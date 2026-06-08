Gà lôi Việt Nam sinh trưởng thành công tại vườn thú Bỉ

08/06/2026



Hai cá thể Gà lôi Việt Nam vừa được sinh ra tại công viên động vật Pairi Daiza (Bỉ), đánh dấu tín hiệu tích cực trong nỗ lực bảo tồn một trong những loài chim quý hiếm và có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất thế giới.

Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, sự kiện diễn ra trong bối cảnh công tác bảo tồn Gà lôi Việt Nam đang có những bước tiến mới. Năm 2026, khoảng 20 cá thể từ các chương trình bảo tồn quốc tế đã được đưa trở lại Việt Nam trong khuôn khổ dự án tái thả, với sự tham gia của nhiều tổ chức và chuyên gia quốc tế.

Tại khu nhà kính Oasis của Pairi Daiza, hai cá thể gà lôi non vừa chào đời sau quá trình chăm sóc và theo dõi nghiêm ngặt. Theo Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Gà lôi Việt Nam thuộc nhóm “cực kỳ nguy cấp”, thậm chí có thể đã biến mất trong tự nhiên. Việc nhân giống thành công được xem là một phần quan trọng trong Chương trình Nhân giống các loài nguy cấp châu Âu (EEP) nhằm duy trì nguồn gen và hỗ trợ các dự án phục hồi quần thể.

Một cá thể Gà lôi Việt Nam ra đời tại công viên vườn thú Pairi Daiza. Ảnh : TTXVN phát

Ngoài Gà lôi Việt Nam, Pairi Daiza cũng ghi nhận nhiều ca sinh sản của các loài động vật quý hiếm khác trong mùa Xuân năm nay. Trong đó có 2 cá thể khỉ mũi hếch Roxellane, loài linh trưởng quý hiếm hiện chỉ còn rất ít trong tự nhiên, cùng 2 cá thể kền kền râu non nằm trong chương trình bảo tồn và tái thả tại châu Âu.

Tại khu Edenya, 4 cá thể vượn cáo đuôi vòng cũng đang được chăm sóc trong môi trường bán tự nhiên. Đây là loài đặc hữu của Madagascar, đang chịu áp lực lớn do mất sinh cảnh và tác động của con người.

Một cá thể Gà lôi Việt Nam ra đời tại công viên vườn thú Pairi Daiza. Ảnh : TTXVN phát



Một điểm đáng chú ý khác là sự xuất hiện của cá thể culi bay Sulawesi mới được chuyển từ Đức đến. Loài thú nhỏ này chỉ phân bố tại đảo Sulawesi của Indonesia và đang bị đe dọa bởi nạn phá rừng, săn bắt trái phép.

Bên cạnh đó, Pairi Daiza cũng vừa chào đón thêm 4 cá thể chuột lang nước (capybara) non, góp phần tăng cường công tác giáo dục môi trường và nâng cao nhận thức về bảo tồn đa dạng sinh học.

Theo lãnh đạo vườn thú, các kết quả sinh sản thành công là thành quả của sự phối hợp giữa đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học và mạng lưới bảo tồn quốc tế, góp phần duy trì các quần thể động vật quý hiếm và nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ thiên nhiên./.