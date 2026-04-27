Gỏi cá tầm cuốn rau rừng

27/04/2026

Có xuất xứ từ rừng ẩm và dòng nước lạnh của Tam Đảo, gỏi cá tầm cuốn rau rừng là sự kết hợp của cá tươi, nấm hầu thủ quý hiếm và các loại rau bản địa mang hương vị rất riêng. Mỗi chiếc gỏi cuốn lại mở ra các lớp hương vị khác nhau, tạo nên trải nghiệm ẩm thực giàu biến đổi và in đậm dấu ấn vùng núi.

Cá tầm nướng than hoa, món ăn nên thưởng thức khi đến với Tam Đảo. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Tam Đảo là vùng đất của khí lạnh và độ ẩm cao, nơi thiên nhiên không ưu đãi cho nhiều loại cây trồng phổ biến nhưng lại đặc biệt hào phóng với những sản vật mang tính chọn lọc. Trong rừng ẩm Tam Đảo, cá tầm có thể phát triển trong dòng nước lạnh sâu, những loài rau rừng mang vị thơm tự nhiên và đặc biệt là nấm hầu thủ, một dòng nấm quý hiếm, chỉ xuất hiện khi điều kiện sinh thái ôn đới đủ ổn định và trong lành.

Từ chính những đặc trưng ấy, gỏi cá tầm cuốn rau rừng được hình thành như một cách chuyển tải tinh thần Tam Đảo vào ẩm thực.

Nguyên liệu chính của món ăn là cá tầm được nuôi ở vùng nước lạnh tại Tam Đảo. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Trong món ăn này, nấm hầu thủ giữ một vai trò trung tâm. Đây là dòng nấm quý hiếm, từ lâu đã được xem như thực phẩm bồi bổ, hỗ trợ tiêu hóa và tốt cho não bộ. Không chỉ có giá trị dinh dưỡng, nấm hầu thủ còn mang vị ngọt tự nhiên, hậu vị dài và cảm giác “ấm” rất đặc trưng. Nấm được áp chảo nhẹ, sau đó xé sợi bằng tay, giữ nguyên kết cấu tự nhiên: dai, đàn hồi và có độ ngọt rõ rệt. Khi trộn cùng cá tầm tươi và thính, nấm không làm mờ vị cá mà ngược lại, kéo vị ngọt sâu hơn, tạo chiều sâu và sự liền mạch cho cả miếng cuốn. Chính lớp kết cấu ấy khiến mỗi chiếc cuốn không chỉ là sự kết hợp của nguyên liệu, mà trở thành một trải nghiệm cảm nhận rõ ràng bằng răng, lưỡi và hậu vị.

Các loại rau gia vị như xả, ớt, khế …tạo thêm hương vị cho món cá nướng.

Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam Cá tầm được chọn từ những con khỏe nhất, thịt săn, mát và sạch vị nước lạnh. Rau rừng Tam Đảo mang theo mùi thơm đặc trưng của núi. Hạt dẻ nướng cùng nhiều loại nấm rừng được ninh mềm, hòa quyện trong phần sốt chấm đặc chế từ cá tầm, tạo nên nền vị bùi, ấm và tròn. Tất cả được đặt lên mâm như một tổng thể mở, nơi người ăn tự cuốn, tự chọn tỷ lệ và tự tạo nên hương vị cho riêng mình.

Cá được tẩm ướp nước sốt. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Cá tầm sau khi tẩm ướt được nướng trên than. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Điều thú vị của gỏi cá tầm cuốn rau rừng nằm ở cách thưởng thức. Mỗi lần cuốn là một lựa chọn khác: thêm một loại lá, bớt một chút nấm, thêm vài gia vị bản địa, tăng hay giảm phần sốt. Chính vì vậy, hương vị không đứng yên.

Có lúc vị cá tầm nổi rõ, mát và tinh. Có lúc nấm và sốt dẫn dắt, dày và ấm. Lúc rau rừng chiếm ưu thế, mang theo chút cay, chút chát, rất “núi”. Suốt bữa ăn là một chuỗi chuyển động của vị giác chậm rãi, nhiều lớp và không lặp lại.

Món ăn hiện lên với nhiều gam màu tự nhiên: xanh của lá rừng, vàng của hạt dẻ, trắng của nấm hầu thủ, đỏ của ớt và tính thủy của cá tầm. Không cần chủ ý, bàn tiệc tự thân đã gợi nhắc đến sự cân bằng của ngũ hành: Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, hòa vào nhau một cách nhẹ nhàng.

Món cá tầm nướng than hoa. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Gỏi cá tầm cuốn rau rừng không tìm cách gây ấn tượng bằng kỹ thuật chế biến cầu kỳ. Giá trị của món ăn nằm ở việc giữ nguyên bản sắc của vùng đất đã sinh ra nó: khí lạnh, rừng ẩm, sản vật hiếm và sự cân bằng tự nhiên.

Ở đó, cá tầm và nấm hầu thủ không chỉ là nguyên liệu, mà là dấu ấn của rừng, góp phần tạo nên chiều sâu và sự khác biệt cho món ăn rất Tam Đảo này./.

Bài và ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam