Gia Lai đẩy nhanh công tác xác định danh tính liệt sĩ

09/07/2026

Gia Lai hiện có gần 12.000 phần mộ tại 119 nghĩa trang chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN.

Huy động lực lượng quân đội, y tế và chính quyền cơ sở cùng vào cuộc, tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn cao điểm của Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN được thu thập là thêm một cơ hội để xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, đáp ứng mong mỏi của thân nhân sau nhiều thập kỷ chờ đợi.

Qua thống kê, toàn tỉnh Gia Lai có trên 54.000 liệt sĩ, trong đó hơn 31.000 hài cốt đã được quy tập; gần 24.000 liệt sĩ vẫn chưa được tìm thấy. Trên địa bàn tỉnh, hiện có gần 12.000 phần mộ tại 119 nghĩa trang chưa xác định được thông tin, cần lấy mẫu phục vụ giám định ADN.