GS. TS Furuta Motoo: Từ nhà Việt Nam học đến người tiên phong cho đại học toàn cầu

06/11/2025

Với hơn nửa thế kỷ gắn bó cùng Việt Nam, GS. TS Furuta Motoo, Hiệu trưởng Đại học Việt - Nhật (VJU), Đại học Quốc gia Hà Nội, không chỉ được biết đến như một nhà Việt Nam học uyên thâm mà còn là người tiên phong kiến tạo mô hình đại học mang tầm quốc tế. Từ tình yêu dành cho con người và văn hóa Việt Nam, ông đã góp phần kết nối tri thức hai dân tộc, mở ra hướng đi mới cho giáo dục đại học Việt Nam trong kỷ nguyên hội nhập toàn cầu.

GS. TS Furuta Motoo trang trọng đánh trống khai giảng năm học mới 2025-2026.

GS. TS Furuta Motoo phát biểu chào đón sinh viên.

- Phóng viên: Thưa Giáo sư, ông còn nhớ ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến Việt Nam?

+ GS. TS Furuta Motoo: Tôi đến Hà Nội lần đầu vào tháng 12/1974. Khi ấy, miền Bắc Việt Nam vẫn còn chịu nhiều tàn phá của chiến tranh nhưng tôi cảm nhận được tinh thần quật cường và lòng tự hào dân tộc mãnh liệt của người Việt Nam. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều phòng trưng bày nghệ thuật trên phố Tràng Tiền - một biểu hiện sinh động của sức sống văn hóa, dù Hiệp định Paris mới được ký kết chưa lâu (Hiệp định Paris ký ngày 27/01/1973 - PV).

- Phóng viên: Là người nước ngoài đầu tiên đảm nhiệm cương vị Hiệu trưởng một trường đại học công lập của Việt Nam, ông bắt đầu công việc tại VJU như thế nào?

+ GS. TS Furuta Motoo: Tôi nhận thấy giáo dục đại học Việt Nam rất mạnh trong đào tạo chuyên môn nhưng còn hạn chế trong việc giúp sinh viên phát triển tư duy toàn cầu và khả năng thích ứng. Vì vậy, VJU lựa chọn triết lý giáo dục khai phóng, chú trọng phát triển năng lực tư duy, kỹ năng hợp tác quốc tế và tinh thần sáng tạo của sinh viên.

- Giáo sư, Tiến sĩ Furuta Motoo sinh năm 1949, tốt nghiệp Đại học Tokyo năm 1974, lấy bằng tiến sĩ năm 1990, hiện là Hiệu trưởng Trường Đại học Việt - Nhật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt - Nhật và Chủ tịch Hội Nhật Bản nghiên cứu Việt Nam.

- Là nhà Việt Nam học, ông có nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử và chính trị Việt Nam hiện đại. Ông từng giữ các chức vụ Viện trưởng Viện Cao học Văn hóa tổng hợp, Hiệu trưởng Trường Đại cương, Phó Giám đốc thường trực Đại học Tokyo (Nhật Bản).

- Ông là người nước ngoài đầu tiên nhận Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ và gần đây là Giải thưởng Bảo Sơn 2025, ghi dấu hơn nửa thế kỷ gắn bó với Việt Nam.





Hiệu trưởng Furuta Motoo đã có hơn 10 năm gắn bó với Trường ĐH Việt Nhật.

- Phóng viên: Ông đánh giá thế nào về giáo dục Việt Nam hiện nay, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu?

+ GS. TS Furuta Motoo: Người Việt Nam rất ham học và có nền tảng giáo dục lâu đời. Hiện nay, giáo dục đại học đang chuyển mình mạnh mẽ với tinh thần cải cách, đổi mới. Ở một số khía cạnh, các trường đại học Việt Nam đã tiên phong hơn cả Nhật Bản trong việc thích ứng nhanh với xu thế toàn cầu. Tôi tin rằng, Việt Nam sớm trở thành điểm đến hấp dẫn của sinh viên quốc tế.

GS. TS Furuta Motoo và Đại sứ Nhật trao đổi về định hướng hợp tác giáo dục tương lai. GS. TS Furuta Motoo trong cuộc họp bàn về định hướng 5 năm tới của ĐH Việt Nhật với đoàn công tác của chính phủ Nhật Bản đến thăm trường.

- Phóng viên: Ngành Nhật Bản học được xem là “đứa con tinh thần” của ông tại VJU. Chương trình này đã đạt được kết quả gì đáng chú ý?

+ GS. TS Furuta Motoo: Hiện nay, Nhật Bản học là chương trình có đông sinh viên nhất trong 9 chương trình đào tạo đại học của VJU. Chúng tôi triển khai đầy đủ ba bậc học là cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ với định hướng nghiên cứu Nhật Bản đương đại trong mối tương quan với Việt Nam, đồng thời đặc biệt chú trọng năng lực tiếng Nhật và hiểu biết văn hóa song phương. Chất lượng đào tạo của chương trình hiện tương đương với những đơn vị có truyền thống hàng chục năm trong lĩnh vực này.

GS. TS Furuta Motoo thân mật tiếp đón đoàn Nhật Bản tại buổi lễ khai giảng.

- Phóng viên: Là nhà Việt Nam học người Nhật, ông có thể chia sẻ vài dấu ấn đáng nhớ trong quá trình gắn bó với Việt Nam?

+ GS. TS Furuta Motoo: Thế hệ học giả Nhật trước tôi thường học nghiên cứu Việt Nam ở Mỹ hoặc Pháp. Tôi muốn đi theo con đường khác: trở thành nhà Việt Nam học “made in Việt Nam”. Dù không thể du học tại đây nhưng tôi có cơ hội giảng dạy tiếng Nhật tại Đại học Ngoại thương và gặp gỡ nhiều học giả lớn, nhiều giáo sư nổi tiếng như: Trần Văn Giàu, Phan Huy Lê, Văn Tạo, Dương Phú Hiệp… Chính họ đã giúp tôi trưởng thành trong hành trình nghiên cứu về Việt Nam.

Hiệu trưởng Furuta Motoo cùng các giáo sư, giảng viên ĐH Quốc Gia.

- Phóng viên: Giáo sư có những định hướng nào để VJU trở thành điểm đến của sinh viên quốc tế?

+ GS. TS Furuta Motoo: Sứ mệnh của VJU là bồi dưỡng nguồn nhân lực toàn cầu thông qua hợp tác Việt Nam - Nhật Bản. Trong 10 năm qua, khoảng 15% học viên cao học của trường đến từ hơn 10 quốc gia ở châu Á và châu Phi. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hợp tác quốc tế, đưa VJU trở thành môi trường học tập đa văn hóa của khu vực.

GS. TS Furuta Motoo cùng các sinh viên Trường ĐH Việt Nhật.

- Phóng viên: Trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026, ông muốn gửi gắm điều gì tới sinh viên Việt Nam?

+ GS. TS Furuta Motoo: Tôi luôn tự hào về sinh viên Việt Nam - những người thông minh, chăm chỉ và tràn đầy khát vọng. Tôi mong các em không ngừng học hỏi, sáng tạo và sẵn sàng trở thành những công dân toàn cầu, góp phần vào sự phát triển của đất nước và khu vực. Cùng với sứ mệnh của Đại học Việt - Nhật, tôi mong muốn góp phần bồi dưỡng nguồn nhân lực toàn cầu thông qua hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, những con người không chỉ có tri thức và kỹ năng mà còn mang trong mình tinh thần cởi mở, tôn trọng đa văn hóa và khát vọng vươn tới tương lai chung của nhân loại.

- Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!

Bài: Bích Vân - Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

