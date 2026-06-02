Hà Nội “chuyển mình” – những đại công trường thay đổi diện mạo Thủ đô

02/06/2026

Những ngày này, đi dọc các tuyến đường Đê La Thành, Vành đai 1, Vành đai 2,5 hay khu vực Vạn Kiếp ven sông Hồng, không khó để bắt gặp hình ảnh những dãy nhà đang được tháo dỡ, những vùng đất trống lớn vừa giải phóng mặt bằng và tiếng máy móc thi công vang lên từ sáng đến tối. Đó không chỉ là những công trường xây dựng đơn thuần mà còn là dấu hiệu cho thấy Hà Nội đang bước vào một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới diện mạo đô thị hiện đại hơn trong tương lai.



Trong nhiều năm qua, áp lực dân số và giao thông khiến hạ tầng đô thị Hà Nội dần trở nên quá tải. Những tuyến đường vốn được hình thành từ hàng chục năm trước không còn đáp ứng được nhu cầu phát triển của một đô thị đặc biệt với hơn 8 triệu dân thường trú và hàng triệu người lao động, học tập từ các địa phương khác đến. Vì vậy, việc triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, mở rộng không gian đô thị và tái cấu trúc các khu dân cư cũ đang được Thành phố xác định là nhiệm vụ quan trọng nhằm tạo động lực phát triển lâu dài.

Những dãy nhà ven sông Hồng tại khu vực Nghi Tàm nhìn từ trên cao, nơi đang chuẩn bị bước vào giai đoạn thay đổi lớn về hạ tầng và cảnh quan đô thị. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Khu vực ngõ 310 Nghi Tàm dần trở nên thông thoáng sau công tác giải phóng mặt bằng, mở ra không gian cho các dự án giao thông trọng điểm. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Ánh mắt đầy xúc động của một cư dân khi chứng kiến những đổi thay tại nơi từng là mái ấm của gia đình.

Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Một trong những khu vực nhận được nhiều sự quan tâm là Vạn Kiếp, phường Hồng hà. Nơi đây nằm trong phạm vi dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, cây cầu được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho các cầu hiện hữu, đồng thời tăng cường kết nối giữa khu vực trung tâm lịch sử với phía Đông thành phố. Những con ngõ nhỏ, những ngôi nhà nằm san sát nhau vốn quen thuộc, gắn bó với người dân nhiều năm qua đang đứng trước thời điểm thay đổi lớn do yêu cầu giải tỏa để lấy mặt bằng thi công xây dựng. Bên cạnh sự háo hức về một công trình giao thông hiện đại là những tâm trạng bâng khuâng khi nhiều ký ức gắn với phố cũ sắp trở thành quá khứ.

Công tác giải phóng mặt bằng trên phố Nguyễn Tuân được triển khai đồng bộ nhằm phục vụ dự án đường Vành đai 2,5.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Không xa đó, dự án Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục cũng đang được đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Đây được xem là một trong những dự án giao thông khó khăn nhất của Hà Nội bởi đi qua khu vực dân cư đông đúc, mật độ xây dựng cao. Trên những dãy phố vốn chật hẹp của Đê La Thành, nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, tạo nên những khoảng không gian rộng mở hiếm thấy giữa khu vực nội đô. Những bức tường phá bỏ đầy dang dở, những biển số nhà cũ hay những cửa hàng đang trong quá trình di dời trở thành những hình ảnh đặc biệt, phản ánh một giai đoạn chuyển tiếp của đô thị. Tại nhiều vị trí thuộc tuyến Vành đai 2,5, không khí thi công cũng đang diễn ra rất khẩn trương.

Những dấu tích còn lại của các công trình cũ phản ánh quá trình thay đổi mạnh mẽ của đô thị trong giai đoạn chỉnh trang và mở rộng hạ tầng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Các dự án giao thông mới không chỉ giúp giảm áp lực cho khu vực trung tâm mà còn tạo điều kiện kết nối với những đô thị vệ tinh, khu công nghiệp và các khu vực phát triển mới. Khi những tuyến đường này hoàn thành, khoảng cách giữa các khu vực sẽ được rút ngắn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng sống của người dân.



Điều đáng chú ý là phía sau những con số về chiều dài tuyến đường hay tổng mức đầu tư là những câu chuyện rất đời thường. Đó là những gia đình đã gắn bó với căn nhà hàng chục năm nay phải chuẩn bị chuyển đến nơi ở mới. Đó là những hộ kinh doanh quen thuộc đang thu xếp để thích nghi với sự thay đổi. Đó cũng là hình ảnh những người công nhân miệt mài làm việc giữa nắng hè hay dưới ánh đèn đêm để kịp tiến độ các công trình trọng điểm của thành phố. Tất cả đều gói ghém những nỗi niềm, cảm xúc riêng vì một tương lai phát triển của Thủ đô, của vùng đất mà mình đã sinh sống và gắn bó cả cuộc đời.

Toàn cảnh khu vực giải phóng mặt bằng phố Chính Kinh về đêm, nổi bật trên nền những tòa cao ốc sáng đèn phía xa.

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Quá trình chỉnh trang và phát triển đô thị luôn đi kèm những khó khăn, thậm chí là những hy sinh nhất định. Tuy nhiên, nhìn ở góc độ dài hạn, những dự án đang được triển khai chính là nền tảng để Hà Nội giải quyết những điểm nghẽn tồn tại nhiều năm về giao thông, hạ tầng kỹ thuật và không gian phát triển. Các tuyến đường rộng hơn, những cây cầu mới bắc qua sông Hồng hay những khu vực được quy hoạch đồng bộ sẽ mở ra cơ hội phát triển mới cho Thủ đô và cho ngay chính những người dân ở những nơi này trong những thập niên tới. Giữa những đại công trường hôm nay, người ta có thể cảm nhận rõ nhịp chuyển động của một Thành phố đang không ngừng vươn lên. Những ngôi nhà cũ có thể biến mất, những con phố quen thuộc có thể thay đổi, nhưng đổi lại là kỳ vọng về một Hà Nội văn minh, hiện đại và kết nối hơn. Đó là hành trình không dễ dàng, nhưng là bước đi cần thiết để Thủ đô tiếp tục phát triển, xứng đáng với vai trò trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước.



Khu vực dự kiến triển khai dự án cầu Tứ Liên nhìn về phía Hồ Tây, nơi sẽ hình thành thêm một trục kết nối quan trọng của Thủ đô trong tương lai. Ảnh: Tất Sơn/Báo ảnh Việt Nam

Những khoảng đất vừa được giải phóng, những công trình đang dần hình thành và những đổi thay diễn ra mỗi ngày chính là minh chứng rõ nét nhất cho quá trình Hà Nội đang viết tiếp câu chuyện phát triển của mình – câu chuyện về một thành phố vừa gìn giữ ký ức quá khứ, vừa mạnh mẽ hướng tới tương lai./.

Bài: Công Đạt - Ảnh: Tất Sơn, Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam