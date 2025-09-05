Faso Việt Nam- Hành trình kết nối ẩm thực Hàn Quốc đến với người tiêu dùng

05/09/2025

20 năm hành trình xây dựng và phát triển cho đến nay Faso Việt Nam tự hào là nhà phân phối hàng đầu các sản phẩm K-Foods của Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam. Đặc biệt Faso Việt Nam được chọn là cầu nối các sản phẩm ẩm thực của Hàn Quốc trên các chuyến bay của Vietnamairlines góp phần tạo nên mối quan hệ giao lưu thương mại bền chặt giữa Việt Nam- Hàn Quốc.

Khởi nghiệp từ câu chuyện văn hóa ẩm thực Hàn Quốc

tại thị trường Việt Nam.

Câu chuyện thương hiệu Faso Việt Nam bắt đầu từ tình yêu nuôi dạy con của chị Nhung Vũ. Cách đây 20 năm, chị cùng gia đình đã sống và làm việc tại Hàn Quốc. Những người bạn Hàn Quốc rất thực tế trong công việc nhưng lại rất coi trọng văn hóa gia đình nhất là phương pháp nuôi dưỡng trẻ nhỏ. Chính họ là người đã giúp chị Nhung biết chọn các thực phẩm để nuôi dưỡng con một cách tốt nhất và truyền cảm hứng cho chị Nhung hiểu và yêu mến ẩm thực Hàn Quốc. Với một tâm hồn rộng mở và ham học hỏi, chị đã tìm hiểu sâu về phong cách ẩm thực Hàn để từ đó chăm sóc tốt cho gia đình. Đồng thời chị Nhung cũng học hỏi kỹ năng người Hàn làm sản phẩm thương mại để nâng cao kiến thức kinh doanh. Chị nhận thấy người Hàn Quốc có một tố chất rất chung thủy trong bảo vệ sản phẩm truyền thống, họ luôn bắt nhịp thị hiếu của người tiêu dùng đương thời nhưng luôn tự tin đưa yếu tố hoa văn dân gian, từng câu chuyện về văn hóa Hàn vào trong các thiết kế sản phẩm để lan tỏa toàn cầu. Ẩm thực chính là cây cầu giúp chị hiểu hơn về đất nước, con người Hàn Quốc. Từ là một khách tiêu dùng sản phẩm của Hàn Quốc, chị Nhung đã giới thiệu “hàng” Hàn Quốc cho rất đông cộng đồng người Việt ở quê nhà. “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất bỗng hóa tâm hồn”. Câu thơ này đã rất đúng với chị Nhung khi chị có duyên tình gặp được một đối tác của Hàn Quốc trao cơ hội làm nhà phân phối sản phẩm Hàn Quốc tại thị trường Việt Nam.

Trở về Việt Nam bắt đầu khởi nghiệp, cả gia đình chị Nhung đều đầu quân xây dựng Faso Việt Nam. Nhiều khó khăn và thách thức đặt lên vai một phụ nữ vốn chỉ yêu ẩm thực Hàn, giờ phải chở cả những kế hoạch kinh doanh để mở rộng thị trường, chinh phục người tiêu dùng Việt Nam “làm quen” với ẩm thực Hàn Quốc. Nhưng vượt lên trên áp lực đó, chị đã tạo một con đường phân phối sản phẩm riêng mang triết lý như tấm lòng người mẹ nấu ăn cho con mình. Đó là tận tình, chu đáo, có chất lượng và tư vấn minh bạch. Từ một cửa hàng tiện lợi chuyên hàng Hàn Quốc đến gây dựng hệ thống phân phối Faso khắp các tỉnh thành và liên kết với các hệ thống siêu thị lớn tại Việt Nam để phủ sóng sản phẩm hàng Hàn Quốc. Faso đã cung ứng hơn 300 mã hãng của Hàn Quốc trong đó là nhà phân phối chiến lược hàng đầu những thương hiệu lớn của Hàn Quốc như Dr Chung, Garimi, ,,, Pigeon, Act’z,,Sempio….Daesang. Monggo, harim, lotty friend, Yeonho đồng thời cũng là đại diện cho 1 số nhà máy sản xuất của Hàn Quốc tại Việt Nam nhận oder oem, odm cho các ngành hàng. Đặc biệt, bằng các mối quan hệ bền vững, Faso còn xúc tiến thương mại hai chiều Hàn -Việt và quốc tế, nhất là xuất khẩu các sản phẩm nông sản Việt Nam sang Hàn Quốc.

Faso đã được đối tác Hàn Quốc chọn lựa là một trong những doanh nghiệp phân phối độc quyền hàng Hàn Quốc lớn nhất Việt Nam.



Con đường đi của Faso không đơn thuần chỉ là bán sản phẩm của Hàn Quốc còn là kết nối câu chuyện ẩm thực và văn hóa Hàn Quốc đến với người dân Việt Nam một cách truyền cảm hứng.

Đưa K-Foods gần với người dân Việt

Với những sản phẩm đặc trưng được phân phối bởi Faso Việt Nam như nước gạo, rong biển, đồ uống, mì cay, mỳ tương đen, miến, gia vị đặc trưng Hàn Quốc nay đã trở nên dễ dàng tiếp cận với người tiêu dùng Việt Nam một cách thân thiết nhất. Faso đã được đối tác Hàn Quốc chọn lựa là một trong những doanh nghiệp phân phối độc quyền hàng Hàn Quốc lớn nhất Việt Nam.

Công ty Faso Việt Nam tham gia hội chợ Garimi tại Hàn Quốc.

Ngày 24‑6‑2025, Tổng Công ty Phân phối nông thủy sản và thực phẩm Hàn Quốc (aT) trực thuộc Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc có ký biên bản hợp tác với Vietnam Airline. Từ đó, các món ăn được chế biến từ nguyên liệu của Hàn Quốc sẽ được đưa lên trên các chuyến bay quốc tế. Với sự hợp tác chiến lược này, Faso Việt Nam rất vinh dự đóng vai trò là nhà phân phối sản phẩm kết nối hai doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc và Việt Nam cùng đưa sản phẩm K-Food đến với người tiêu dùng.

Một buổi họp về sản phẩm mới của Faso Việt Nam.

Faso Việt Nam không chỉ mở rộng mạng lưới phân phối mà luôn chú trọng đào tạo đội ngũ nhân sự có kiến thức, tận tâm với nghề. Ban lãnh đạo của Faso Việt Nam đã nhiều lần bay sang Hàn Quốc để kiểm tra dây chuyền sản xuất của đối tác. Từ đó Faso thẩm định rõ về nguồn gốc của sản phẩm và lan tỏa đến người tiêu dùng Việt Nam. Điều đặc biệt ở Faso Việt Nam là công ty luôn đào tạo nhân viên một cách toàn diện, không chỉ là kỹ năng kinh doanh, tư vấn sản phẩm cho người tiêu dùng mà Faso Việt Nam đã hướng dẫn nhân viên hiểu rõ văn hóa và chiến lược của từng sản phẩm. Thông qua các câu chuyện về đất nước con người Hàn Quốc, nhân viên của Faso cũng phải thấu hiểu về triết lý và đạo đức kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó mới có thể chia sẻ và giúp người tiêu dùng Việt Nam đón nhận sản phẩm K-Foods một cách thân thiện.

Faso Việt Nam không chỉ mở rộng mạng lưới phân phối mà luôn chú trọng đào tạo đội ngũ nhân sự có kiến thức, tận tâm với nghề.

Các sản phẩm thực phẩm Hàn Quốc được bày bán tại các siêu thị.

Hiện nay, ngoài các mặt hàng tiêu dùng, Faso là nhà phân phối chiến lược 5 dòng sản phẩm thương hiệu uy tín về ẩm thực Hàn Quốc như: Rong biển Garimi, Nước gạo Dr. Chung, Gia vị Sempio & Daesang, Mì Harim, nước uống Lotty Friends,... Tất cả những nhãn hàng này đều được Faso cụ thể hóa về ý tưởng, thông điệp, chất lượng và đặc trưng của món ăn để người tiêu dùng dễ dàng tái hiện hương vị đích thực của ẩm thực Hàn Quốc ngay tại bếp nhà mình. Ông Tae Sung Yoo Trưởng phòng phát triển kinh doanh quốc tế của thương hiệu Dr.Chung’s Food khi đến Việt Nam tham gia Hội chợ VIETNAM EXPO 2025 cho biết: Chúng tôi hợp tác với Faso Việt Nam-là đơn vị phân phối độc quyền “nước gạo không đường” Hàn Quốc tại Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao cách làm sáng tạo, tận tụy của Faso trong chiến lược tìm thị trường và đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng. Chiến lược kinh doanh của Faso Việt Nam trong thời gian tới là phủ sóng các sản phẩm ẩm thực Hàn Quốc bằng chuỗi nhà phân phối và đại lý tại các tỉnh thành và đặc biệt mở rộng truyền thống kết nối các sản phẩm ẩm thực lên các chuyến bay nội địa và quốc tế của Vietnam Airlines. Để mỗi một sản phẩm made in Hàn Quốc đến với người Việt đều là một cách hợp tác kết nối văn hóa hữu nghị giữa hai quốc gia trong kỷ nguyên mới. Đồng thời, Faso hy vọng có thể đưa đặc sản của Việt Nam trở nên phổ biến hơn tại nước bạn Hàn Quốc./.

Bài: Vân Trần


