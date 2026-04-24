Gỏi cuốn Sài Gòn - “Đại sứ” ẩm thực đất phương Nam

24/04/2026

Không cầu kỳ qua lửa đỏ hay đẫm mình trong dầu mỡ, món ăn này là sự tôn vinh tuyệt đối hương vị nguyên bản của tự nhiên. Xuyên qua lớp bánh tráng mỏng manh, trong suốt tựa pha lê, thực khách được chiêm ngưỡng một tác phẩm nghệ thuật thị giác hoàn mỹ: sắc đỏ au rực rỡ của tôm luộc, màu trắng ngà của thịt ba rọi mềm mại, xen lẫn sắc xanh mướt của hẹ lá và các loại thảo mộc nhiệt đới.

Gỏi cuốn Sài Gòn - kiệt tác ẩm thực thanh mát với sự kết hợp tinh tế của các nguyên liệu tươi sống, dùng kèm hai bản phối nước chấm đặc trưng: tương đậu phộng bùi béo và mắm nêm đậm vị. Ảnh: Nguyễn Luân/Báo ảnh Việt Nam

Thế nhưng, nghệ thuật thưởng thức gỏi cuốn chỉ thực sự thăng hoa và chạm đến đỉnh cao khi kết tinh cùng nước chấm - linh hồn của nghệ thuật ẩm thực Việt. Đây là “một cuộc đối thoại” đa chiều của vị giác. Lựa chọn thứ nhất là nước chấm tương đen phối trộn cùng bơ đậu phộng, tạo nên một kết cấu sánh mịn, bùi béo, điểm xuyết đồ chua và chút sa tế, mang lại cảm giác ấm áp, tròn vị cho những ai chuộng sự nhẹ nhàng. Lựa chọn thứ hai, dành cho những tâm hồn muốn dấn thân khám phá chiều sâu văn hóa bản địa, chính là mắm nêm. Loại nước sốt lên men trứ danh mang đậm hơi thở đại dương này được chế tác khéo léo cùng dứa tươi băm nhuyễn, tỏi và ớt, gõ những nhịp điệu chua, cay, mặn, ngọt cực kỳ mãnh liệt lên đầu lưỡi.

Thưởng thức một chiếc gỏi cuốn không chỉ là ăn mà còn là đang trải nghiệm một lát cắt thanh bình, tươi mát của văn hóa bản địa. Sự cân bằng hoàn hảo giữa hàm lượng đạm thanh khiết, chất xơ tự nhiên và nghệ thuật pha chế nước chấm đỉnh cao đã biến gỏi cuốn thành một đại sứ ẩm thực quyến rũ, một lời chào nồng nhiệt nhất gửi đến những thực khách năm châu./.

Một số địa chỉ thưởng thức gỏi cuốn ở Thành phố Hồ Chí Minh:



1. Bếp cuốn Sài Gòn

Địa chỉ: số 76 Võ Văn Tần, Thành phố Hồ Chí Minh

2. Gỏi cuốn Minh Bùi Viện

Địa chỉ: số 84/32 Bùi Viện, Thành phố Hồ Chí Minh

3. Bà Dzú - Quán gỏi cuốn ngon ở Sài Gòn

Địa chỉ: số 26/26 Đỗ Quang Đẩu, Thành phố Hồ Chí Minh



Bài và ảnh: Nguyễn Luân/ Báo ảnh Việt Nam

