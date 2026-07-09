Gia Lai ngăn chặn khai thác hải sản bất hợp pháp

09/07/2026

Lực lượng biên phòng Gia Lai thực hiện các giải pháp chống khai thác IUU, đẩy mạnh tuyên truyền, tuần tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm.

Cùng với các địa phương trên cả nước, tỉnh Gia Lai đang tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng khai thác hải sản bất hợp pháp. Trên các tuyến biển, lực lượng biên phòng đã triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, phát hiện, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá, ngư dân vi phạm các quy định về IUU.

Đình Quân