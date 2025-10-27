Giải thưởng Công nghệ từ Trái tim: Lan tỏa tinh thần Nghị quyết 57

27/10/2025

Giải thưởng ảnh/video Công nghệ từ Trái tim, sau hai lần tổ chức thành công, không chỉ đơn thuần là một cuộc thi tôn vinh những tác phẩm xuất sắc, mà còn là một kênh truyền thông hiệu quả, góp phần lan tỏa sâu rộng tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia". Giải thưởng này đang đóng vai trò cầu nối quan trọng, đưa các chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước đến gần hơn với công chúng thông qua những hình ảnh và câu chuyện chân thực, giàu cảm xúc.

Nghị quyết 57, được ban hành ngày 22/12/2024, xác định phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia là "đột phá quan trọng hàng đầu, là động lực chính để phát triển nhanh lực lượng sản xuất hiện đại, hoàn thiện quan hệ sản xuất, đổi mới phương thức quản trị quốc gia, phát triển kinh tế - xã hội, ngăn chặn nguy cơ tụt hậu, đưa đất nước phát triển bứt phá, giàu mạnh trong kỷ nguyên mới". Nghị quyết này không chỉ là sự cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đảng về phát triển đất nước mà còn thể hiện tầm nhìn chiến lược, lấy con người làm trung tâm và khát vọng thịnh vượng cho dân tộc.

Trong bối cảnh Nghị quyết 57 được triển khai mạnh mẽ, Giải thưởng Công nghệ từ Trái tim đã trở thành một diễn đàn trực quan sinh động để công chúng hình dung rõ nét hơn về những thành tựu và tiềm năng của công nghệ Việt Nam. Qua lăng kính của các nhiếp ảnh gia và nhà làm phim, những khái niệm trừu tượng về "đột phá khoa học", "đổi mới sáng tạo", và "chuyển đổi số" được tái hiện một cách gần gũi, dễ hiểu và đầy cảm hứng.

Tại Lễ trao giải lần thứ hai, bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN, đã khẳng định: "Trong kỷ nguyên số, thành tựu công nghệ không chỉ làm cho cuộc sống trở nên thuận lợi hơn, tường minh hơn mà còn thực sự là động lực đưa đất nước ta tiến bước trên con đường phát triển bền vững và thịnh vượng".

Các tác phẩm đoạt giải tại Giải thưởng Công nghệ từ Trái tim lần 2, như bộ ảnh "Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội", tác phẩm video "Học sinh Lào Cai nghiên cứu, phát triển hệ thống cảnh báo khẩn cấp thiên tai", hay ảnh đơn "Niềm vui được làm quen cùng robot", đều là những minh chứng sống động cho chủ đề "Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng".

Những tác phẩm này không chỉ thể hiện sự say mê học hỏi, khám phá công nghệ của thế hệ trẻ, mà còn ghi lại khoảnh khắc con người làm chủ công nghệ, biến ý tưởng sáng tạo thành hiện thực phục vụ cộng đồng, phòng chống thiên tai, hay nâng cao chất lượng cuộc sống cho người yếu thế. Chúng phản ánh tinh thần đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, đúng như định hướng mà Nghị quyết 57 đã đề ra.





Giải thưởng Công nghệ từ Trái tim lần 2 giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong công cuộc phát triển đất nước. Không những thế, Giải thưởng còn tạo động lực cho các cá nhân, tổ chức tiếp tục nghiên cứu, ứng dụng và phát triển công nghệ phục vụ lợi ích cộng đồng và quốc gia, khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu công nghệ "thương hiệu Việt Nam", khẳng định năng lực và trí tuệ của con người Việt.

Sự phối hợp giữa TTXVN và Viettel trong việc tổ chức Giải thưởng Công nghệ từ Trái tim thể hiện sự đồng hành của các cơ quan truyền thông và doanh nghiệp công nghệ tiên phong trong việc hiện thực hóa mục tiêu của Nghị quyết 57. Thông qua những thước phim, những bức ảnh đầy cảm xúc, tinh thần "Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng" ngày càng được lan tỏa mạnh mẽ, hứa hẹn một tương lai phát triển bứt phá, giàu mạnh và bền vững cho đất nước. Giải thưởng này không chỉ là minh chứng cho những nỗ lực hiện tại mà còn là lời kêu gọi hành động, thúc đẩy mỗi cá nhân, mỗi tổ chức cùng chung tay kiến tạo một tương lai số đậm tính nhân văn./.