Giữ gìn nghề gia truyền và phát triển hương sạch làm từ thảo mộc

24/06/2026

Xưởng sản xuất hương sạch của gia đình anh Trần Đình Quốc xã Trần Phú, tỉnh Hải Phòng có một lối đi đặc biệt: giữ gìn nghề gia truyền và phát triển làm hương sạch từ nguyên liệu thảo mộc. Sản phẩm hương nhãn hiệu Quốc Bảo đạt chứng nhận OCOP 3 sao và đang hướng đến xuất khẩu thị trường châu Á.



Các làng nghề làm hương nơi quê hương của anh Trần Đình Quốc trước kia tại Hải Dương ( nay là TP Hải Phòng), có lịch sử hàng trăm năm trong nghề làm hương. Xã Quốc Tuấn có 3 thôn An Xá, Đông Thôn và Trực Trì (nay là xã Trần Phú) đã được công nhận là làng nghề làm hương truyền thống từ năm 2006. Nơi đây các hộ gia đình đều duy trì kỹ thuật làm hương xạ truyền thống bằng thuốc bắc. Nhiều thế hệ trong gia đình anh Đình Quốc đều nắm vững bí quyết nghề làm hương. Đó là tạo ra sản phẩm hương nổi tiếng với công thức phối trộn nguyên liệu cầu kỳ, sử dụng các vị thuốc bắc như đại hoàng, tế tân, hoàng đàn... tạo ra mùi hương độc đáo, ít nơi nào sánh bằng. Nghề làm hương đã tạo việc làm ổn định cho bà con địa phương và là chỉ dẫn địa lý của vùng quê này.

Tăm hương (lõi cây hương) được xếp vào máy làm hương. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Đóng bao và nhãn cho hương thành phẩm. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Anh Trần Đình Quốc sinh năm 1991, thế hệ trẻ của dòng họ Trần ở Điền Trì xã Trần Phú sau nhiều năm đi làm xa đã trở về quê hương tiếp quản nghề truyền thống của gia đình và phát triển nghề làm hương theo một lối đi riêng phù hợp với xu thế kinh tế thị trường. Năm 1996, Xưởng sản xuất hương Quốc Bảo được thành lập theo mô hình gia đình: Làm hương thủ công giữ gìn tinh hoa làng nghề truyền thống An Xá. Hương Quốc Bảo đa dạng hoá sản phẩm từ hương cây, hương vòng đóng hộp đến nụ trầm đều được đổi mới bao bì sản phẩm. Cái cốt và làm nên sự đặc sắc của hương Quốc Bảo chính là nguyên liệu thiên nhiên sạch 100%. Các loại thảo mộc như rễ cây, thuốc bắc đều được gia đình nhập từ vùng trồng nguyên liệu tự nhiên tại Nghệ An. Với thành phần thảo mộc tự nhiên nên hương Quốc Bảo có mùi thơm dịu nhẹ, dễ chịu. Đặc biệt sản phẩm không có hóa chất độc hại, hương cháy đều, thơm lâu và ít khói. Mỗi sản phẩm đều được chăm chút từ khâu chọn nguyên liệu, ép trầm đến hoàn thiện thành phẩm. Anh Trần Đình Quốc cho biết: “Một nén nhang sạch không chỉ mang hương thơm, mà còn mang sự an lành cho mỗi gia đình.”

Các que hương được xếp như những bông hoa phơi nắng tự nhiên. Ảnh: Tư liệu Anh Quốc đã từng sang Nhật Bản làm việc, từ đó anh cũng học hỏi quy trình quản lý hệ thống của người Nhật và đặc biệt là ứng dụng máy móc hiện đại vào quy trình sản xuất hương truyền thống. Xưởng hương Quốc Bảo đã đầu tư nhà xưởng từ kho nguyên liệu đến dây chuyền các máy trộn bột, máy ép trầm hiện đại, sạch, an toàn lao động và đảm bảo vệ sinh môi trường, giúp nâng cao năng xuất làm hương và sức khoẻ cho người lao động. Nếu như trước kia, một ngày công xuất của xưởng là 60kg hương thì nay Xưởng Quốc Bảo có thể sản xuất đồng loạt tối đa 600kg một ngày. Đây cũng là năng lực để Hương Quốc Bảo mở rộng sản xuất và hướng đến xuất khẩu hương đến các quốc gia trong khu vực châu Á. Anh Quốc cho biết: Xưởng Hương Quốc Bảo cũng đã có nhiều đơn hàng cung cấp cho du khách du lịch quốc tế khi đến thăm làng nghề hương. Tiêu chuẩn, chất lượng hương Quốc Bảo “sạch từ tâm” là yếu tố văn hoá bản địa mà bạn bè quốc tế đến Việt Nam đều rất thích. Không chỉ là một sản phẩm hương thơm, hương Quốc Bảo còn là sự kết nối với giá trị tâm linh, sự an yên và nét đẹp văn hóa Việt tại làng quê.

Công nhân hoàn thiện đóng gói hương. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Tới thăm làng nghề truyền thống sản xuất hương ở thôn An Xá, khắp nơi trên mỗi nẻo đường quê, nơi góc sân, hiên nhà, du khách sẽ thấy người dân đều đang phơi hương. Màu sắc đỏ thắm của hương như những bông hoa rực rỡ sắc màu. Còn khi bước chân vào cổng nhà Xưởng sản xuất hương Quốc Bảo, ai cũng cảm nhận được hương thơm dịu nhẹ của thảo mộc lan toả khắp nơi. Đó là mùi của các loại rễ cây, thuốc bắc được trộn nghiền. Tại Xưởng, bà con lao động rất chăm chú, họ nhanh tay đóng hương, dập mác rồi cặm cụi phơi hương. Đó là nét đẹp lao động bình dị nhưng thấm đẫm văn hoá làng quê Việt Nam.



Hiện nay, Xưởng sản xuất hương Quốc Bảo đã mở rộng đại lý khắp các tỉnh thành và bán hàng trên hệ thương mại điện tử. Xưởng sản xuất hương Quốc Bảo đã tạo việc làm cho lao động địa phương ổn định với mức 8-10 triệu đồng/ tháng.

Anh Trần Đình Quốc, Giám đốc Xưởng sản xuất hương Quốc Bảo giới thiệu sản phẩm hương truyền thống với du khách tham quan làng nghề hương An Xá. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Hương Quốc Bảo đến với các hội chợ tiêu dùng. Ảnh: Tư liệu

Để giữ gìn nghề gia truyền và phát triển hương sạch làm từ thảo mộc, anh Trần Đình Quốc đang thực hiện dự án hương sạch từ thảo mộc để tham gia sản phẩm sáng tạo dành cho thanh niên Việt Nam. Anh cho biết, Xưởng muốn mang dự án hương “sạch từ tâm” Quốc Bảo lan toả không chỉ thị trường Việt Nam mà cả quốc tế để từ đó nâng cao giá trị cho làng nghề làm hương và khẳng định bản sắc Việt Nam qua từng sản phẩm làng nghề./.

Bài: Vân Trần - Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam và Tư liệu



