Hạ Môn và kinh nghiệm xây dựng đô thị sinh thái từ cải tạo hồ Vân Đang

17/06/2026

Giữa nhịp sống hiện đại của thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc), hồ Vân Đang ngày nay hiện lên như một không gian sinh thái xanh mát với mặt nước trong lành, những hàng cây rợp bóng và các tuyến đường đi bộ nhộn nhịp người dân tập thể dục, thư giãn. Ít ai biết rằng, cách đây hơn 40 năm, nơi đây từng bị ô nhiễm nghiêm trọng, được người dân địa phương gọi là “hồ nước chết”.

Trong ánh nắng sớm, hồ Vân Đang hiện lên như một khoảng xanh giữa lòng thành phố Hạ Môn (Phúc Kiến, Trung Quốc).

Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Hồ Vân Đang vốn là một vịnh biển thông với biển Tây của Hạ Môn. Tuy nhiên, quá trình lấn biển và phát triển đô thị đã khiến khu vực này dần bị khép kín, khả năng lưu thông nước suy giảm. Cùng với đó, lượng nước thải sinh hoạt và nước thải công nghiệp gia tăng nhanh chóng khiến chất lượng môi trường hồ xuống cấp nghiêm trọng. Đến đầu những năm 1980, hồ Vân Đang gần như mất khả năng tự làm sạch, nước chuyển màu đen, bốc mùi hôi, hệ sinh thái bị phá vỡ và nhiều loài thủy sinh biến mất.

Trước thực trạng đó, thành phố Hạ Môn đã triển khai một chương trình cải tạo tổng thể với nhiều giải pháp đồng bộ. Công tác xử lý ô nhiễm được tiến hành liên tục qua nhiều giai đoạn, từ xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải, nạo vét lòng hồ, tăng cường khả năng trao đổi nước với biển đến phục hồi môi trường sinh thái và xây dựng cảnh quan hai bên bờ hồ.

Đường vào hồ Vân Đang được bố trí cây xanh mát mắt. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Không gian xanh mát, trong lành tại hồ Văn Đăng, Hạ Môn – minh chứng cho sự hồi sinh ngoạn mục từ một "hồ nước chết" trở thành điểm đến sinh thái lý tưởng giữa lòng thành phố. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Lối đi dạo thơ mộng dẫn lối vào không gian xanh tại hồ Văn Đăng, Hạ Môn – nơi từng là "hồ nước chết" nay đã trở thành công viên sinh thái rợp bóng cây xanh, tạo nên điểm nhấn ấn tượng. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trong quá trình cải tạo, hàng chục cửa xả nước thải trực tiếp vào hồ đã được xử lý, đồng thời hệ thống cống thu gom nước thải được xây dựng nhằm ngăn chặn nguồn gây ô nhiễm. Việc dẫn nước biển vào hồ theo cơ chế tuần hoàn cũng góp phần nâng cao chất lượng nước và từng bước khôi phục môi trường tự nhiên.

Sau nhiều năm kiên trì thực hiện, hồ Vân Đang đã có sự thay đổi rõ rệt. Chất lượng nước được cải thiện đáng kể, môi trường sinh thái từng bước phục hồi, nhiều loài chim và sinh vật thủy sinh quay trở lại sinh sống. Những bãi bùn ô nhiễm trước đây được thay thế bằng các công viên, quảng trường, đường dạo bộ và không gian sinh hoạt cộng đồng.

Phòng trưng bày giới thiệu về thành quả cải tạo hồ Vân Đang. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam



Du khách chiêm ngưỡng bộ giáp vàng cổ được trưng bày trang trọng trong tủ kính tại phòng trưng bày giới thiệu về thành quả cải tạo hồ Vân Đang. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Anh Zhong Pengze, cán bộ Học viện Vân Đang giới thiệu về công tác cải tạo hồ. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Ngày nay, hồ Vân Đang trở thành một trong những điểm nhấn cảnh quan của thành phố Hạ Môn. Vào mỗi buổi sáng và chiều tối, khu vực ven hồ luôn nhộn nhịp người dân đi bộ, chạy bộ, đạp xe hoặc tập dưỡng sinh. Không gian xanh rộng mở cùng hệ thống cây cối, thảm thực vật và mặt nước trong lành đã tạo nên môi trường sống hài hòa giữa thiên nhiên và đô thị hiện đại.

Không chỉ đóng vai trò là “lá phổi xanh” của thành phố, hồ Vân Đang còn được xem là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững của Hạ Môn. Trong quá trình phát triển kinh tế, địa phương này đã lựa chọn cách tiếp cận coi trọng bảo vệ môi trường, từng bước khôi phục các hệ sinh thái tự nhiên và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Sau hơn ba thập kỷ kiên trì cải tạo, Hồ Vân Đang đã được hồi sinh. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Quá trình hồi sinh hồ Vân Đang cho thấy việc xử lý ô nhiễm môi trường không thể đạt được trong thời gian ngắn mà đòi hỏi tầm nhìn dài hạn, sự đầu tư đồng bộ và quyết tâm của chính quyền địa phương. Việc kết hợp giữa phát triển đô thị với bảo vệ hệ sinh thái không chỉ giúp cải thiện môi trường mà còn tạo ra những giá trị mới về cảnh quan, du lịch và không gian công cộng.

Đoàn phóng viên báo chí Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng cán bộ Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam, Sở Ngoại vụ tỉnh Phúc Kiến và các đồng nghiệp Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Phúc Kiến tại phòng trưng bày giới thiệu về thành quả cải tạo hồ Vân Đang. Ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

Trong bối cảnh nhiều thành phố trên thế giới đang đối mặt với các thách thức về ô nhiễm và biến đổi khí hậu, câu chuyện của hồ Vân Đang là một ví dụ đáng chú ý về khả năng hồi sinh của thiên nhiên khi nhận được sự quan tâm và đầu tư đúng hướng. Từ một vùng nước từng bị coi là “đã chết”, hồ Vân Đang đã trở thành biểu tượng sinh thái của Hạ Môn, góp phần tạo nên hình ảnh một thành phố xanh, hiện đại và đáng sống bên bờ biển Đông Nam Trung Quốc./.

Bài, ảnh: Công Đạt/Báo ảnh Việt Nam

