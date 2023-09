Giám đốc CCIHP Hoàng Tú Anh với sứ mệnh đạt công bằng sức khỏe cho người dân

BS Tú Anh - nguyên Chủ tịch của Liên Minh quyền tình dục, thành viên ban điều hành Mạng lưới phòng chống bạo lực giới Việt Nam (GBVNET), thành viên của Southeast Asia Consortium on Gender, Sexuality and Health, thành viên ban điều hành của trung tâm nghiên cứu phụ nữ và nguồn lực châu Á – Thái Bình Dương (Asia-Pacific Research and Resource Center for Women - ARROW) và thành viên ban cố vấn IDAHO.