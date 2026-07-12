Giỗ trận Vị Xuyên – Khúc tri ân nơi biên cương

12/07/2026

Lễ giỗ trận Vị Xuyên không chỉ là dịp tri ân các Anh hùng liệt sĩ mà còn góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp lòng tự hào dân tộc và ý thức bảo vệ chủ quyền biên giới cho thế hệ trẻ.

Ngày 12/7, tại Đài hương 468, xã Thanh Thủy (Tuyên Quang), hàng trăm đoàn cựu chiến binh, thân nhân liệt sĩ cùng đông đảo nhân dân từ khắp mọi miền Tổ quốc đã về dự Lễ giỗ trận Vị Xuyên, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

Giữa tiếng chuông ngân vang nơi miền biên cương, những người lính năm xưa lặng lẽ thắp nén nhang tưởng nhớ đồng đội. Sau hơn bốn thập kỷ, ký ức về một thời hoa lửa vẫn vẹn nguyên trong lòng những người trở về chiến trường xưa, nơi biết bao người con ưu tú của Tổ quốc đã gửi lại tuổi xuân để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng nơi biên cương phía Bắc.

Những giọt nước mắt của các cựu chiến binh khi nhớ về những người đồng đội đã mãi nằm lại trên mặt trận Vị Xuyên. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Các cựu chiến binh chia sẻ ký ức chiến trường Vị Xuyên với thế hệ trẻ. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN

Đức Thọ