Giải thưởng Công nghệ từ trái tim lần 2: Vinh danh những khoảnh khắc sáng tạo và nhân văn

24/10/2025

Chiều 23/10, Lễ trao Giải thưởng ảnh/video Công nghệ từ Trái tim "Technology with heart" lần thứ hai đã diễn ra trang trọng tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Hà Nội. Sự kiện do Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội (Viettel) phối hợp tổ chức, vinh danh 32 tác phẩm xuất sắc nhất, bám sát chủ đề "Sáng tạo Việt - Đường tới thịnh vượng".

Giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà nhiếp ảnh, nhà quay phim chuyên và không chuyên trên khắp cả nước, với hàng ngàn tác phẩm gửi về. Hội đồng Giám khảo đã làm việc công tâm, lựa chọn ra những tác phẩm không chỉ xuất sắc về mặt kỹ thuật mà còn truyền tải được những thông điệp ý nghĩa, giàu cảm xúc về vai trò của công nghệ trong cuộc sống.

Phát biểu tại lễ trao giải, bà Vũ Việt Trang, Tổng Giám đốc TTXVN, Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng, nhấn mạnh: "Các tác phẩm đều chạm đến 'trái tim' - nơi tình yêu, niềm đam mê và khát vọng được gieo mầm và nuôi dưỡng bằng những thành tựu của khoa học, công nghệ; khơi dậy niềm tự hào về những thành tựu công nghệ mang thương hiệu Việt Nam."

Giải Nhất hạng mục ảnh đơn thuộc về tác giả Bùi Văn Vân (TP. Hồ Chí Minh) với tác phẩm "Niềm vui được làm quen cùng robot". Khoảnh khắc em nhỏ hồn nhiên, tò mò khám phá chú robot trong buổi học STEM đầu tiên đã chinh phục trái tim người xem, thể hiện sự giao thoa giữa thế giới trẻ thơ và tương lai công nghệ.

Tác phẩm “Niềm vui được làm quen cùng robot” của tác giả Bùi Văn Vân đoạt giải Nhất thể loại Ảnh đơn.

Bộ ảnh "Robot làm nhân viên AI phục vụ hành chính công tại Hà Nội" của tác giả Nguyễn Phú Khánh và Trần Thanh Giang (Hà Nội) giành giải Nhất hạng mục ảnh bộ. Bộ ảnh khắc họa chân thực hình ảnh những "nhân viên AI" hỗ trợ người dân tại Trung tâm Hành chính công phường Cửa Nam, mang đến một cái nhìn thân thiện, minh bạch và hiệu quả về ứng dụng công nghệ trong dịch vụ công.

Giải Nhất hạng mục video thuộc về tác giả Lục Hương Thu và Nguyễn Tuấn Khôi (Lào Cai) với tác phẩm "Học sinh Lào Cai nghiên cứu, phát triển hệ thống cảnh báo khẩn cấp thiên tai". Video kể câu chuyện cảm động về tinh thần sáng tạo và trách nhiệm cộng đồng của các em học sinh vùng cao, khi các em tự nghiên cứu, phát triển hệ thống cảnh báo thiên tai, góp phần bảo vệ cuộc sống của người dân.

Các tác phẩm đoạt giải không chỉ được đánh giá cao về mặt nghệ thuật mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về tình yêu, đam mê và khát vọng. Nhiều tác phẩm ca ngợi sự kết nối ý nghĩa mà công nghệ mang lại cho người khuyết tật và yếu thế, giúp thay đổi cuộc sống của đồng bào vùng cao.

Bà Trần Thị Thu Đông, Chủ tịch Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam, đánh giá cao tính đa dạng của các tác phẩm, khi vinh danh các đối tượng thụ hưởng công nghệ như từ trẻ em đến người cao niên, người lao động thuộc nhiều lĩnh vực, các tín đồ tôn giáo, các nhóm người yếu thế như dân tộc thiểu số, người khuyết tật...

Giải thưởng ảnh/video "Công nghệ từ Trái tim" lần thứ 2 đã khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ trong việc xây dựng một xã hội văn minh, hiện đại và tràn đầy tình yêu thương. Những tác phẩm đoạt giải sẽ tiếp tục được trưng bày tại Vườn hoa Tao Đàn (Hà Nội) từ ngày 23-26/10, để công chúng có thể chiêm ngưỡng và cảm nhận những câu chuyện công nghệ đầy cảm hứng.

Sự kiện này cũng là dịp để nhìn lại những thành tựu và định hướng tương lai cho ngành công nghệ Việt Nam. Việc đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển các công nghệ mới, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuỗi khối (blockchain), sẽ giúp Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ công nghệ thế giới và mang lại những lợi ích thiết thực cho người dân./.