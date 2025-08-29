Hà Nội hình thành chuỗi sản xuất chè hướng tới xuất khẩu

29/08/2025

Trong hành trình 80 năm dựng xây và phát triển đất nước, ngành Nông nghiệp Hà Nội đã có những bước tiến mạnh mẽ, chuyển từ tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao và từng bước hội nhập quốc tế. Cây chè - loại cây công nghiệp truyền thống của Hà Nội - cũng không nằm ngoài dòng chảy ấy, hiện đang được tổ chức sản xuất theo chuỗi liên kết, hướng tới mục tiêu xuất khẩu và phát triển bền vững.



Ba Trại là vùng trồng chè lớn nhất của thành phố Hà Nội với diện tích trên 470 ha.

Cán bộ nông nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội trực tiếp hướng dẫn bà con nông dân kỹ thuật thu hoạch búp chè ở đồi chè Ba Trại.

Những năm gần đây, Hà Nội đã hình thành nhiều vùng trồng chè tập trung có quy hoạch rõ ràng, quản lý chặt chẽ từ giống, quy trình kỹ thuật đến sử dụng vật tư nông nghiệp an toàn. Thông qua các hợp tác xã nông nghiệp, thành phố tổ chức chuỗi sản xuất chè theo mô hình khép kín, bao gồm trồng trọt, thu hái, sơ chế, chế biến và tiêu thụ. Toàn bộ quy trình được kiểm soát nghiêm ngặt, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật cao của thị trường quốc tế. Hoạt động truy xuất nguồn gốc, cấp mã số vùng trồng cũng đang được triển khai đồng bộ, tạo nền tảng để ngành chè Hà Nội tiếp cận các thị trường xuất khẩu tiềm năng.

Tại các thôn Phúc Xuân, Đô Lương (xã Trung Giã), hàng trăm héc-ta chè được canh tác theo hướng an toàn, hiệu quả. Theo bà Đào Thị Quý – Giám đốc Hợp tác xã Nông lâm nghiệp Bắc Sơn, với quy trình kỹ thuật được cải tiến, mỗi héc-ta chè cho sản lượng khoảng 5 tấn búp tươi, tương đương 1 tấn chè khô. Nhờ được sơ chế, đóng gói chuyên nghiệp, sản phẩm có bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc rõ ràng, được công nhận đạt chuẩn OCOP 4 sao, nên giá bán chè ổn định, tiêu thụ thuận lợi, cho bà con nông dân có thu nhập từ 250 - 300 triệu đồng/ha/năm.

Người dân thôn Ba Trại, xã Suối Hai sao chè theo phương pháp truyền thống.

Một số hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

đã tập trung xây dựng thương hiệu chè, đẩy mạnh xúc tiến thương mại,

quảng bá sản phẩm, mang lại thu nhập cao cho bà con nông dân.

Còn tại thôn Ba Trại (xã Suối Hai), vùng trồng chè lớn nhất Thủ đô với trên 470ha, cây chè phát triển mạnh trên nền đất đồi có khí hậu mát mẻ, thổ nhưỡng phù hợp. Sản phẩm chè Ba Trại có chất lượng vượt trội, hương thơm tự nhiên, vị đậm đà đặc trưng và được mệnh danh là “Đệ nhất trà Hà thành”. Bà Vũ Thị Tâm, một người dân địa phương, chia sẻ: “Được ngành Nông nghiệp Hà Nội hỗ trợ đưa giống mới vào sản xuất, cải tạo những đồi chè cũ kỹ, chúng tôi đã áp dụng quy trình VietGAP, từ đó năng suất, chất lượng và giá trị chè đều tăng rõ rệt”.

Theo ông Tạ Văn Tường - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có trên 2.000 ha chè, trong đó có 356 ha được sản xuất theo hướng ứng dụng công nghệ cao, chiếm khoảng 10,2% diện tích. Các vùng trồng chè nổi tiếng của Hà Nội như Bắc Sơn, Long Phú, Ba Trại… không chỉ áp dụng cơ giới hóa vào khâu chăm sóc, thu hái, mà còn đầu tư hệ thống chế biến hiện đại, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, sản phẩm chè của các vùng này đã bước đầu thâm nhập được một số thị trường khó tính như: Nga, Đài Loan (Trung Quốc), Trung Đông… đánh dấu bước tiến mới trong hành trình vươn ra thế giới của nông sản Thủ đô.

Những năm gần đây, Hà Nội đã hình thành nhiều vùng trồng chè tập trung

có quy hoạch rõ ràng, quản lý chặt chẽ từ giống, quy trình kỹ thuật đến sử dụng

vật tư nông nghiệp an toàn.

Bà Phạm Thị Lý (ngoài cùng, bên trái) - Giám đốc Công ty TNHH

sâm Nhất Dương Sinh dẫn đoàn cán bộ Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội khảo sát vườn ươm trà hoa vàng tại địa bàn xã Trung Giã.

Song song với tổ chức sản xuất, Hà Nội đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ. Điển hình là sản phẩm “Chè sạch Ba Trại” đã được cấp bảo hộ nhãn hiệu, dán mã QR để truy xuất nguồn gốc và có đầy đủ tem chứng nhận chất lượng. Sản phẩm hiện đạt chuẩn OCOP 3 sao và được phân phối tại nhiều hệ thống thực phẩm sạch, cửa hàng nông sản, đem lại thu nhập ổn định khoảng 300 triệu đồng/ha/năm cho bà con nông dân. Bên cạnh đó, sản phẩm chè của Hà Nội đang từng bước được đưa lên các sàn thương mại điện tử, tham gia hội chợ nông sản khu vực ASEAN, Đông Á, châu Âu, từ đó góp phần nâng cao vị thế, thương hiệu trên thị trường quốc tế.