Hà Nội kể câu chuyện di sản qua ẩm thực sáng tạo

Công bố Quyết định ghi danh “Tri thức chế biến và thưởng thức Chả cá Lã Vọng” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.

Việc ghi danh di sản văn hóa phi vật thể vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia không chỉ mang ý nghĩa vinh danh các giá trị truyền thống mà còn là giải pháp bảo vệ hiệu quả, tạo điều kiện để di sản được phát huy, trở thành “tài sản” và nguồn lực cho phát triển công nghiệp văn hóa một cách bền vững. Qua đó, tài năng của các nghệ nhân được ghi nhận, đời sống kinh tế tại các địa phương có di sản cũng từng bước được nâng cao.

Đến nay, Hà Nội có 7 di sản ẩm thực được ghi danh vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. Sau khi được ghi danh, nhiều di sản đã được lan tỏa mạnh mẽ, trở thành những thức quà mang đậm dấu ấn Hà Nội. Nghề làm cốm Mễ Trì (phường Từ Liêm) và nghề làm trà sen Quảng An (phường Tây Hồ) đã xuất hiện trong các cuộc gặp gỡ với khách quốc tế, trở thành món quà tinh tế đại diện cho văn hóa ẩm thực Thủ đô. Nghề làm xôi Phú Thượng (phường Phú Thượng) tạo nên sức sống cộng đồng với hơn 300 hộ sản xuất, vừa hiện diện trong bữa sáng đời thường của người Hà Nội, vừa góp mặt trong những mâm cỗ trang trọng. Nghề làm bánh cuốn Thanh Trì (phường Vĩnh Hưng), từ chỗ đối diện nguy cơ mai một do lớp trẻ ít theo nghề, đến nay đã phát triển lên khoảng 60 hộ sản xuất với nhiều hình thức kinh doanh đa dạng.