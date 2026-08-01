Hà Lan sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tăng cường hội nhập với thị trường tài chính quốc tế

01/08/2026

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng ngày 31/7 đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán Euronext Amsterdam và Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Hà Lan (AFM).

Tại cuộc làm việc với Sở Giao dịch chứng khoán Euronext – sở giao dịch chứng khoán lâu đời nhất thế giới, lãnh đạo Sở đã mời Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thực hiện nghi thức đánh cồng mở cửa phiên giao dịch, thể hiện sự coi trọng của các đối tác Hà Lan đối với đoàn công tác và quan hệ hợp tác hai nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thực hiện nghi thức đánh cồng mở cửa phiên giao dịch. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại châu Âu

Trong trao đổi với ban lãnh đạo Euronext, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng bày tỏ ấn tượng với bề dày lịch sử hơn 400 năm của thị trường chứng khoán Amsterdam – một trong những nền tảng quan trọng góp phần thúc đẩy sự phát triển tài chính, kinh tế của Hà Lan và châu Âu. Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh Chính phủ đang quyết tâm duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong giai đoạn 2026 – 2030, thông qua hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng chiến lược, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi xanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Trong bối cảnh nhu cầu huy động nguồn vốn trung và dài hạn lớn, Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển thị trường vốn, xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, đồng thời tiếp tục nâng cao chất lượng thị trường chứng khoán.

Về hợp tác giữa hai bên, Phó Thủ tướng đề nghị Euronext hỗ trợ Việt Nam trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán và thu hút vốn từ các nhà đầu tư lớn ở châu Âu và toàn cầu. Phó Thủ tướng cũng đề nghị các đối tác Hà Lan giúp Việt Nam nâng cao năng lực vận hành thị trường tài chính, chứng khoán, đặc biệt về hạ tầng giao dịch, hệ thống bù trừ, thanh toán; chia sẻ kinh nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo và các giải pháp công nghệ trong quản lý, giám sát thị trường. Hai bên nghiên cứu khả năng phát triển các sản phẩm tài chính mới, thúc đẩy hoạt động niêm yết chéo giữa các thị trường, qua đó tăng cường kết nối doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam với hệ sinh thái tài chính châu Âu.

Đoàn đại biểu Việt Nam làm việc với Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Hà Lan (AFM). Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại châu Âu

Trong khi đó, ông René van Vlerken, Tổng Giám đốc Euronext Amsterdam chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng và vận hành các nền tảng giao dịch hiện đại, phát triển sản phẩm mới và quản trị hạ tầng thị trường vốn, đồng thời bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong quá trình nâng cao năng lực kỹ thuật, hiện đại hóa hệ thống giao dịch và tăng cường hội nhập với thị trường tài chính quốc tế.

Sau đó, tại cuộc làm việc với Cơ quan Giám sát Thị trường Tài chính Hà Lan (AFM), Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực quản lý, giám sát tài chính theo các chuẩn mực quốc tế trong quá trình Việt Nam phát triển thị trường vốn, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế. Phó Thủ tướng đề nghị AFM tăng cường hợp tác với các cơ quan Việt Nam trong trao đổi thông tin, nâng cao năng lực cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm quản lý các lĩnh vực mới như tài sản mã hóa, công cụ token chứng khoán, tài chính xanh, tài chính bền vững, cũng như ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực tài chính.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng và Tổng Giám đốc Euronext Amsterdam - ông René van Vlerken. Ảnh: Anh Hiển - PV TTXVN tại châu Âu

Trao đổi với đoàn công tác, các lãnh đạo AFM chia sẻ kinh nghiệm quản lý, giám sát thị trường tài chính của Hà Lan, nhấn mạnh các nguyên tắc cốt lõi gồm bảo đảm tính minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư, duy trì tính toàn vẹn và khả năng chống chịu của thị trường. AFM cho rằng trong bối cảnh thị trường tài chính liên tục biến đổi, cơ quan quản lý cần xây dựng khuôn khổ chính sách ổn định, có khả năng dự báo, tăng cường hợp tác quốc tế và áp dụng phương thức giám sát linh hoạt, dựa trên rủi ro để thích ứng với các xu hướng mới như trí tuệ nhân tạo, số hóa và sự hội nhập ngày càng sâu của thị trường vốn.

Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng cũng đã có buổi làm việc với ông Olaf Gelhausen, Giám đốc điều hành toàn cầu cùng Ban Lãnh đạo của Tập đoàn APM Terminals tại cảng Rotterdam, Hà Lan – một trong những trung tâm cảng biển và logistics hàng đầu thế giới. Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đánh giá cao APM Terminals trong quá trình hoạt động tại Việt Nam. Tập đoàn đã tham gia phát triển một số dự án cảng biển quy mô lớn, góp phần nâng cao năng lực khai thác và hiện đại hóa hệ thống cảng biển Việt Nam. Tiêu biểu là dự án Cảng container quốc tế Hateco Hải Phòng (HHIT) tại khu bến Lạch Huyện với công suất thiết kế khoảng 2 triệu TEU; và dự án Bến cảng Container Liên Chiểu tại Đà Nẵng do liên danh Hateco – APM Terminals đầu tư. Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh các dự án này không chỉ góp phần mở rộng năng lực hệ thống cảng biển Việt Nam mà còn đưa vào áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, vận hành, tự động hóa và phát triển bền vững, phù hợp với xu thế chuyển đổi xanh của ngành hàng hải toàn cầu. Phó Thủ tướng cũng chia sẻ về một số định hướng phát triển của Việt Nam, trong đó, xác định kinh tế biển, phát triển cảng biển và logistics là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Theo đó, Việt Nam dự kiến có nhu cầu vốn lớn cho hạ tầng cảng biển giai đoạn 2026-2030, hướng tới mục tiêu nâng công suất thông qua hàng hóa lên khoảng 1,4-1,6 tỷ tấn/năm vào năm 2030, phát triển hệ sinh thái logistics xanh, thông minh và hiện đại. Đồng thời, trong giai đoạn phát triển mới, Việt Nam đang ưu tiên đầu tư các hạ tầng chiến lược, đặc biệt là hạ tầng giao thông, cảng biển và logistics; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; xây dựng và vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế nhằm huy động nguồn lực về tài chính, công nghệ và quản trị phục vụ phát triển kinh tế.

Tại cuộc gặp, ông Olaf Gelhausen nhấn mạnh Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng hàng đầu của tập đoàn tại khu vực Đông Nam Á. Ông bày tỏ tự hào khi tập đoàn được đồng hành và đóng góp vào quá trình phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới, đặc biệt thông qua việc phát triển hệ thống cảng biển hiện đại, nâng cao năng lực logistics và kết nối chuỗi cung ứng. APM Terminals bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác đầu tư tại Việt Nam, đặc biệt trong phát triển hạ tầng logistics đa phương thức và kết nối đường sắt với cảng biển.

Các cuộc làm việc đã góp phần củng cố nền tảng hợp tác tài chính giữa Việt Nam và Hà Lan, mở ra cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, kết nối thị trường và thúc đẩy các sáng kiến mới trong lĩnh vực tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực vào mối quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hà Lan./.