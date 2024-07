Gurudev Sri Sri Ravi Shankar với “Hòa nhạc cho tâm hồn”

28/06/2024

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar (Ấn Độ) là nhà hoạt động nhân đạo và giáo viên thiền nổi tiếng thế giới. Ông là chủ tịch Hiệp hội Yoga Ấn Độ. Mới đây, ông đến Việt Nam hợp tác với Liên đoàn Yoga Việt Nam mang đến ngày hội kết nối văn hóa Việt Nam- Ấn Độ với tên gọi “Hòa nhạc cho tâm hồn”.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar là người sáng lập quỹ Art of Living (thành lập từ năm 1981) với các chương trình giáo dục thông qua các kỹ thuật của Yoga. Những bài thực hành này đã được chứng minh có hiệu quả ở phạm vi toàn cầu. Art of Living có mặt tại 180 quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam. Art of Living lan tỏa thông điệp bảo vệ môi trường sống và trồng cây xanh trên khắp thế giới, đã hỗ trợ 40,000 ngôi làng đào tạo nông dân làm nông nghiệp hữu cơ, xây dựng các khóa học nâng cao sức khỏe tinh thần và hạnh phúc…

Gurudev chia sẻ trí tuệ theo cách làm cho những lý tưởng cao đẹp có thể áp dụng vào trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Mỗi năm, Gurudev Sri Sri Ravi Shankar đã đến 70 thành phố tại nhiều quốc gia để thúc đẩy hòa bình và truyền cảm hứng về đạo đức, chống tham nhũng, giải quyết xung đột và chăm sóc cho tất cả mọi người. Năm 1997, Gurudev đồng sáng lập Hiệp hội quốc tế về giá trị con người (IAHV) để kết hợp với The Art of Living, điều phối các dự án phát triển bền vững, nuôi dưỡng các giá trị của con người.



Gurudev Sri Sri Ravi Shankar đến Việt Nam trong sự chào đón nồng nhiệt của người dân và các bạn bè quốc tế. Tại buổi giao lưu mang chủ đề: “Hòa nhạc cho tâm hồn”, ông chia sẻ chan hòa trong tràn ngập âm nhạc. Ông Sandeep Arya Sir, Đại sứ của Ấn Độ tại Việt Nam đã tham dự sự kiện này.

Sự kiện văn hóa, âm nhạc và trí tuệ diễn ra tại Cung Hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội) cùng với các tiết mục giao lưu văn hóa Ấn Độ-Việt Nam và sự tham gia của hơn 1.000 người. Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam



Tại Việt Nam các khóa học của The Art of Living được tổ chức tại nhiều tỉnh thành mang tên “Khóa học Hạnh phúc”. Đây là một trải nghiệm chuyển hóa kết hợp giữa kiến thức cổ xưa cùng các công cụ thực tiễn để giúp mọi người tìm lại niềm vui, xử lý căng thẳng hằng ngày và trở thành một phiên bản điềm đạm hơn, tự tin hơn của chính mình. “Hòa nhạc cho tâm hồn” chính là nơi để mỗi người học cách tĩnh lặng, cách quản trị cảm xúc, cách tập thở và thiền để cân bằng cuộc sống, phát huy trí tuệ của mình trong cách giải quyết công việc. Thầy Gurudev Sri Sri Ravi Shankar đã có những chia sẻ thật gần gũi, hữu ích nhằm có một cuộc sống hạnh phúc, bình an. Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam Thầy Gurudev Sri Sri Ravi Shankar là nhà hoạt động nhân đạo và giáo viên thiền nổi tiếng thế giới. Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam Gurudev Sri Sri Ravi Shankar đã được trao tặng Huân chương Padma Vibhushan, Giải thưởng thường niên dành cho công dân cao quý nhất của Ấn Độ và các giải thưởng công dân cao quý nhất của Colombia, Mông Cổ, Paraguay… Gurudev Sri Sri Ravi Shankar cùng với The Art of Living đến với khắp các vùng miền từ Hà Nội rồi TP.HCM, đến Vũng Tàu, Đồng Nai. Ở bất cứ nơi nào, ông cùng với người dân Việt Nam đều có những khoảnh khắc tuyệt đẹp của các khóa học nghệ thuật “ Hòa nhạc cho tâm hồn”. Gurudev Sri Sri Ravi Shankar truyền cảm hứng cho mọi người về lòng biết ơn, sự tự do, niềm vui, hạnh phúc, mãn nguyện. Ông cho biết: “Mọi người đều đang tìm kiếm hạnh phúc. Và điều mang lại sự ổn định trong chúng ta, khiến hạnh phúc của chúng ta trở nên mạnh mẽ, tôi gọi là trí tuệ. Trí tuệ cho cuộc sống”.

Tại Việt Nam, nhà sách Thái Hà books đã giới thiệu cuốn sách viết về ông có tên “Bình nguyên trên đỉnh cao”. Cuốn sách là nơi đúc kết và nuôi dưỡng mỗi người trong “Hòa nhạc của tâm hồn” được đón chào nhiệt liệt tại Việt Nam./.

Bài: Bích Vân Ảnh: Thanh Giang/ Báo ảnh Việt Nam