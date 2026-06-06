Gieo mầm xanh trên hành trình khám phá Tuyên Quang

06/06/2026

Từ cuối tháng 4/2026 đến nay, gần 5.000 cây xanh đã được trồng trên các cung đường du lịch của vùng Cao nguyên đá Tuyên Quang. Điều đặc biệt, những mầm cây ấy được trồng xuống bởi hàng nghìn du khách trong và ngoài nước khi đến với vùng cao nguyên đá. Mỗi cây xanh được trồng là một kỷ niệm được gửi lại, một hành động nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, góp phần phủ xanh cảnh quan và lan tỏa thông điệp về du lịch có trách nhiệm với môi trường.

Tự tay gieo mầm xanh là trải nghiệm đặc biệt của du khách nước ngoài khi đến khám phá Cao nguyên đá. Ảnh: Đức Thọ - TTXVN