Giáo dục tỉnh Điện Biên chuyển mình với mô hình STEAM và công nghệ hiện đại

17/04/2026

Học sinh tỉ mỉ lắp ráp các bộ kit STEAM đa năng dưới sự hướng dẫn của giáo viên chuyên môn. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia ra đời đang thổi làn gió mới vào công cuộc đổi mới sáng tạo của các cấp, các ngành và các lĩnh vực. Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên cũng đang từng bước hiện thực hóa định hướng này bằng việc triển khai mô hình giáo dục STEAM, ứng dụng công nghệ trong dạy và học tại các trường học.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên, việc đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ vào dạy và học đã được triển khai đồng bộ và bài bản.

Thầy Vũ Trung Hoàn, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, hiện nay trường đã đầu tư 41 phòng học thông minh với hệ thống bảng tương tác hiện đại, cùng 4 phòng tin học phục vụ học trực tuyến và tổ chức thi trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thầy và trò Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên trong giờ học thực hành lắp ráp robot tại phòng học STEAM. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Không chỉ dừng lại ở cơ sở vật chất, nhà trường còn chú trọng khai thác hiệu quả các thiết bị để phục vụ giảng dạy. Các bộ môn đã tích cực sử dụng phòng học thông minh, giúp học sinh tiếp cận bài học một cách trực quan, sinh động hơn, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục.

Đặc biệt, Thư viện Công nghệ STEAM Hub được triển khai thông qua sự hợp tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Tổ chức STEAM for Vietnam tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh Điện Biên hướng tới mục tiêu phổ cập AI và thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ trong giảng dạy.

Thư viện được trang bị đồng bộ các thiết bị hiện đại như màn hình thông minh, bộ công cụ robotics, sân thi đấu robot, các bộ kit STEAM đa năng cùng không gian học tập mở. Tại đây, học sinh không chỉ tiếp cận kiến thức lý thuyết mà còn trực tiếp tham gia lắp ráp robot, lập trình và triển khai các dự án sáng tạo.

Giờ học thử nghiệm vận hành robot. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Theo thầy Vũ Trung Hoàn, khi có thư viện công nghệ STEAM Hub nhà trường định hướng thành lập các nhóm học sinh đam mê công nghệ dưới sự hướng dẫn của giáo viên các môn Tin học, Vật lý, Sinh học, nhằm phát triển năng lực sáng tạo và tham gia các cuộc thi khoa học kỹ thuật. Hiện nay, học sinh của trường đang tích cực chuẩn bị cho các cuộc thi robotics do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo cũng đã sẵn sàng tham gia các cuộc thi công nghệ.

Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, việc ứng dụng công nghệ và STEAM cũng mang lại những chuyển biến rõ nét trong giảng dạy cho giáo viên và học sinh.

Quang cảnh một tiết học của các em học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tại phòng học STEAM của trường. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Bà Bùi Thị Anh, Hiệu trưởng nhà trường cho biết từ năm 2020 trường đã được trang bị các thiết bị hiện đại như cổng thông minh, màn hình tương tác. Đến cuối năm 2025, nhà trường tiếp tục được đầu tư phòng học STEAM đạt tiêu chuẩn quốc tế. Sau các đợt tập huấn, đội ngũ giáo viên đã chủ động xây dựng kế hoạch giảng dạy, tích hợp công nghệ vào từng bộ môn. Đến nay, nhiều môn học đã triển khai hiệu quả.

“Đặc biệt, môn Toán ghi nhận sự thay đổi rõ rệt khi giáo viên ứng dụng các phần mềm mô phỏng hình học không gian. Nếu trước đây học sinh chỉ quan sát trên mặt phẳng, thì nay có thể tương tác, xoay hình 3D để hiểu sâu bản chất vấn đề. Kết quả là trong 3 năm gần đây, chất lượng môn Toán được nâng cao đáng kể với nhiều giải thưởng cao, trong đó có thể kể học sinh đạt giải thưởng danh giá Lê Văn Thiêm và tham gia đội tuyển Olympic quốc tế Toán vào năm 2026.”- bà Bùi Thị Anh cho biết thêm.

Những giờ học hào hứng và đầy mới lạ, thú vị. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Theo cô Dương Thị Hồng Gấm, giáo viên môn Sinh học cho biết, việc thực hành thí nghiệm trong phòng học STEAM đã giúp học sinh tiếp cận thí nghiệm ảo, phân tích số liệu chi tiết và hiểu sâu hơn bản chất khoa học.

“Ứng dụng khoa học công nghệ thông qua giáo dục STEAM vào các môn học đã góp phần rút ngắn khoảng cách giữa học sinh vùng cao với các trường khác trong cả nước. Khi được tiếp cận thí nghiệm thực hành qua giáo dục STEAM, các em có thể phát huy khả năng, tự tin tham gia các kỳ thi và đạt kết quả tốt hơn.”- cô Dương Thị Hồng Gấm chia sẻ thêm.

Không gian học tập và thiết bị học tập được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Em Dương Phạm Hoàng Yến, học sinh lớp 12 chuyên Lê Quý Đôn cho biết: “Việc học ở phòng STEAM mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác biệt. Trước đây chủ yếu học lý thuyết, còn bây giờ được làm thí nghiệm và quan sát trực tiếp nên em thấy dễ hiểu và thú vị hơn rất nhiều.”.

Giờ thực hành môn sinh học với các thiết bị hiện đại giúp học sinh có cái nhìn trực quan hơn về môn học. Ảnh: Trần Thanh Giang/Báo ảnh Việt Nam

Có thể nói, việc triển khai mô hình giáo dục STEAM và ứng dụng công nghệ trong dạy và học đã mở ra cơ hội để giáo viên và học sinh tiếp cận với công nghệ, qua đó góp phần giúp ngành giáo dục tỉnh Điện Biên từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong thời đại chuyển đổi công nghệ số./.

Mô hình giáo dục STEM là phương pháp giảng dạy tích hợp 4 lĩnh vực Khoa học (Science), Công nghệ (Technology), Kỹ thuật (Engineering) và Toán học (Math). Thay vì học lý thuyết riêng rẽ, STEM kết hợp chúng để giải quyết các vấn đề thực tế của học sinh, giúp học sinh phát triển kỹ năng tư duy, phản biện, sáng tạo và ứng dụng kiến thức vào cuộc sống. Nguồn gốc của mô hình này bắt nguồn từ những năm 1990 tại Hoa Kỳ, nhằm tháo gỡ các hạn chế của phương pháp giáo dục truyền thống trong việc chuẩn bị nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của thời kỳ công nghiệp hóa – hiện đại hóa.