thiết bị HP Việt Nam là nơi bao tiêu các sản phẩm rau, quả tự nhiên chế biến thành bột. Eherbal đã phát triển các sản phẩm là rau, trái cây Việt Nam hoàn toàn tự nhiên kết hợp với công nghệ sấy tiêu chuẩn quốc tế để làm ra nhiều dòng sản phẩm chăm sức khỏe cho cộng đồng. Những dòng sản phẩm của Eherbal như Sản phẩm dinh dưỡng Bột ngũ, Dầu hạt Macca, Bột diếp cá, Bột rau má, Bột tía tô, Bột trái cây, Trà linh chi, Mật ong - đông trùng, Bình Sơn trà… đều đạt tiêu chuẩn FDA của Mỹ. Nhà máy đang sản xuất 4 tấn sản phẩm rau sấy khô/1 ngày. Trong thời gian sắp tới, Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm, Thủy sản Hà Nội sẽ hỗ trợ Eherbal quy hoạch phát triển vùng nguyên liệu sản xuất tập trung gắn với hệ thống chế biến ngay tại nhà máy.

Còn đối với công ty New Retail, doanh nghiệp đang được Chi cục Quản lý chất lượng Nông, Lâm, Thủy sản Hà Nội hỗ trợ triển khai HACCP. Các dòng sản phẩm của công ty như: sơ chế thịt bò nhập khẩu Mỹ, Úc đều được làm theo hệ thống quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm. Thực phẩm được sơ chế sản xuất trong môi trường khép kín. Nhà máy có kho đông lạnh quy mô đảm bảo giữ cho sản phẩm tươi, ngon, đủ dinh dưỡng. Những sản phẩm của New Retail đang được phân phối qua hệ thống Gofood Market./.

Nâng cao năng lực chế biến sản phẩm nông sản cho các doanh nghiệp gắn với hạ tầng thương mại tiêu thụ; phát triển hệ thống logistics, dịch vụ phụ trợ hỗ trợ ngành công nghiệp chế biến, bảo quản, tiêu thụ sản phẩm; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho chế biến; phát triển thị trường cho sản phẩm nông sản chế biến là giải pháp trọng tâm trong năm 2023, định hướng đến năm 2030 của Ngành nông nghiệp Hà Nội.

Bài: Bích Vân - Ảnh: Việt Cường, TL